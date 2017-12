Čo sa pečie v kuchyni Microsoftu

Vývojári Microsoftu predstavili experimentálne technológie, ktoré by nám v budúcnosti mohli uľahčiť život.

14. mar 2007 o 0:00 (tb, reuters, ap)

Stratili ste sa v cudzom meste a nemáte so sebou nič okrem mobilu? Odfotografujte s ním najbližšiu budovu, odošlite fotku ememeskou a vzápätí dostanete informáciu o tom, kde sa nachádzate, spolu s mapkou.

Takáto služba je jednou zo štyroch desiatok nových experimentálnych technológií, ktoré minulý týždeň predstavili vývojári Microsoftu na výročnom TechFeste v americkom Seattli.

Technológie sú v rôznom štádiu vývoja: z niektorých sa čoskoro môžu stať finálne produkty, iné zostanú navždy len hračkami pre inžinierov. Technológia vyhľadávania máp na základe zaslanej fotografie zatiaľ funguje len v americkom Seattli a Microsoft musel vložiť do databázy niekoľko miliónov fotografií jeho najvýznamnejších bodov aj obyčajných záberov ulíc z pohľadu chodcov. Fotografie boli zindexované a počítače automaticky popísali ich najdôležitejšie prvky, aby ich dokázali identifikovať na snímkach zaslaných z mobilov. „Ak používate mobilný telefón, vkladať text môže byť nepohodlné. Rozhodli sme sa preto ako vstup použiť fotoaparát,“ povedal Xing Xie z Microsoftu.

Služba sa stále testuje a Microsoft zatiaľ nevie, či ju začne ponúkať aj verejnosti, vyžadovalo by si to totiž vybudovanie naozaj gigantickej databázy fotografií ulice za ulicou.

Online recenzie v kamennom obchode

O niečo jednoduchšie bolo spustenie podobnej technológie nazvanej Lincoln, ktorá funguje v zariadeniach s operačným systémom Windows Mobile 5. Lincoln rieši bežný problém väčšiny spotrebiteľov, ktorí v obchode obracajú v rukách DVD s filmom či hudobné CD, ale nevedia, či konkrétny film stojí za kúpu. Stačí odfotografovať mobilom obal DVD, odoslať obrázok a systém vzápätí vráti odkaz na recenzie konkrétneho titulu a názory divákov na stránke Amazon.com, píše agentúra AP. Do databázy môže vkladať obrázky ktokoľvek a tak môže napríklad rocková skupina pridať fotku vlastného albumu a umožniť fanúšikom stiahnuť si ukážky jej pesničiek.

Pes alebo mačka?

Pri prístupe do mnohých služieb na webe musíme z ťažko zrozumiteľných obrázkov odpisovať písmená a číslice, aby sme dokázali, že sme naozaj ľudia a nie roboty, ktoré chcú službu zneužiť. John Doucher z Microsoftu navrhuje pohodlnejšie riešenie: ukážme ľuďom namiesto písmen fotografie bežných objektov, ktoré počítače nedokážu zaradiť do správnych kategórií. Aplikácia dostupná už dnes na adrese asirra.com tak od používateľov pri vstupe žiada jediné: rozoznať, či sa pozerajú na obrázok psa alebo mačky.

Esemesky na papierikoch

Vývojári Microsoftu predviedli aj niekoľko ďalších nových technológií: počítačovú hru o robotovi Boku, ktorá deti naučí programovať, i softvér pre PC umožňujúci pohybovať sa mapou vesmíru, približovať si jednotlivé galaxie či hviezdy tak, ako sa pohybujeme v internetových mapách miest.

Experimentálne zariadenie Text2Paper automaticky v domácnosti vytlačí prijaté esemesky na papieriky, ktoré možno prilepiť na chladničku. Prístroj Text-It-Notes urobí presný opak: rozozná čmáranicu na papierikoch, preloží ju do textovej podoby a rozošle členom rodiny esemeskami.

Domácnosti budúcnosti by sa však podľa Microsoftu mohli zísť napríklad aj reproduktory, ktoré počuje len človek sediaci priamo pred nimi, ale ľudia naokolo nepočujú nič – aj také už možno vyrobiť.

Nedostižný Google

Technológiou, do ktorej sa Microsoft snaží v súčasnosti investovať najviac – a zatiaľ s najmenšími výsledkami – je vyhľadávanie. Podľa štatistík Nielsen/NetRatings dnes Google ovláda 54 percent tohto trhu, Microsoft s vyhľadávačom Live má len 9 percent. Za posledný rok navyše počet používateľov Google vzrástol o 40 percent, kým Microsoft prilákal len zanedbateľné dve až tri percentá nových používateľov.

Vedci v Microsofte pracujú na mnohých zlepšeniach, ktoré by tento trend mali v budúcnosti zvrátiť. Jedným z nich je napríklad webový asistent, ktorý pri vyhľadávaní zohľadňuje aj to, aké slová používateľ hľadal v minulosti a dokonca aké dokumenty sú uložené v jeho vlastnom počítači. Výskumníčka Susan Dumaisová schopnosti softvéru podľa denníka New York Times demonštrovala vyhľadaním mena Michael Jordan – hoci väčšine ľudí sa pod menom vybaví známy basketbalista, vyhľadávač ponúkol najskôr odkazy na stránky experta na umelú inteligenciu z univerzity v Berkley, pretože práve jeho práce vedkyňa už v minulosti študovala.

Podľa Dumaisovej sa spôsob vyhľadávania v najbližšej dekáde dramaticky zmení: nielen, že vyhľadávače budú o nás vedieť oveľa viac, ale hľadať budeme tak, že s nimi budeme viesť dialóg namiesto jednoduchého zadávania kľúčových slov. „Ak budeme náhodou o desať rokov ešte stále používať obdĺžnikové políčko a zoznam výsledkov pod sebou, mali by ma okamžite vyhodiť,“ povedala Dumaisová.