Dead or Alive: Xtreme 2 - dovolenka snov s polonahými devami

Tohtoročná zima stála za vztýčený prostredník. Ak už menší mrazík udrel, rozhodne to nebol jasný kopanec do hráča, aby si užil letnú dovolenku s polonahými devami na ostrove, kde sú aj tie najmenšie bikiny plnohodnotným odevom.

14. mar 2007 o 8:00 Ján Kordoš

Dead or Alive Xtreme 2 má dokonca aj príbeh. A bolo by zrejme lepšie, keby sme s týmto konštatovaním aj skončili, pretože stupidita zápletky sa dá prirovnať zamotanej zápletke mín z Windowsov. Zack z bojovky Dead or Alive sa rozhodne nájsť bájny ostrov, kde je piesok nádherne čistý, voda trblietavá, pozve tam skupinu svojich kamarátok z vyššie uvedenej hry a to je asi tak všetko. Hráč sa chopí jednej z diev a jeho jedinou úlohou je prežiť 14 dní v tomto rajskom prostredí. Sami vidíte, že príbeh zabral scenáristovi zrejme čas medzi ranným čítaním novín a kávou. Lež nevadí, dva týždne je vcelku dlhá doba, aby sa mohol hráč vyblázniť. Tu prichádza na rad prvé zo zúfalých obmedzení – celý deň je rozdelený na tri časti... prekvapujúco ráno, poludnie a poobedie. Večer sa vybraná slečna odoberie do svojej izby, odkiaľ si ešte môže odskočiť do kasína, dať niekomu darček alebo zaliezť do postele a... a spať. Loading, ďalší deň. Alarm v hlavách bežných hráčov sa začína ozývať a otázka „Čo tam, sakra (prípadne si doplňte iný, vulgárnejší, avšak výstižnejší ekvivalent), teda budeme robiť?“ derúca sa na jazyk bude zodpovedaná okamžite. Nudiť sa. Tvorcovia nám síce pripravili sedem úžasných, zábavných, hrateľných a šťavnatých minihier. Klamať sa nemá, tak zostanem len pri tom, že tu máme sedem minihier. Plážový volejbal poznáme už z predošlého dielu, avšak o jeho kvalitách môže polemizovať i ten, čo videl volejbalovú loptu maximálne na obrázku z katalógu spodného prádla. Ďalej tu máme preteky na skútroch, preťahovanie sa lanom (žiadne úchylné sexuálne praktiky nečakajte), tobogán, odtláčanie sa zadkom, preskakovanie bazénu a akúsi úchylnú obdobu šprintu.

Fajka zhasla a hráč bav sa! No komu nebude pripadať zdolávanie týchto minihier po prvom zahraní unavujúce, zrejme by mal najprv skúsiť akúkoľvek flash hru, ktoré zabavia na omnoho dlhšiu dobu. A čo si budeme nahovárať, sú zadarmo. Aby to nebolo malé sústo, zakomponovali tvorcovia do hry aj akýsi primitívny simulátor sociálneho zbližovania sa. Na začiatku dostanete jednu partnerku a kupovaním darčekov (vhodných, pretože každá slečna má rada niečo iné, obľubuje inú farbu a podobné ženské nezmysly) si ju necháte po svojom boku, či si zaobstaráte novú kamarátku. Obchody sú natrieskané mnohými blbinami od kvetov do vlasov cez okuliare po volejbalové lopty, Xbox či šatky na hlavu a parfémy.

GRAFIKA 6 / 10

Sila Xboxu 360 je zreteľná. Jednotlivým prostrediam nechýbajú detaily, krajina je nádherne vymodelovaná, len je jej zúfalo málo. Voda vyzerá skutočne osviežujúco, až to človeka láka okamžite začať dovolenkovať niekde pri mori. Na prvý pohľad – stačí sa pozrieť na okolité screenshoty – je teda všetko v tom najlepšom poriadku a šestka v hodnotení grafického spracovania pôsobí nezmyselne. Lenže tu sa presúvame k podstatným detailom, ktoré technické spracovanie potopili do priemerných vôd a priznám sa, keby nebolo úžasnej krajiny, neváhal by som stiahnuť ešte bodík či dokonca dva. Dievčatá s hrudníkom nad sto čísel sú pre niekoho lákavým tovarom, avšak všetkého s mierou. Krása dievčat je totiž veľmi relatívna a hoci sa po statickom sledovaní obrázkov dá povedať, že niektorá z nich by stála za posedenie pri káve (poznáte to: so zvyšujúcim sa promile vie spievať každý a každý je aj príťažlivejší), ale to je tak maximálne všetko. Akonáhle som videl všetko v pohybe, poklesnutú čeľusť nešlo tak jednoducho pozdvihnúť. Pri pohybe dievčat je samozrejmé, že vlasy vejú a poprsie sa pohybuje, lenže ono sa prsia pohupujú aj pri jednoduchom predklone či statickom postávaní. Určite ste zaregistrovali jeden vtipný strip (pre istotu sa povaľuje aj niekde v recenzii), avšak skúsenosť s abnormálnym pohybom je neoceniteľná. Akoby na bájnom Zackovom ostrove pôsobila podivná gravitácia, ktorá núti úbohé prsníky žien k neustálemu kmitaniu. Vtipné? Ani náhodou, skôr absurdné až nechutné. Komu pripadá práve tento fakt ako príťažlivosť sama o sebe, mal by sa prebudiť a radšej vytiahnuť ruku z nohavíc a pozrieť sa okolo seba. Pokračovať by som mohol príliš statickým prostredím s minimom interaktívnych predmetov, jednoduchými obrazovkami, reprezentujúcimi jednotlivé súboje či absurdný fyzikálny model pri jednotlivých úlohách. Ale prečo? Slnkom obliaty ostrov je príjemný len na prvý pohľad, po ponorení sa do jednotiek a núl pripomína skôr peklo na zemi.

INTERFACE 3 / 10

Väčšinu času strávite v statickom menu a výberom danej lokácie. Jednotlivé minihry sa ovládajú primitívnym stláčaním niekoľkých alebo jedného tlačidla gamepadu. Volejbal je v zúboženom stave vďaka staticky umiestnenej kamere, ktorá mätie pri odhade vzdialeností a dopade lopty. Ovládanie skútra nemá s realitou nič spoločné, je neskutočne toporné, pričom v duchu arkád si vystačíte so základom: plynom a zatáčaním. Každá činnosť je však nepohodlná, načasovanie niektorých akcií je zúfalo obmedzené. Pohyb v menu nemá s priateľským interfacom nič spoločné – často sa musíte k zvolenej veci preklikávať ako klikot. Radšej len takto v skratke, inak by som si dodnes trieskal bezdrôtový ovládač o hlavu.

HRATEĽNOSŤ 2 / 10

Aby som zbytočne nenadával na neskutočne umelé dievčence, ostanem pri popise zábavných úloh, veď to je hlavný dôvod, pre ktorý mala byť hra vytvorená. Napokon sa to síce otočilo na pubertálne sledovanie slečien, ale to môže robiť človek zadarmo. Hlavnou minihrou je volejbal, ktorý vyzerá spoločne s pretekmi skútrov najprepracovanejšie. Vo dvojici športujete, avšak jednoduché ovládanie a programom volený úder často vyústi k opakovaniu situácií. Navyše sa ťažko odhaduje, kam vôbec lopta letí, či ju zasiahnete a navyše sú súperky niekedy prehnane aktívne. A aktívny blbec je horší ako triedny nepriateľ – v tomto prípade to platí dokonale. Síce sa spoluhráč snaží hrať na tri dotyky, teda tak ako nám to na telesnej výchove vtĺkali do hlavy, ale niekedy je to kontraproduktívne. Navyše je ihrisko absurdne malé, neponúka možnosti na nervy drásajúce výmeny. Pink-pink-pink, hra sa končí veľmi skoro. Na taktické hranie závislé od vývoja matchu okamžite zabudnite. Útočí sa za každých podmienok. Bláznenie sa s vodnými skútrami sa odohráva na zúfalo malom počte tratí, ktoré sa stačí naučiť naspamäť a súperky porážate aj s tým najslabším strojom. Tie pôsobia až príliš strojovo a vôbec ich nerozhádže, keď do vás vrážajú a v okamihu nadávajú.

A ide do tuhého. Preskakovanie bazénu je frustrujúce, pretože jediná chyba spôsobí pád dievčiny do vody, zatiaľ čo súperka chyby nerobí a skáče ako laň v najlepších rokoch. Tobogán sa obmedzuje na fakt, že nesmiete vyletieť – čo sa deje po páde so slečnou v hre, nie je zodpovedané, ale morbídnosti bokom. Pretláčanie zadkom vďaka stláčaniu jedného alebo druhého tlačidla primitívne.

MULTIPLAYER

Vo dvojici je sex zábavnejší. V trojici netuším. Multiplayer však zábavný nie je, pretože ho nikto nehrá a nikto ma neprinúti skúsiť to.

ZVUKY 5 / 10

Zvukové efekty sú prezentované skrz-naskrz priemerne a pri jednotlivých úlohách vlastne znejú len v nutných momentoch, žiadne pohltenie počúvaním nečakajte. Čo sa však oplatí spomenúť, je džavotanie slečien. Keďže ide o japonský projekt, nie je prekvapujúce, že piskľavo sladké hlásky dievčeniec dopĺňa pubertálny smiech. Pripomínalo mi to štebotanie „pipín z didžiny“ a keby som mal toto doma, radšej si do uší narvem čo najviac ostrých predmetov za účelom ukončenia tohto utrpenia. Lenže všetci dobre Japoncov poznáme a túto úchylku budeme prehliadať. Veď ani kratučké školské uniformy nepovažujeme za šikmooké zlo, tak čo?

HUDBA 5 / 10

V menu si môžete vypočuť množstvo pohodových melódií, medzi ktorými nechýba napríklad ani Bob Marley. Všetko je uvoľnené, bezproblémové, jednoducho ako dovolenka na tropickom ostrove. Po čase však akési havajské motívy začnú liezť krkom a keďže si dovolenku niekde v tichomorskej destinácie ťažko dovolíme, aspoň nám do pohody zvučia melódie. Ako soundtrack však odporúčam len notorickým priaznivcom Moravanky.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 3 / 10

Umelá inteligencia v hre takmer nie je a keď sa prejaví, tak väčšinou hnusne podvádza. Je to fakt, na ktorý si budete musieť zvyknúť. Vo volejbale vyhráte len istým smečom, vlajky sú minihrou pre robotov, pretože súperka je jednoducho stroj. Takto by sa dalo pokračovať dlho. Lenže prečo sa napríklad v Dead or Alive: Xtreme 2 neobjavili napríklad rôzne turnaje, ale len súbor minihier, rozdelených do troch časových období? Takto je to zábava skutočne na krátko a zdolávanie prekážok skončí priskoro. Navyše je odomykanie archievments neskutočne frustrujúce a dostávate ich za abnormálne náročné úlohy typu kolekcia všetkých plaviek a podobne. Čert nech to vezme.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 4,2 / 10

Dovolenka s niekoľkými dievčatami na zabudnutom ostrove vyzerala na papieri lákavo. Nie, že by išlo vyslovene o hit, ale ako spestrenie zimných večerov to mohla byť plnohodnotná zábava. Lenže prítomnosť nudy a frustrujúceho obmedzenia všetkých prvkov všetko zaklincovali. Nezachráni to ani technické spracovanie, ktoré bez akejkoľvek výzvy pokračovať nemôže udržať. Navyše si Dead or Alive: Xtreme 2 s interaktivitou príliš netyká. A prečo to nepovedať na plnú hubu: z pohupujúcich sa pŕs začínam mať fóbiu. Nie, tadiaľto cesta nevedie.

Zdroj komixu: CtrlAltDel