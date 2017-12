Alcatel vlani na Slovensku s obratom 1,007 mld. Sk

13. mar 2007 o 13:02 SITA

BRATISLAVA 13. marca (SITA) - Výrobca telekomunikačných zariadení Alcatel dosiahol na Slovensku v minulom roku obrat vo výške 1,007 mld. Sk. Ako ďalej na utorkovej tlačovej konferencii uviedol poradca spoločnosti Alcatel pre médiá Ján Holčík, firma Alcatel Slovakia, a.s. vlani získala objednávky v objeme 1,07 mld. Sk. Nadnárodné spoločnosti Alcatel a Lucent Technologies, ktoré sú poskytovateľmi info-komunikačných technológií, pôsobia od 1. decembra minulého roka pod spoločným menom Alcatel-Lucent. Na Slovensku pritom pôsobí aj spoločnosť Lucent Technologies, s.r.o., ktorá vlani evidovala obrat na úrovni zhruba 86,7 mil. Sk. "Integrácia spoločností Alcatelu a Lucent Technologies na národnej úrovni sa uskutoční v nasledujúcich mesiacoch, pričom lídrom pri zlučovaní bude Alcatel Slovakia," povedal Holčík.

V súčasnosti Alcatel Slovakia zamestnáva 206 ľudí, z toho 90 zamestnancov pracuje vo výskume a vývoji. V tomto roku plánuje Alcatel na Slovensku výrazne zvýšiť svoj obrat, ktorý by sa mal dostať na 52,6 mil. eur, čo je zhruba 1,792 mld. Sk. Predpokladané objednávky Alcatelu v SR by mali tento rok vzrásť na 53,9 mil. eur, čo je približne 1,835 mld. Sk. Firma eviduje rastúci záujem o svoje služby na domácom aj zahraničnom trhu. Medzi hlavných zákazníkov Alcatelu na Slovensku patrí napríklad Slovak Telekom, pre ktorého Alcatel pracoval na projektoch digitalizácie fixnej verejnej telekomunikačnej siete, širokopásmového internetu, Triple Play či NGN. Pre Železnice Slovenskej republiky modernizoval Alcatel telekomunikačnú sieť, podieľal sa aj na prenosovej sieti pre rozvodné energetické podniky, pre Slovenské elektrárne, ale aj pre Slovenskú energetickú a prenosovú sústavu, a.s. Medzi klientov Alcatelu sa však zaraďuje aj Orange Slovensko, alternatívni operátori či Armáda Slovenskej republiky.

Alcatel pôsobí na Slovensku už od roku 1991, kedy v spoločnosti Alcatel SEL TLH a.s. vlastnil 60 % a 40 % držala Tesla Liptovský Hrádok. Od júla 1999 je jediným akcionárom už premenovanej spoločnosti Alcatel Slovakia firma Alcatel Services International N.B. Firma Alcatel Slovakia sídli v Liptovskom Hrádku, softvérový dom má v Bratislave. Prostredníctvom svojich kompetenčných centier poskytuje Alcatel Slovakia technickú a servisnú podporu s európskou i celosvetovou pôsobnosťou. "Servisné aplikačné centrum, založené v roku 1999, pôsobí pre celú Európu. Od roku 2005 je na Slovensku etablované technické expertné centrum s celosvetovou pôsobnosťou," informoval Alcatel. V súčasnosti Alcatel Slovakia poskytuje služby klientom pri transformácii ich sietí na IP, čím im umožňuje poskytovať pre koncových zákazníkov širokopásmové služby. Medzi najväčších partnerov firmy Lucent Technologies, s.r.o. patrí Slovak Telekom, Orange, aj T-Mobile.

Alcatel-Lucent, ktorý pôsobí v 130 krajinách sveta, vlastní najväčšie kapacity výskumu a vývoja v oblasti komunikačných služieb. Vo výskumných a vývojových programoch zamestnáva 26,1 tis. inžinierov a vedeckých pracovníkov.

(1 EUR = 34,06 SKK)