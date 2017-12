Titan Quest: Immortal Throne - bez neho to už nepôjde

Dlhoočakávaný datadisk je konečne tu. S ním prichádza jeden nový akt, nová postava a nespočet zmien a vylepšení, bez ktorých vypadá pôvodný Titan Quest ako polotovar. Po zdolaní Titana sa musí tentokrát hrdina vysporiadať aj s jedným neposlušným bohom a z

13. mar 2007 o 8:30 Boris Kudlač

Immortal Throne je prvým datadiskom pre Titan Quest od chlapíkov z Iron Lore a predstavuje rozsiahle rozšírenie pôvodného titulu o jeden nový akt, nový druh mastery a okrem toho mnoho drobných, ale aj zásadnejších vylepšení a noviniek. Zoznam zmien je naozaj dlhý, takmer každá časť hry sa dočkala istého zlepšenia. Na popísanie vzťahu Immortal Throne - Titan Quest neexistuje lepšie prirovnanie ako Lord of Destruction - Diablo II. TQ sa ním opäť približuje o kúsok bližšie legendárnemu kráľovi akčných RPG a opäť sa ho pokúša zosadiť z jeho nesmrteľného trónu (žeby tým niekto niečo chcel povedať?). Na rozbehnutie Immortal Throne je potrebné vlastniť pôvodnú hru, ktorá sa po jeho nainštalovaní povýši na verziu 1.30. V nej však, až na pár zaplátaných chybičiek, žiadne zmeny nepostrehnete, tie nastanú až po spustení samotného datadisku. Všetky rozohraté postavy sa naimportujú do IT, takže netreba začínať úplne odznovu, no zároveň ostávajú bezo zmien aj v originálnej hre. Nová Dream Mastery je však veľkým lákadlom, kvôli ktorému veľa hráčov hru od začiatku vyskúša. Takto som to spravil aj ja a po prejdení IT môžem povedať, že som dohral jeden z najlepších datadiskov a pôvodnú hru už asi nikdy nespustím.

Act IV

Ak vaša postava absolvovala hru aspoň na najlahšej obtiažnosti, nachádzate sa po prvom spustení priamo v datadisku, inak doň cesta vedie cez portál pri záverečnom bossovi Typhonovi. Nový akt je rozdelený do dvoch častí: časť putovania je umiestnená na grécky ostrov Rhodos a časť do temného Podsvetia, ríše boha smrti Háda. Kým Rhodos je designovo skôr podobný prvému aktu hry, Podsvetie, nazývané tiež rovnako ako jeho boh Hádes, je niečo úplne iné. Ťažko čakať, že ríša mŕtvych bude vyzerať inak ako pochmúrne a temne. Nájdu sa tu miesta surrealistické a bizarné, podobné Arcane Sanctuary z D2 (plošiny levitujúce v priestore ničoho), ale aj mnohé miesta známe z mytológie (rieka Styx s prepravcom Cháronom, Elysium). Cez Podsvetie prechádzajú duše zosnulých, aby prekročili rieku Styx a prešli tak na onen svet. Bohužiaľ nefunguje všetko tak, ako má, a duše, alebo ak chcete Tiene, ostávajú v Podsvetí beznádejne blúdiť.

Okrem hlavného questu bude mať hrdina plné ruky práce s množstvom rôznych bokoviek. Vedľajších questov je v porovnaní s predchádzajúcimi aktmi takmer dvojnásobok. Často ale odmeny stoja za námahu, hlavne čo sa týka počtu získaných skúseností. Pribudlo úloh, v ktorých hrá hlavnú úlohu nejaké prerastené zlé monštrum a tak sa tu stretnete s mnohými, niektorými poriadne ťažkými, bossmi. Nielen tí dokážu zavariť a zvýšiť počet záznamov o smrti. Keďže je Immortal Throne aktom posledným, logicky bude aj najobtiažnejší. Nachádzajú sa tu úplne nové monštrá, napr. kraby, hmyzoidi, obživnuté stromy, troglodyti a ďalšie, aj keď niektoré by si svoje predlohy v už existujúcich príšerkách určite našli. Pri plnení všetkých subquestov a plienení celých lokácii vám datadisk odkusne asi 11 hodín z voľného času, čo je približne doba potrebná na prejdenie prvých troch aktov v tzv. rush štýle, teda bez zbytočného zdržovania sa (ale s plnením questov).

Enchanter, Caravan Driver a nové predmety

Datadisk prináša zmeny aj do všetkých väčších miest Titan Questu. Okrem obchodníkov a mystika, tu teraz postávajú aj enchanter a caravan driver. Prvý spomínaný pán poslúži pri vytváraní artefaktov a rozdeľovaní runami očarovaných predmetov. Artefakty sú veľmi užitočným vylepšením výbavy hrdinu a je pre ne novo vyhradený osobitný slot v inventári. Na získanie jedného z nich je ale najprv potreba nájsť recept, ktorý vôbec nie je bežnou záležitosťou, potom 3 ingrediencie, ktoré obsahuje. Kvalita artefaktov je rôzna, narazíte na lesser artefakty s piatimi priemernými vlastnosťami, ale aj silnejšie verzie s bonusmi do všetkých skillov, rezistancií a podobne. Od kvality záleží samozrejme aj rarita nájdenia receptu a ingrediencí, ktoré niekedy tvoria relikvie, charmy alebo scrolly, no pri náročnejších receptoch to môžu byť aj lesser artefakty. Pre vytvorenie tých najlepších je teda treba nielen nájsť vzácne recepty ale aj poskladať veľa jednoduchších, čo určitú chvíľku potrvá. Za celú hru som našiel asi 6 receptov, no poskladal zatiaľ iba jediný.

V pôvodnej hre bola možnosť vylepšovať predmety pomocou relikvií alebo charmov. Stávalo sa ale, že ste počase chceli predmet očarovať iným, lepším charmom či relikviou, no predmet už nebolo možné “odčarovať”. V Immortal Throne stačí zájsť za enchanterom a nechať predmet rozdeliť. Pri tomto procese však vždy jedna súčasť zaniká, možno si teda vybrať, či zachovať predmet alebo relikviu/charm.

Ďalším novým typom NPC v mestách je vodič karavány. Žiadne ťavy síce neprenajíma, zato vám poskytne toľko potrebný úložný priestor, ktorý si za celkom slušnú sumu môžete ďalej zväčšovať. Konečne si teda môžete všetky svoje trofeje bezpečne ukladať bez toho, aby zbytočne zaberali miesto v inventári. Jeho veľkosť sa mimochodom nezmenila, akoby sa dalo očakávať, náhradou je však práve stály úložný priestor v meste. Karavána poskytuje však ešte niečo naviac a to je spoločný úložný priestor slúžiaci na prenos predmetov medzi postavami. Všetky postavy v hre ho zdieľajú a je možné si doň s jednou postavou niečo uložiť a s druhou predmet vybrať. Jednoduché a geniálne. Odpadá tak otravné vymieňanie predmetov v multiplayeri, keď ste sa s jednou postavou pripojili do hry, vyhádzali predmety na zem a ak ste mali štastie a nikto ich nepokradol, tak ste ich s druhou zase pozbierali.

Rozšírilo sa aj vybavenie obchodníkov. Nielenže predávajú nové typy brnenia, zbraní a šperkov, v ich ponuke nájdete naviac magické zvitky, ktoré sa hodia najmä v ťažkých súbojoch s bossmi. Krátkodobo, ale zato výrazne, zvyšujú hrdinove atribúty, prípadne znižujú tie súperove, alebo vyvolávajú pomocníkov bojujúcich po vašom boku. Ich nabíjacia doba, za ktorú možno použiť ďalší zvitok, je veľmi dlhá, a tak si treba premyslieť, ktorý a v akej situácii použiť. V Immortal Throne vypadávajú z monštier výhradne predmety pridané datadiskom a že ich rozhodne nie je málo. Pribudlo nielen nových základných typov zbraní a brnení, ale samozrejme aj epických a legendárnych predmetov (objavujú sa až od určitého levelu) a sád, niektoré sú dokonca vylepšiteľné. Novinkou je aj vlastnosť na vybavení, ktorá dáva šancu na zakúzlenie určitého skillu (známa z Lord of Destruction) alebo bonusy pridávajúce atribúty vykúzleným spoločníkom (napr. prsteň s +5% damage to all pets).

Dream Mastery

Jedným z najlepších prídavkov datadisku je nová Dream Mastery. Obsahuje, rovnako ako ostatné, 20 skillov súvisiacich s ovládaním psionickej školy mágie. Neznamená to však, že postavy s týmito schopnosťami musia byť magicky založené. Nájdu sa tu užitočné vecičky rovnako pre bojovníkov ako aj kúzelníkov. Skombinovaním s ostatnými povolaniami dáva možnosť vytvoriť celkovo až 9 nových charakterov. Skilly z tejto oblasti patria k tým najvydarenejším, a to nielen po grafickej stránke. Efektná tlaková vlna okolo postavy dokáže zrovnať so zemou kľudne desiatku monštier naraz, alebo teleportačný útok so strašným poškodením, s ktorým je zdolanie bossa otázka pár vydarených úderov, sú len niektoré z nich. Aby náš Veštec (Seer, ako sa nazýva povolanie výhradne s Dream Mastery) neblúdil po planinách ríše mŕtvych celkom sám, môže si na pomoc vyvolať malú okrídlenú potvorku s názvom Nightmare. Tri druhy stavov tranzu predstavujú 3 aury – útočnú, defenzívnu a niečo medzi tým, z ktorých aktívna môže byť iba jedna. Takmer všetky skilly nájdu svoje uplatnenie. S týmto povolaním sa dá vytvoriť veľmi mocný hrdina aj bez najlepšieho vybavenia. Osobne si myslím, že sa jedná o jednu z najlepších mastery v hre.

Vylepšená grafika, interface a ostatné zmeny

Zoznam noviniek však ešte ani zďaleka nekončí. Vylepšení sa dostalo aj grafike, ktorá je teraz obohatená o efekty vlnenia priestoru týkajúce sa hlavne nového povolania. Zmenami prešli však aj niektoré staré efekty, napr. skill Onslaught vo Warfare Mastery. V niektorých lokáciach Immortal Throne je použitý dnes už pomerne často videný bloom efekt, ktorý patrí k tzv. Advanced Effects. Tvorcovia mysleli aj na hráčov so slabšími PC a tak sa dajú tieto efekty v menu vypnúť. V menu sa objavili ešte ďalšie nové položky a to Camera Shake ovplyvňujúca trasenie kamery, Triple Buffering umožňujúci hladší chod hry pri zapnutej vertikálnej synchronizácii, Detail Objects vypína/zapína drobnosti typu stopy na snehu alebo piesku, možnosť úplne vypnúť výpočetne náročné tiene a nakoniec posúvadlo pre nastavenie úrovne Gamma. V záložke Audio pribudla podpora pre 4 resp. 5.1 reproduktory.

Level cap, teda ohraničenie maximálneho levelu postáv, sa posunul na číslo 75 (predtým 65), čo znamená ďalších 30 bodov rozdeliteľných do stromu skillov a teda ďalšie nové možnosti v tvorení ideálnej postavy. Vyvolaným pomocníkom možno teraz nastaviť 3 druhy správania - Normal, Defensive a Agressive. V defenzívnom móde sa summon drží stranou, čo sa hodí najmä vtedy, ak je ľahko zraniteľný, ale poskytuje určité bonusy napr. auru. Na agresívnom nastavení naopak bez rozmýšľania útočí na najbližšiu potvorku. V móde Normal potom útočí iba na rovnaký cieľ ako vy. Prináša to do hry určité strategické prvky.

Iron Lore treba pochváliť aj za množstvo detailov vylepšujúcich interface, ktorý je teraz ešte viac user-friendly. Pri pripájaní sa do multiplayerovej hry je možno prehliadnuť si všetky zúčastnené postavy, s ich menom, levelom a aktuálnym výzorom. Kolónky so zdravím a energiou sú pre lepší prehľad doplnené o čísla. Poteší aj drobnosť v podobe zobrazenia reálneho času po nastavení kurzoru do ľavého horného kraja obrazovky, aby ste si uvedomili, koľko hodín ste pri Titan Queste už presedeli. Quick slotov v spodnej časti obrazovky je raz toľko, dá sa medzi nimi klávesovou skratkou prepínať podobne ako medzi dvomi sadami zbraní. Experience bar z rovnakej časti interfacu teraz nachvíľu vyznačuje naposledy získané skúsenosti žltou farbou namiesto zelenej. Info o zabití bossa alebo špeciálneho hrdinu z rád monštier vyskakuje v pravom dolnom rohu v podobe popup okna spolu s počtom získaných skúseností. V inventári pribudlo užitočné tlačítko Auto-sort, pre okamžité zoradenie vecí a uvoľnenie miesta. Body atribútov pri postupe o level si môžete pri chybnom rozdelení navrátiť tlačítkom Undo. Po smrti postavy ostane na mieste náhrobok, ktorý vráti určité percento stratených skúseností po jeho “vyzdvihnutí”. Všetky tieto drobnosti vyšperkovávajú Immortal Throne k dokonalosti.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9,4 / 10

Nechcel by som sa opäť zmýliť v hodnotení, ale verte, že sa jedná o jeden z najlepších datadiskov, ktoré vznikli. Je pre Titan Quest presne tým, čím bol pre Diablo II Lord of Destruction, možno ešte viac. Po jeho vyskúšaní nemá zmysel vracať sa k pôvodnej hre. Pridáva nový akt, najdlhší a najobtiažnejší spomedzi ostatných, nové povolanie, NPC, stovky predmetov, možnosť dosiahnuť level 75 a mnoho, mnoho ďalšieho. Nedokážem si predstaviť, čo viac, by mohol datadisk prinášať, iba ak viac povolaní, ale to by ma mohol niekto nazvať nenažraným. Iron Lore ukuchtili naozaj skvelý kúsok a vyhrali sa s každým detailom. Cena je taktiež na správnej datadiskovej úrovni a tak nie je o čom rozmýšľať.