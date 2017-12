Nechajte mobil vo vrecku - Motorola Soundpilot S705 má v sebe aj rádio

13. mar 2007 o 7:30 Jozef Orgonáš

Netradičné bluetoothové handsfree pripravila Motorola - ukrýva totiž v sebe aj rádio. Soundpilot S705 si zavesíte na krk, pripojíte stereoslúchadlá a cez Bluetooth ho spárujete s akýmkoľvek telefónom. Kvalita zvuku je priemerná, za pozornosť však stojí integrované rádio.



Handsfree s funkciou navyše

Motorola Soundpilot S705 je oválne handsfree na šnúrke, ktoré si používateľ zavesí na krk a pripojení k nemu stereoslúchadlá. S705-ka má však v sebe aj Bluetooth modul, ktorý sa dokáže spárovať s akýmkoľvek mobilným telefónom podporujúcim Bluetooth. Takto zároveň slúži ako bezdrôtové handsfree.

Počúvame (nielen) rádio

K tomuto netradičnému handsfree pripojíte akékoľvek slúchadlá cez bežný 3,5 mm jack konektor. Dodávané stereoslúchadlá su priemerne kvalitné, žiadna výnimočná kvalita sa nekoná. Ide o "štuplíky", ktoré sú vhodné na počúvanie rádia a uskutočňovanie hovorov. Ak budete počúvať cez S705-ku MP3 skladby vo vyššej kvalite, ktoré budete spúšťať na mobilnom telefóne, budete určite požadovať vyššiu kvalitu zvuku. Počas niekoľkodňového testovania sme dodávané slúchadlá nahradili poriadnymi hernými slúchadlami Genius a rozdiel v kvalite zvuku bol zreteľný.

Na zoznámenie stačí chvíľa

Ovládanie tohto drobného zariadenia je intuitívne, na prácu s ním nebudete musieť prečítať manuál. Stačí sa riadiť dvojriadkovým, monochromatickým displejom, na ktorom sú okrem ikon zobrazené aj textové informácie.

Tlačidlo zapnutia je na ľavej hrane zariadenia, treba ho podržať 3-5 sekúnd, pokým sa podsvietenie päťsmerového, mierne futuristického tlačidla nerozsvieti pútavou modrou farbou. Na displeji sa zobrazí hláska "Discoverable using Bluetooth". Súprava vás teda informuje, že je v režime práce Bluetooth, kedy ju môžu vyhľadať ostatné zariadenia. V takomto režime zostane niekoľko desiatok sekúnd, ak ho budete chcieť spárovať s novým zariadením znova, stačí vojsť do menu a zvoliť položku "Find me".

Úspešne sme ho spárovali hneď na prvý pokus s viacerými mobilnými telefónmi (Nokia N91, BlackBerry 8700, Sony Ericsson P990i, Motorola Z6). Zoznam v minulosti spárovaných zariadení sa nachádza priamo v menu.

Používame rádio

Funcia rádia je hneď prvou položkou v menu tejto bezdrôtovej súpravy. Po spustení sa objaví na displeji frekvencia posledne naladenej stanice. Motorola Soundpilot S705 podporuje funkciu RDS, zobrazí vám teda aj názov stanice. Ladenie staníc je iba manuálne. Po krátkom zatlačení tlačidla Play/Pause (stredové tlačidlo) sa úplne stíši hudba. Rovnako sa stíši (automaticky) pri prijímaní hovoru. Po ukončení hovoru sa prehrávanie hudby obnoví.

Smer doprava a doľava je určený na ladenie staníc. Je pomerne rýchle, aj keď rádiá v mobilných telefónov vedia naladiť stanice rýchlejšie. Vertikálne smery (nahor a nadol) slúžia na nastavenie hlasitosti. Ak dosiahnete najvyššiu možnú hlasitosť z asi päťnástich stupňov, handsfree krátko zapípa.

Slovenčinu nepozná

Z dostupných jazykov budete používať pravdepodobne angličtinu alebo nemčinu, slovenčina ani čeština nie sú dostupné. Nastavenie jazyku je poslednou položkou v menu.

V pohotovostnom stave by mala výdržať súprava pracovať 75 hodín, pri počúvaní hudby alebo telefonovaní by to mali byť štyri hodiny výdrže.

Telefonujte a počúvajte hudbu v stereokvalite

Motorola Soundpilot S750 podporuje stereobluetooth profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), avšak aj profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). Druhý menovaný profil slúži na diaľkové ovládanie mutlimediálnych funkcií pripojeného zariadenia a nemusí to byť iba mobilný telefón. Vzdialene môžete ovládať napríklad PC (ak vás Bluetooth modul podporuje tento profil) päťsmerovým tlačidlo tohto zariadenia. Kvalita prenášaného hlasu počas telefonatú je rovnaká, ako v prípade kvalitných bezdrôtových handsfree.