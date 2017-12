Unikátne skúsenosti – BlackBerry pre bežného používateľa

BlackBerry poskytuje mobilné služby tak, ako ste ich na mobile ešte neokúsili. A nie je iba synonymom podnikového riešenia. Pohodlne ho môžu využívať aj bežní používatelia.

12. mar 2007 o 14:40 Jozef Orgonáš

Na začiatok sme sa museli zoznámiť so zariadením. Ak si chcete prečítať výlučne skúsenosti s používaním e-mailových služieb na tomto prístroji, prejdite do spodnej časti článku, kde skúsenosti popisujeme od časti nazvanej Pracujeme s e-mailami - ľahšie to už nejde.

Pri prvom dotyku sme sa cítili stratení

BlackBerry nie je typický mobilný telefón. Nie je typický konštrukčne, funkčne, ani z pohľadu ovládania. Nehľadajte na ňom žiadne tlačidlo vstupu do menu, nenájdete ho. Celé menu máte k dispozícii hneď v pohotovostnom režime, medzi ikonami jednotlivých položiek sa pohybujete za pomoci kolieska, ktoré je umiestnené na pravej hrane. Ak ste pravák, ovládate ho palcom, pre ľavákov bude práca so zariadením mierne nekomfortná.

Prvé čo odporúčame, je „prehrabať“ sa menu a nájsť nastavenie motívov (ostatní výrobcovia mobilných telefónov ich nazývajú témou). Motívov je k dispozícii šesť a všetky pomerne zásadným spôsobom reorganizujú štýl usporiadania menu. Štandardný motív usporadúva ikony do mriežky a používateľ sa v rámci menu pohybuje horizontálnym smerom a prechádza tak po položkách riadok po riadku. My sme zvolili motív, pri ktorom boli položky nazvané iba menom (bez ikon) a boli usporiadané vertikálne, pričom boli zarovnané na pravú stranu.

V jednoduchosti je krása

Po vstupe do každej z položiek sa odstráni z displeja akákoľvek grafika a používateľ pracuje výlučne s textom na bielom pozadí. Má to jednu zásadnú výhodu – žiadne grafika ani zbytočné efekty vytvárajú z BlackBerry rýchle a svižné zariadenie, ktoré je omnoho rýchlejšie, čo sa týka odozvy na požiadavky používateľa, ako väčšina komunikátorov, s ktorými sme doteraz mali možnosť pracovať.

Ako vyzerá menu

Menu BlackBerry 8700f/g pozostáva z mnohých položiek od správ, cez adresár, kalendár až po nastavenie motívov. Nechýba Bluetooth a zaujímavá je možnosť vypnutia rádiovej časti telefónu, keď BlackBerry pracuje iba s funkciami telefónu a nie s funkciami siete. Zariadenie nie je lokalizované do slovenčiny, vystačiť si budete musieť s češtinou.

Dá sa aktivovať aj služba Enterprise, tá je však určená pre podnikový segment na rozšírené využívanie funkcionalít zariadenia BlackBerry, preto sa jej nebudeme bližšie venovať. E-mailové konto (súčasť hlavného menu) je nazvané podľa vašej e-mailovej schránky. Do profilov môžete okrem menu vstúpiť aj cez bočné tlačidlo rýchleho prístupu, ktoré je umiestnené na ľavej hrane. Možno mierne nepraktické je, že po aktivácii ľubovoľného profilu sa na displeji neobjaví žiaden symbol. Pre tichý režim by bolo vhodné, aby sa zobrazoval aspoň preškrtnutý symbol noty alebo čokoľvek podobné. Stalo sa nám totiž niekoľkokrát, že sme v noci uviedli mobil do tichého režimu a počas pracovného dňa sme sa čudovali, prečo pri prijímaní hovoru BlackBerry nezvoní. Unikátnou vlastnosťou týchto prístrojov je, že automaticky menia profil po vložení do koženého púzdra. Je to veľmi praktické – do púzdra väčšinou odkladáme telefón vtedy, ak s ním nepracujeme a vydávame sa na cestu. Ak sme na ceste či jednoducho vonku, potrebujeme, aby zvonil telefón hlasnejšie, poprípade vibroval. Netreba stláčať žiaden kláves, netreba nič aktivovať. Ihneď po vložení BlackBerry do púzdra sa automaticky zmenil profil na prednastavený. Funguje to samozrejme iba s dodávaným, originálnym (koženýn) púzdrom, ktorý má v sebe drobný čip, ktorý BlackBerry pri tesnom dotyku rozoznáva.

Batéria BlackBerry – záleží od štýlu práce

Zahraniční používatelia zariadení BlackBerry sa na mnohých internetových fórach pýšili výdržou zariadenia, ktoré v niektorých prípadoch dosiahuje výdrže aj viac ako pracovný týždeň. Môže to byť pravda, jedným dychom však dodávame, že výdrž je výrazne závislá od štýlu práce a na type používaného zariadenia. V zahraničí sa totiž predávajú aj BlackBerry mobily s čiernobielym displejom, ktoré nie sú tak energeticky náročné ako komunikátory s farebným displejom. Ak telefonujete iba občasne (5 ÷ 10 minút denne) a nevybavujete e-maily, model 8700f/g vydrží s vami držať krok 4 ÷ 5 dní. BlackBerry by však nebolo BlackBerry, ak by ste na ňom nepoužívali e-maily. My sme na ňom pracovali dennodenne s nastavenou e-mailovou schránkou a pri priemernom prijatí 30 ÷ 40 a odoslaní 20 ÷ 30 e-mailov denne si zariadenia vypýta nabíjačku priemerne raz za dva dni. Ak zariadeniu dochádza „šťava“, najskôr vás o tom informuje hlasným pípnutím a neustálym zobrazovaním informácie o nedostatku energie na displeji. Stále však môžete s mobilom pracovať. V ďalšom kroku, približne po hodine až dvoch, vypne zariadenie rádiovú časť telefónu, avšak naďalej môžete so samotným zariadením pracovať.

Pracujeme s e-mailami – ľahšie to už ani nejde

Na úvod tejto časti sa patrí vysvetliť jednu skutočnosť, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. Výrobcovia BlackBerry chápu pod pojmom PIN 8-znakový kód, ktorý nájdete v položke Nastavenia -> Možnosti -> Stav. Tu okrem iného vidíte napríklad aj aktuálnu silu signálu vyjadrenú v decibeloch.

PIN kód telefónu (nie SIM karty) spolu s výrobným IMEI číslom budete potrebovať pri prvotnom nastavení e-mailov. Nastavenia môžete realizovať cez E-mailové nastavenia v telefóne, ide však iba o presmerovanie na stránky operátora. Preto odporúčame webové rozhranie. V prípade T-Mobilu sa nachádza na stránke http://www.tmobilesk.blackberry.com/, v prípade Orangeu to je http://www.blackberry.orange.sk/. Ide o totožné rozhrania, ktoré vytvorila firma RIM, avšak sú dizajnovo prispôsobené do koporátnych farieb operátorov. Pracovali sme s BlackBerry službou operátora Orange.

Pri prvom navštívení webu sa musíte zaregistrovať (webové rozhranie je taktiež lokalizované do češtiny). Proces registrácie je jednoduchý, stačí zadať meno, zvoliť si heslo a zvoliť správny PIN a IMEI mobilu BlackBerry. Vďaka unikátnemu IMEI výrobnému číslu telefónu priradí webová aplikácia vášmu mobilnému telefónu nové BlackBerry konto. PIN kód slúži iba na dodatočné overenie, či ste skutočným vlastníkom zariadenia a držíte ho práve v rukách. Pri prvom pokuse o registráciu sme boli neúspešní a nevedeli sme prejsť registračným procesom do úspešného konca. Po niekoľkých pokusoch sme zistili, že k úspešnej registrácii je potrebná aktivácia samotnej služby. Službu BlackBerry vám musí aktivovať operátor.

Po aktivovaní služby (používateľ je o tom informovaný sériou SMS správ) a úspešnom prihlásení do systému sa dostáva používateľ k nadmieru jednoduchému grafickému rozhraniu, kde vykoná všetky potrebné nastavenia. Po úvodnom prihlásení nie sú nastavené žiadne e-mailové kontá, takže prvým krokom z našej strany bolo nastavenia e-mailového účtu. Aby sme boli presní, jedno e-mailové konto aktivované máte, má však adresu blackberry.orange.sk. Chceli sme však pracovať s vlastným e-mailovým účtom a zvolili sme pridanie nového účtu. Zadali sme e-mailovú adresu a dva krát heslo (pre overenie) k e-mailovému účtu. Do desiatich sekúnd nás webová stránka informovala, že konto bolo úspešne vytvorené a zobrazilo sa v platných e-mailových účtoch. Bez toho, aby sme sa dotkli samotného zariadenia, v hlavnom menu telefónu pribudla položka nazvaná podľa e-mailovej adresy našej schránky. Keď sme už po niekoľkých testovacích pokusoch vedeli „ako na to“, nastavenie e-mailovej schránky je doslova otázkou niekoľkých sekúnd po prihlásení sa do systému. So štandardnou službou môže používateľ pracovať s desiatimi e-mailovými účtami súčasne.

A aj keď to znie mierne alchymisticky, tu tkvie hlavný dôvod, prečo začínajú byť zariadenia BlackBerry neustále populárnejšie. Všetky nastavenia, ale aj e-mailové aktivity, ktoré vykonáte aj mimo zariadenia, sa automaticky aktualizujú (takmer okamžite) aj v mobilnom telefóne.

Ak sme spomínali alchýmiu, čaro služby BlackBerry spočíva v štýle jeho práce. Po nastavení e-mailového účtu server BlackBerry (u operátora) udržiava neustále spojenie s e-mailovou schránkou a pravidelne sa informuje o novoprijatých e-mailoch. Ak zistí nový e-mail na serveri, kde máte umiestnenú vašu e-mailovú schránku, ihneď ho prepošle do vášho BlackBerry zariadenia. Je to šikovné a to až natoľko, že v niektorých prípadoch vám budú e-maily do mobilu chodiť skôr, ako sa vám aktualizuje schránka v počítači.

Po takmer plne automatickom nastavení e-mailového účtu sme mohli začať pracovať s e-mailami. V telefóne nebolo treba nič dodatočne nastavovať, hneď sme mohli e-maily prijímať aj odosielať. BlackBerry podporuje nastavenia e-mailových schránok POP/IMAP, Outlook/Exchange, Lotus Notes/Domino. Ak sa schránku nepodarí nastaviť automaticky, vie webové rozhranie prevziať nastavenia priamo z e-mailového klienta (Outlook alebo Outlook Express).

Po otvorení e-mailovej schránke v zariadení sú všetky e-maily usporiadné podľa aktuálneho dátumu a rozdelené do oddelených segmentov podľa dní. E-maily, ktoré ste prijali alebo s ktorými ste pracovali pred prvou registráciou v systéme, v zariadení neuvidíte (pracovali sme s e-mailovým účtom IMAP). Každý ďalší e-mail (prijatý aj odoslaný) už áno. Po stlačení kolieska na pravej hrane sa zobrazí menu, v ktorom sme našli aj položku „Zlúčiť teraz“. A aj keď sa zariadenie tvári, že aktualizuje zoznam e-mailov, prijaté e-maily sa aktualizujú podľa BlackBerry servera (tej je umiestnený na strane operátora) v intervaloch, ktoré nemôžete ovplyvniť.

Novoprijaté e-maily sú signalizované podľa nastaveného profilu, vždy sa objaví nová obálka a číslo podľa počtu prijatých e-mailov. E-maily s prílohami sú značené ikonou so spinkou. Po otvorení sa e-mail automaticky označí za prečítaný, manuálne ho možno vrátiť do neprečítaného stavu. Objavili sme však chybu služby pri využívaní vzdialenej schránky (POP alebo IMAP). Ak sedíte za počítačom a máte otvoreného e-mailového klienta, v ktorom si prečítate e-mail, v mobile zostáva neustále označený ako neprečítaný a to až dovtedy, kým ho sami v zariadení neoznačíte za prečítaný.

Služba BlackBerry počas spracovávania e-mailov na strane servera správu pred odoslaním na zariadenie spracuje do stavu, aby bol dátový prenos čo najmenší a zariadenie pracovalo čo najrýchlejšie. V prvom rade vidí používateľ výlučne textovú formu e-mailu, prílohy sú zobrazené na konci e-mailu. Po otvorení prílohy sa zobrazí možnosť prečítať obsah a úplný obsah. Rozdiel najlepšie vysvetlíme na príklade. Ak prijímate textový dokument (.doc) a zvolíte zobrazenie obsahuju, zobrazia sa vám iba nadpisy a hlavné časti dokumentu. Ak zvolíte úplny obsah, zobrazí sa vám celý dokument, samozrejme naformátovaný na potreby zariadenia – bez grafickej úpravy, iba čistý text avšak so základným formátovaním (napríklad zvýraznenie textu farbou).

Na prijatý e-mail môžete odpovedať, preposlať ho ďalej, preposlať ho ako prílohu či odstrániť. Pri voľbe odstránenia dostanete možnosť odstrániť e-mail zo schránky aj z handheldu alebo iba z handheldu. Ak zvolíte druhú možnosť, e-mail zostane na serveri uchovaný, na zariadenie sa však už neprijme a nebude sa na ňom zobrazovať.

Odosielať môžete e-mail jednotlivo, hromadne, odpovedať na prijatý e-mail je možné taktiež všetkým používateľom, ktorí boli na kópii. Na klávesnici sa píše veľmi pohodlne, po týždňovom používaní sa nám písali e-maily naozaj rýchlo. Keďže sú však jednotlivé klávesy dosť zhustené a máte väčšie prsty, budete sa vám možno na klávesnici písať trocha ťažšie. Na vybavovanie e-mailov mimo kancelárie je to však výborné riešenie.

Koľko dát prenesie bežný používateľ

Na prvej tlačovej konferencii, ktorá sa konala pri príležitosti spustenia služby BlackBerry, sa nás technici snažili presvedčiť, že aj často e-mailujúci používateľ prenesnie priemerne za mesiac cca 5 MB dát. Tomuto údaju sme nechceli veriť, kým sme službu sami nepoužívali. Môžeme potvrdiť, že tento údaj je reálny, pretože medzi zariadením a serverom u operátora prúdia takmer čisté dáta s minimálnou réžiou.

Na Slovensku máme iba jediné poriadne BlackBerry

Aj keď má výrobca koncových zariadení (RIM, založená v roku 1984) vo svojej ponuke niekoľko rôznych koncových zariadení BlackBerry, na Slovensku sa predáva iba jeden model, aj keď v dvoch variantoch. Orange predáva model BlackBerry 8700f, T-Mobile BlackBerry 8700g. Ide však o totožné zariadenia, ktoré sú iba prispôsobené na potreby operátora. T-Mobile predával počas prvých mesiacov od spustenia služby aj model 7290, dnes je už neaktuálny.

Technické parametre, BlackBerry 8700:

Rozmery: 110 x 69,5 x 19,5 mm

Hmotnosť: 134 g

Displej: 65-tisíc farieb, 320 × 240 pixlov

Podporované pásma GSM sietí: 850/900/1800/1900 MHz

Konektivita: GPRS triedy 10, EDGE triedy 10, Bluetooth

Čas hovoru: 4 hodiny

Pamäť telefónu: 64 MB pamäť flash, 16 MB SRAM

Funkcie: prehliadač dokumentov MS Word, Excel, PowerPoint, PDF, ZIP, HTML, JPEG, TIFF, BMP

Fotoaparát: nemá

BlackBerry si spustíte aj na niektorých komunikátoroch

Funkcionalita služby BlackBerry (ide vlastne o push e-mailové riešenie) nie je obmedzená iba na koncové zariadenia rovnomennej značky. Služby BlackBerry môžu využívať aj majitelia vybraných typov mobilných telefónov od iných výrobcov. Výhodou využitia komunikátorov je skutočnosť, že tieto podporujú v niektorých prípadoch 3G siete, čo koncové zariadenia BlackBerry predávané na Slovensku zatiaľ nedokážu.

Službu BlackBerry „rozbeháte“ na komunikátoroch za pomoci aplikácie BlackBerry Connect, k dispozícii je pre mobilné telefóny Sony Ericsson M600i, Sony Ericsson P910i, Sony Ericsson P990i, Nokia E50, Nokia E60, Nokia E61, Nokia 9300i, Nokia 9500, MDA Vario, MDA Vario II. Tieto značky sú zatiaľ podporované aj našimi operátormi. Pripravuje sa podpora pre ďalšie telefóny značky Nokia rady E-Series.

BlackBerry alebo prečo práve černica?

Možno sa pýtate, prečo nazýva výrobca svoje zariadenia práve BlackBerry, čo v slovenčine znamená černica. Dôvod je prozaický – keď sa v dizajnérskej dielni vytváral vôbec prvý model BlackBerry, nevedeli autori prísť na dobrý názov pre ich dielo. Zahľadeli sa preto na klávesnicu a zistili, že práve malé klávesy sa pri trocha fantázie podobajú, pri pohľade zblízka, na černicu.

Pýtajte sa

Keďže je téma BlackBerry pomerne rozsiahla, určite sa nám nepodarilo zachytiť všetky detaily práce s týmto zariadením. Ak máte akékoľvek otázky, radi na ne zodpovieme v diskusii pod článkom.