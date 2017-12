Zabudnite na USB kľúč, nahraďte ho čítačkou

Kingston uviedol na trh zaujímavú náhradu za USB kľúč. Ide o mobilnú čítačku pamäťových kariet z rodiny Secure Digital, ktorá je navrhnutá tak, aby bola pripravená pre každodenné prenášanie dát. Získate všestrannosť, ktorú vám samotný kľúč neponúkne.

12. mar 2007 o 12:20 (mag)

Kingston uviedol na trh zaujímavú náhradu za USB kľúč. Ide o mobilnú čítačku pamäťových kariet z rodiny Secure Digital, ktorá je navrhnutá tak, aby bola pripravená pre každodenné prenášanie dát. Získate všestrannosť, ktorú vám samotný kľúč neponúkne.

Data Traveler Reader je čítačka ktorá si poradí s vysokokapacitnými SDHC kartami, ale i s médiami formátov SD, SDHC, miniSD, microSD, MMC, MMCplus, RS-MMC, MMCmobile a MMCmicro. Je dodávaná so zabudovanou 1, 2 alebo 4 gigabajtovou flash pamäťou, ktorej výkon je dostatočný na to, aby ste ju použili so systémom Windows Vista pre akceleráciu jeho behu.

Narozdiel od úzko špecializovaného USB kľúča môžete súčasne pristupovať nielen k dátam uloženým v internej pamäti, ale i k údajom na pamäťovej karte. V systéme získate prístup k dvojici diskových jednotiek, ktoré je možné používať súčasne. Môžete tak zálohovať karty na kľúč, či naopak sprístupňovať dáta pre mobilné zariadenia.

Gigabajtová verzia sa na trhu objaví s uvádzacou cenou 20 dolárov, štvorgigabajtový model bude dostupný až v druhom kvartáli tohto roku.