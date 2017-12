Fable 2 - vízia nového hrania

Je len málo hier, na ktoré sa môžeme slepo tešiť a možnosť sklamania bude minimálna. Dôležité totiž je, akou formou sú nám nové nápady prezentované, či dokáže ten či onen titul vyvolať niečo nové – city. Jedným z týchto projektov je Fable 2.

12. mar 2007 o 7:45 Ján Kordoš

Skôr ako sa dostaneme k samotnému Fable 2, museli úvodné slová jednoducho padnúť. O Black & White (a mnohých ďalších, na ktoré sa z nedostatku miesta nedostane čas, takže len expresne: Dungeon Keeper, Populus, Theme Park, Theme Hospital, Magic Carpet...), božskej stratégii, sa popísali mnoho pred jej vydaním a nadšené texty sa pri recenzovaní rinuli z nejedného periodika. Áno, ide o výborný titul, avšak ten prepadol u toho najdôležitejšieho článku v reťazci – u koncového spotrebiteľa. Hra sa nepredávala podľa predstáv, pretože bola iná. Pokračovanie už zmiernilo svoje nároky na zaujímavý pohľad originality a stalo sa pomerne úspešným hitom.

Ako každá iná hra, začína aj Fable 2 introm, úvodným filmom. Sledujete letiaceho vtáka nádhernou, stredovekou krajinou, pričom tento let slúži na predstavenie rozsiahlosti sveta. Po chvíli uvidíte v diaľke mesto, do ktorého zavítate a pozriete si i zaľudnené oblasti. Keď tu zrazu si vták vykoná svoju potrebu a výsledok trávenia pristáva na hlave hlavného hrdinu, čiže vás. Ste iba malým chlapcom, ktorý vlastne nič neznamená, nič v živote zatiaľ nedokázal a všetko je pred vami.

Zápletka vás však nemusí zaujímať. Rozdielne pohlavie charakterov totiž predurčuje v niektorých prípadoch vaše ďalšie pôsobenie v príbehu. S postupným dospievaním súvisí záujem o (väčšinou) opačné pohlavie. Chlap musí dvoriť galantne, napríklad kvetinami a inými darčekmi, pričom ženská hrdinka sa môže nechať rozmaznávať a vyberať si.

Výrazným prvkom pri oživení citov sa stane hráčom neovládaný hrdina, aj keď v pravom zmysle slova ide len o postavičku v pozadí, no s výrazným vplyvom na hráčove vedomie a svedomie. Ako sme vás už v skratke informovali, ide o najobľúbenejšieho domáceho miláčika, psa. Dostanete ho v priebehu hry a bude vám pomáhať vo vašom putovaní. Veľký dôraz je kladený na jeho pokročilú umelú inteligenciu, postupne sa učiacu novým prvkom a dokonca aj vašim povelom.

Ďalším veľkým prvkom, ktorý zmení pohľad mnohých na tradičné hry, sú dynamické regióny. Predstavte si situáciu, keď si pokojne vykračujete lesom. Zrazu natrafíte na skupinu banditov obťažujúcich niekoľko rodín, ktoré si do tej chvíle žili pokojným životom bez akéhokoľvek vplyvu civilizácie. Môžete nechať civilistov napospas osudu a sledovať tak zánik malého spoločenstva.

Aby bol dojem skutočného sveta dokonalý, dostaneme príležitosť kúpiť si čokoľvek, čo v hre uvidíme. A slovíčkom čokoľvek je skutočne myslené úplne všetko. Od budov cez predmety až po pozemky. Záleží len a len na tom, ako hlboko máte do vrecka. Na začiatku bude prioritou určite vlastná strecha nad hlavou, no neskôr si môžete robiť zálusk na hrad, na ktorý predsa len letí viac ženských sŕdc ako na rozpadnutú chatrč. Tým pádom preukážete svoju moc a na vašich pleciach tak zostáva nutnosť niesť daň v podobe zodpovednosti. Budete mať pod palcom obyčajných ľudí, je len na vás ako budete svoj maličký virtuálny kus zeme spravovať. Podrobnosti zatiaľ známe nie sú, ale fantazírovanie o vlastnom živote, pričom na ten dobrodružný sa môžete vykašľať, by slávila istotne kladné ohlasy. Všetko však bude známe neskôr, zatiaľ by sme sa mohli len domýšľať a snívať o tom, aké by to vlastne celé mohlo byť.

Technické spracovanie zatiaľ známe nie je, no keďže ide o next-gen projekt, ktorý sa objaví na Xbox 360, hoci nikto nevie kedy. Nič to však nemení na tom, že sa pred nami črtá niečo veľké. Niečo veľké, čo sa nám nepodarí len tak jednoducho zaškatuľkovať. Niečo, čo môžeme hrať podľa svojich pravidiel a následne vytvorené situácie si sami užívať. Nemyslíte, že práve v tom je zmysel hrania?