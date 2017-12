Prvý telefón od Gucciho. Fáma alebo pravda?

11. mar 2007 o 21:30 Jozef Orgonáš

Svetové dizajnérske firmy sa čoraz častejšie spájajú s výrobcami mobilných telefónov, aby zaujali "horných desaťtisíc". Dôkazom toho je mobilný telefón LG Prada, ktorý sme vám predstavili priamo z Barcelony.

Štýlový telefón by podľa najnovších fám mala priniesť aj svetoznámka značka Gucci. Na internete sa objavila prvá fotografia, ktorá je skôr fotomontážou ako reálnou fotografiou. Zatiaľ nie sú známe žiadne informácie, ani to, z ktorých výrobných liniek by mal nový Gucci mobil pochádzať.