HP Compaq nc2400 – „dvanásťpalčiak“ s ktorým precestujete svet

Čo všetko má mať notebook, ktorý je ideálnou výzbrojou na cestovanie? Väčšina používateľov tvrdí že musí zaistiť prístup k internetu kdekoľvek, mal by efektívne využívať energiu uloženú v akumulátore a musí byť dostatočne malý a ľahký, aby nebol príťažou

11. mar 2007 o 23:20 Milan Gigel

+ extrémna mobilita

+ vysoká spoľahlivosť

+ integrované zabezpečenie

- dotykový panel



na ulici a bolo ho možné roztvoriť i v stiesnenom sedadle ekonomickej triedy v lietadle.

Keďže cestovania po svete sme si v posledných mesiacoch užívali viac ako dosť, rozhodli sme sa otestovať notebook, ktorý sľubuje oporu vo všetkých situáciách. HP Compaq nc2400 v modelovej výbave EY271EA sa stal mobilnou výzbrojou aby sme zistili, či sa naň možno spoľahnúť.

Mobilita, ktorá nie je príťažou

I keď na prvý pohľad vyzerá nc2400 útlo a jemne, v žiadnom prípade nejde o krehké telo, ktoré vyžaduje špeciálnu pozornosť či starostlivosť. Konštrukčné prvky, ktoré sa osvedčili pri plnoformátovej 15“ platforme boli jemne upravené tak, aby poskytli rovnako dobrý výkon i v útlom 12“ formáte.

Polykarbonátové telo s kovovým vnútorným rámom má tvrdenú povrchovú úpravu a rám displeja je vystužený tak, aby poskytol náležitú ochranu. Kovové kĺby nekladú prílišný odpor a fixujú vyklopený displej v polohe, ktorú si zvolíte. I keď sa ocitnete vo vlaku alebo autobuse, nemusíte sa báť že bude displej vibrovať a komplikovať čitateľnosť textu.

So štartovacou hmotnosťou 1.29 kilogramu si takmer nevšimnete, že vo vašom vaku či aktovke čosi pribudlo. V najhrubšom mieste meria notebook iba 32 milimetrov, takže bez odvrávania vojde do každej batožiny. Dôležité je i to, že výrobca dodáva s notebookom napájací adaptér, ktorého veľkosť mobilitu nenarúša. Ak si k nemu pribalíte i sadu napájacích redukcií, problémy nebudete mať ani v krajinách s odlišnou vidlicou či 110V napájaním.

Rozlúčte sa so šedou myšou

Tradičné šedostrieborné korporátne vyhotovenie pôsobí síce decentne, nič však nebráni tomu, aby ste si notebook prispôsobili svojmu životnému štýlu. Výrobca v rámci programu „oblečte svoj počítač“ ponúka službu, prostredníctvom ktorej si môžete pre svoj notebook navrhnúť samolepiace čelo, ktoré je možné nalepiť na veko displeja.

Samolepiaca fólia má 5 ročnú životnosť je vybavená vrstvou lepidla, ktorá nepoškodí povrch plastu a umožní bezproblémové odlepenie, kedykoľvek si to budete želať. My sme zapožičaný notebook zdekorovali a kvalita fólie nás príjemne prekvapila. Pri nalepovaní nepotrebujete žiadne špeciálne skúsenosti – fólia je dostatočne hrubá na to aby sa samovoľne neprilepovala kam nechcete, takže výsledok je bez bublín.

Matný, jemne drsný povrch je laminovaný, takže potlač je trvácna a nezošúcha sa.

Energetika je na dobrej úrovni

Pri napájaní notebookov z radu nc2400 máte dve možnosti. Buď siahnete po trojčlánkovej Li-Ion batérii ktorá lícuje formát notebooku alebo si zaobstaráte cestovnú batériu s dvojnásobnou kapacitou, ktorá bude v zadnej časti jemne vytŕčať. My sme mali vo výbave obe – táto voľba sa vzhľadom na množstvo času stráveného v teréne osvedčila.

Dodávaný 65 wattový adaptér s technológiou Smart nevyžadoval pri nabíjaní viac ako 2,5 hodiny času, takže s jediným adaptérom nie je problémom obslúžiť nabíjanie dvoch batérií ani v prípade, ak nemáte času nazvyš. Jeho výhodou je, že v prvej fáze nabíja akumulátor intenzívne, aby v čo najkratšom čase načerpal maximum energie. Už po 60 minútach máte mobilnej energie dosť, aby ste s ňou mohli hospodáriť. Cestovná 6 článková batéria je navyše vybavená tlačidlom s LED testerom, ktorý zobrazuje zostávajúcu kapacitu v 25 percentnom krokovaní.

Notebook ktorý sme mali k dispozícii bol vybavený 1.2 GHz procesorom Intel Core Solo, 512 megabajtami RAM a diskom s kapacitou 30 GB. Pri základnej trojčlánkovej batérii sme zaznamenali priemernú výdrž s WiFi pripojením k internetu tesne pod hranicou 3 hodín, pri 6 článkovej tesne nad stropom 6 hodín. S dvojicou batérií sme boli schopní pokryť celodenné pracovné nasadenie v teréne. Výmenu batérií rieši hibernácia operačného systému, ak sú vaše nároky vyššie, dostupná je i 9 článková batéria s 10 hodinovou výdržou. Dobrou správou je že batérie sú útle a neprekážajú.

Konektivita vo všetkých príchutiach

Pripojenie k internetu, sieti a mobilným dátovým perifériám je kľúčovou súčasťou mobility. Gigabitový ethernet sa nám osvedčil pri zálohovaní a prenášaní väčších objemov dát. Ponúka dostatočný výkon na to, aby ste na presun niekoľkogigabajtového archívu nemuseli čakať celé hodiny. Operatívna záloha je s použitím špecializovaného softvéru i bez neho hračkou, rýchla je i sieťová tlač objemnej grafiky na GDI tlačiarňach.

Pre pripojenie k internetu a lokálnej sieti je základom WiFi. Zabudovaný 54 megabitový modul predviedol výkon na úrovni šedého priemeru – ničím výnimočným neoslnil, zároveň ani nesklamal. Softvérová podpora zjednodušovala vyhľadávanie voľných hotspotov v neznámom prostredí, priepustnosť závisela od sily signálu.

Zabudovaný BlueTooth modul je bránou k mobilnému telefónu, ktorý môže otvoriť cestu k mobilnému GSM internetu. Ponúka svoje služby i pri perifériách – bluetooth myš či klávesnicu sme používali ak boli v dosahu signálu, nemuseli sme sa starať o žiadne konfigurovanie, pripájanie či prestavovanie. Vyloženie notebooku na stôl znamenalo okamžitý prístup k pohodliu. S dobrými pocitmi sme využívali i mobilnú „kartovú“ bluetooth myš a headset pre telefonovanie cez internet. Prítomnosť CardBus slotu otvára priestor pre „zabudovanie“ mobilného internetu, takže je možné využiť ponuky našich operátorov.

Pre krízové situácie nechýba ani zabudovaný faxmodem, ktorý vám umožní z hotela s priamou linkou na izbe odoslať fax bez toho aby ste potrebovali asistenciu personálu. Dostupný je i vytáčaný internet tam, kde iná možnosť nie je.

Ochrana dát je prvoradá

Ak sa pri cestovaní notebook stratí alebo vám spadne na zem, môže to mať nečakané následky. Preto by bezpečnosť mala byť integrovaná na systémovej úrovni tak, aby bola nápomocná a nie príťažou. HP popri ďalších výrobcoch dodáva na notebookoch s predinštalovaným operačným systémom kompletné riešenie, je iba na používateľovi ako s ním naloží.

Integrovaná čítačka odtlačkov prstu so softvérom Credential Manager zaistí zjednodušenie správy s heslami. Do systému ich vložíte iba raz a ku všetkým službám sa budete môcť prihlasovať rovnako ako do operačného systém odtlačkom prsta. Snímanie je bezproblémové a preverené praxou, môže sa vám stať že nepoužívané heslá zabudnete, takže vhodné je svoj profil zálohovať a bezpečne uložiť doma. Sprevádzkovanie je otázkou niekoľkých minút, človek si ušetrí mnoho klikania.

Dáta uložené na pevnom disku sú chránené viacstupňovou ochranou. Možné je zablokovať ich prístupovým heslom na úrovni BIOSu tak, aby na inom stroji (či už notebooku, stolovom PC či duplikátore) bez vloženia hesla čitateľné neboli. Disk je osadený v odpruženom držiaku, riadiaca elektronika parkuje hlavu pri každej vibrácii či náraze, nechýba ani softvérový balík pre zálohovanie dát na skrytú partíciu či sieťový server.

Takto uložené dáta je možné kedykoľvek v teréne obnoviť spolu s operačným systémom zo skrytej partície, alebo s rýchlym sieťovým pripojením i zo servera na ľubovoľný nový notebook.

Klávesnici chýba krôčik k dokonalosti

Ovládateľnosť notebooku je vďaka plnoformátovej klávesnici na skvelej úrovni. Tlačidlá nie sú menšie ako je zvykom, samostatne je vyčlenený numerický blok, nechýbajú editačné tlačidlá ani „winklávesy“. Zopár kompromisov však výrobca urobiť musel.

Redukovaná bola šírka tabulátora, capslocku a ľavého shiftu, ukrojené bolo i zo šírky tlačidla (`/~). Na zmenšené F-klávesy sa dá bez problému navyknúť, používateľ si osvojí i jednoriadkové uloženie editačných tlačidiel. Problémom je skôr dotykový panel s tlačidlami – softvérovo ho neuzamknete a kedykoľvek sa vám môže stať že prerušíte svoje WiFi spojenie.

Dotykové ovládanie hlasitosti a rýchly prístup k ovládaciemu panelu sa nám osvedčili. Niekoľko krát sa nám však stalo, že pri používaní funkčných tlačidiel prst nechtiac zasiahol i dotykovú zónu a WiFi spojenie bolo rozviazané. Ak ste uprostred práce v niektorej z online služieb a stane sa to, príliš nadšení nebudete. Jedinou možnosťou je preprogramovať funkciu tlačidiel - aktivovať ich nedokážete.

Čo vás však naopak príjemne prekvapí, je dostatočne široká opierka pre zápästia. Práca s notebookom je pohodlná i mimo pracovného stola, poštu si prečítate i na ulici „za pochodu“.

Ovládanie doplní externá myš

Zabudovaný PointStick ponúka po nastavení citlivosti a akceleračných parametrov dostatočné zázemie i pre jemnejšiu prácu. Ak ste sa s ním v minulosti nestretli, zoznamovanie vám zaberie pravdepodobne mnoho času, ak sa vám ovládanie dostane do krvi, budete s ním spokojní.

Rozhodne je vhodné navštíviť ovládací panel. Doplnkové funkcie povoľujú klikanie poklepaním ukazováka na modrú gumovú krytku, s rolovaním obsahu okien je to horšie. Možno práve v teréne zistíte, že používanie tlačidlových skratiek môže mnohokrát ušetriť čas ktorý trávite pri používaní myši.

Pri používaní notebooku sa nám osvedčilo skombinovať ho s „kartovou myšou“, ktorá si svoje miesto našla v CardBus slote. Na pracovnom stole dokáže ponúknuť plnohodnotné pohodlie bez toho, aby sa batožina musela rozrásť. Ponúka dostatočnú citlivosť pre prácu s grafikou a všade tam, kde je PointStick príťažou.

Displej je širokouhlý, jas regulujte

Širokouhlý displej s uhlopriečkou 12.1“ ponúka rozlíšenie 1280x800 bodov, čo predstavuje štandard pre prevádzkovanie kancelárskych aplikácií. Fonty sú i bez aktivovania funkcie ClearType dobre čitateľné a kontrastnosť zobrazenia je dobrá i v prípade, ak sa ocitnete na priamom slnku. Farebnosť tradične zaostáva, prehľad o svojich digitálnych fotografiách si však spravíte bez problémov. Rovnako si môžete cestovanie spríjemniť sledovaním filmov. Širokouhlé vyhotovenie sa nám osvedčilo pri otvorenom komunikačnom klientovi, informačnom sidebare a pri práci s tabuľkami. S dobrým správcom okien je možné prednastaviť pozície a veľkosti okien tak, aby ste plochu využili na maximum.

Jas je ovládateľný tlačidlovými skratkami a jeho manuálnou reguláciou dokážete rozhodnúť o osude 10 percent energie. Bohužiaľ, riadiaca elektronika nie je vybavená senzorom intenzity okolitého osvetlenia, takže musíte podsvietenie regulovať manuálne.

Periferiálna rozšíriteľnosť bez obmedzení

I keď je notebook útly, neznamená to, že vás bude obmedzovať v používaní periférií. Dostupná je dvojica USB portov, FireWire, VGA konektor pre pripojenie externého monitora, nechýba ani kombo analógového zvukového vstupu a výstupu.

Ak hrá úlohu každý gram hmotnosti, voľba môže padnúť na model bez optickej mechaniky – to bol i náš prípad. Namiesto zabudovanej mechaniky bolo telo osadené záslepkou, ktorá môže kedykoľvek miesto pre optiku uvoľniť. Ako však na stole využiť plnú rýchlosť prístupu k DVD nosičom bez toho, aby človek musel neustále skrutkovať mechaniku dnu a von?

Na bočnej strane je vyvedený dockovací konektor, ktorý ponúka vysokopriepustnú bránu k čipovej sade. Optická mechanika je pripojená priamo k radiču, takže v ceste nestojí žiadne pomalé USB. Ponuka dockov je pre tento model viac ako bohatá, niektoré kombinujú úlohu replikátora portov so stojanom. Ak je notebook jediným produkčným počítačom ktorý je intenzívne používaný i doma na stole, investícia sa oplatí.

Výkon nezaostáva, možností je mnoho

Notebook je postavený na platforme čipovej sady Mobile Intel 945GM Express, čo znamená že konkrétny model si môžete nakonfigurovať s ktorýmkoľvek procesorom Intel Core Solo, Core Duo alebo Celeron M. K dispozícii je jediný pamäťový slot ktorý dokáže obslúžiť maximálne 2 gigabajty 533MHz DDRII pamäte, z ktorej časť je vyhradená pre akcelerátor.

Moderná mobilná platforma poskytuje vysoký výkon pre prevádzkovanie rôznych aplikácií, obmedzením je iba grafický akcelerátor Intel GMA 950, ktorý príliš výkonu pre náročnejšie hry neponúkne. Bez problému môžete počítať s prácou s multimédiami, hravo sa prelúskate i grafickými softvérmi.

Disky sú dostupné v kapacitách od 30 do 80 gigabajtov so 4200 otáčkami za minútu. Možno sa vám na prvý pohľad bude zdať že čosi tu nehrá, pretože súčasné notebooky ponúkajú viac. Stiesnené telo však ponúka priestor pre použitie 1.8“ disku, čo v porovnaní so štandardom znamená polovičnú veľkosť.

nc2400 ponúka vyrovnaný výkon, rýchlu odozvu a skvelú správu energetiky. Kým v teréne sa uskromní s prostriedkami, na pracovnom stole dokáže naplno rozvinúť jeho potenciál.

Softvérová výbava je oporou

Notebooky dodávané s predinštalovaným systémom Windows XP (Vista na týchto modeloch pobeží tiež) majú plne integrovanú širokú škálu softvérových modulov na ktoré sa môžete spoľahnúť pri nastavovaní, diagnostike a ochrane dát. Nenájdete tu síce žiadne aplikácie na spracovanie dokumentov (niektorí výrobcovia mysli i na to), môžete však počítať s množstvom sprievodcov, ktorí vám pomôžu pri konkrétnych nastavovaniach.

Inštalačné nosiče v dodávke nenájdete, všetko je na špeciálnej partícii disku, z ktorej je možné médiá vygenerovať. Vhodné je spraviť tak čo najskôr, komunikácia so servisnými strediskami končí zvyčajne na rovnakom bode – prineste notebook, recovery CD u seba nemáme.

Ak čokoľvek zlyhá a rozhodnete sa systém preinštalovať, stačí pri boote kliknúť na tlačidlo F11 a dokážete obnoviť čistú inštaláciu XP so všetkým potrebným. Ak ste si zálohovali dodaným softvérom i dáta, obnovíte i tie. V prípade že je pre vás disk primalý a skrytá partícia vám uberá priestor, môžete zálohy namigrovať na externý disk a pomocou menu môžete skrytú partíciu zrušiť a využiť jej priestor pre ukladanie dát.

Technické parametre:Technické parametre: Procesor: Procesor Intel® Core™ Solo, Procesor Intel® Core™ Duo alebo Procesor Intel® Celeron® M * Displej: 12,1-palcový displej WXGA (rozlíšenie 1 280 x 800) * Hmotnosť: Počiatočná hmotnosť 1,29 kg * Konektivita: Bezdrôtové pripojenie pomocou Intel alebo Broadcom LAN 802.11 a/alebo pomocou technológie Bluetooth 2.0 * Výdrž batérií: Až 3 hodiny s 3-článkovou batériou, až 6 hodín a 15 minút so 6-článkovou batériou, až 10 hodín s 9-článkovou batériou * Operačný systém: Windows XP * Rozmery: 2,5 (vpredu) x 28,2 x 21,3 cm

Dostupnosť: www.hp.sk

Orientačná cena: od 52 000 Sk bez DPH



Verdikt: spoľahlivý, výkonný a bezproblémový

Počas niekoľkotýždňového testovania nc2400 sme zistili, že máme v rukách notebook na ktorý je možné skutočne sa spoľahnúť. Predviedol nielen dlhú výdrž batérií a výkon pri práci, ale napriek intenzívnemu používaniu na tele neodhalil žiadne známky opotrebovania. Zaistil bezproblémový prístup k internetu, všestrannosť pri zálohovaní a ponúkol automatizáciu pri správe hesiel. Až na pár prerušených spojení nechceným dotykom prsta o dotykový panel pracovalo všetko nad naše očakávania.

Ak trávite mimo kancelárie s notebookom viac ako dve hodiny v teréne, nezabudnite na to že bez cestovnej vysokokapacitnej batérie sa nezaobídete. Súčasne preskúmajte ponuku príslušenstva, ktorým môžete príjemne rozšíriť možnosti notebooku nielen na cestách, ale i na stole.