Acer očakáva silnú koncentráciu na počítačovom trhu

11. mar 2007 o 19:28 TASR

Frankfurt nad Mohanom 11. marca (TASR) Tajvanský technologický koncern Acer očakáva v najbližších 3 rokoch silný proces koncentrácie na trhu výrobcov počítačov. "Pravdepodobne prežijú len 4 najväčší výrobcovia, teda Hewlet-Packard, Dell, Lenovo a my," vyhlásil šéf Acer Gianfranco Lanci pred otvorením počítačového veľtrhu CeBit pre dnešné vydanie nemeckého denníka Welt am Sonntag. Sám Acer predbehne koncom roka Lenovo a stane sa 3. najväčším výrobcom v tomto odvetví.

Lanci má v pláne v konečnom dôsledku dostať spoločnosť na 2. priečku: "Keď si Acer udrží svoju súčasnú rýchlosť rastu, mohol by tento cieľ dosiahnuť o 5 rokov." Skúpením ďalších firiem alebo aj inými výrobkami sa to však dá urýchliť. V súčasnosti dosahuje Acer podľa vlastných údajov menej ako 10 % svojho obratu so zábavnou elektronikou. O 3 až 5 rokov sa má tento podiel zvýšiť na tretinu.

Podľa denníka je Acer so svojimi notebookmi v Európe už lídrom na trhu. Pri prenosných počítačoch očakáva spoločnosť v tomto roku rast celosvetového trhu o 25 %. Naproti tomu pri osobných počítačoch bude trh rásť len mierne. Celkovo zaznamená odvetvie v tomto roku zníženie cien o 5 až 10 %. Acer si podľa Lanciho necháva vyrábať svoje prístroje výlučne v Ázii: "Z ekonomického hľadiska už nemá výroba v Európe vôbec žiadny zmysel."

Informovali o tom agentúry AP a APA.