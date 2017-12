Telefonovanie v zahraničí aj bez aktivovaného roamingu?

Predstavte si zahraničnú cestu alebo cestu na dovolenku, keď si zabudnete aktivovať roaming alebo sú roamingové poplatky v danej krajine príliš vysoké. Poznáme spôsob, ako by ste...

12. mar 2007 o 8:30 Jozef Orgonáš

Predstavte si zahraničnú cestu alebo cestu na dovolenku, keď si budnete aktivovať roaming alebo sú roamingové poplatky v danej krajine príliš vysoké. Firma Tecore pozná spôsob, ako tento problém vyriešiť.

Na februárovom kongrese 3GSM World Congress v Barcelone predstavila spoločnosť Tecore Wireless Systems riešenie zvané Over-the-Air Local Prepaid Roaming Service. Za týmto dlhým názvom sa skrýva pomerne jednoduchá služba, ktorá by mala slúžiť aj operátorom, ktorý nemajú (čiastočne alebo vôbec) uzatvorené roamingové zmluvy so zahraničnými operátormi.

Keď ako používateľ prídete do krajiny bez aktivovanej roamingovej služby, mobilný telefón sa nepripojí k žiadnej sieti (je lokálnymi operátormi odmietaný), neustále bude iba vyhľadávať signál.

Systém od firmy Tecore nasadený u operátora však zabezpečí, že vám lokálny operátor neodmietne prístup do svojej siete, ale práve naopak, dočasne vám k nej prístup povolí.

Používateľ dostane pridelené dočasné telefónne číslo (tzv. MSISDN), ktoré dostane v prvej, privítacej SMS správe. Od chvíle, keď dostanete uvítaciu SMS správu, budete môcť na pridelené lokálne telefónne číslo prijímať hovory a správy. Ak sa budete chcieť volať či esemeskovať vy, stačí si „odskočiť“ do trafiky či predajne operátora a kupónom si dobiť kredit.

Celý tento proces dostal názov dynamická alokácia profilu predplatenej služby. OTA Local Prepaid Roaming je plne integrovateľný do súčasných sietí operátorov (na báze GSM, Camel). V prípade jeho nasadenia by sme si u slovenských operátorov nemuseli aktivovať žiadnu roamingovú službu, slovenský používateľ by jednoducho prišiel napríklad do susedného Rakúska a využíval by predplatené služby niektorého z tamojších operátorov. Otázne však zostáva, či sa nájde zahraničný operátor, ktorý bude chcieť takúto službu vo svojej sieti nasadiť.