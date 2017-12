Patriots: A Nation Under Fire - znovu jedna nepodarená

Patriots sú akčným titulom, od ktorého nič nečakáte, ale predsa len v kútiku duše napriek stupídne podanému príbehu, chabému technickému spracovaniu a neexistujúcej umelej inteligencii zabavia. Aspoň na chvíľu, jeden moment, kedy si budete pískať a s úsme

9. mar 2007 o 12:40 Ján Kordoš

Ísť po poriadku je síce pekná vec, avšak príbeh odbitý jednoducho frázou „nakopávanie teroristických zadkov“ všetko vyrieši i bez bolestného čítania invázie v maskáčoch oblečených záporňákov. Napadli nám základňu, všade sa šíria bolestné správy o likvidovaní civilov a ty hráč, záchrana naša jediná, chop sa svojej zbrane a nastoľ mier, zachráň nás a získaš polovicu princeznej a kráľovstvo nebankových subjektov k tomu. Len blázon by odolal, všakže. Hlavne ak budeme zabíjať z vlastného pohľadu, používať pri tom kladivo, pištoľ, brokovnicu, automat, raketomet, snajperku i ťažký guľomet. A hasiť požiare hasiacim prístrojom. A ničiť teroristické rakety namierené na tých najsamkladnejších tajtrlíkov. Na zbytočné vtipy nie je čas, veď teroristická hrozba visí vo vzduchu a z každej strany sa na nás valia správy bombových útokov, tak prečo by sa nemohla na trhu uchytiť ďalšia, ktovie už koľká, kópia stupídneho behania spoločne s tupými spolubojovníkmi? Prečo? A prečo musím ja napísať, že to ani tentoraz nevyšlo a Patriots sa na hru podobá len tým, že ju tak pomenovali tvorcovia? Prečo? Pretože ju nikto nechcel a keď sa mi konečne podarilo nanútiť úbohému redaktorovi, ten so slzami v očiach odpovedá, že nemôže. Že mu je pri hraní zle, bolí ho hlava a život pripadá zbytočný. Komu by po zahraní tohto dielka nepripadal. Lež nevadí, hrdina za monitorom sa obetuje, aby chrabrý hráč, vidiaci extra zľavu na jeden super-extra projekt za 19,90 nespravil chybu a neinvestoval do CD. To si už radšej kúpte prázdne médium a zábava s ním bude porovnateľná. Nádherne sa leskne, môžete ho použiť ako podložku pod pohár, vytvoriť pomerne extravagantný náhrdelník. A ušetríte. No nie sme my v redakcii skutoční borci? Sme. A bez debaty, pretože si vás nájdeme, nainštalujeme Patriots, začneme štekliť na chodidlách, spievať koledy a na záver ukážeme chulostivé foto Noriky. Alebo vlastne stačí len to prvé, nebudeme až takí hnusáci.

GRAFIKA 1 / 10

Pamätáte sa na doby textových hier. Vtedy nám aj znaky pripadali pomerne príťažlivé a čo to bolo s príchodom 8-bitov. Ono sa tie štvorčeky hýbali. No nádhera. Aj Patriots je nádhera, no od radosti by sme výskali pred približne 10 rokmi. Teraz nás podpora grafickej karty (čítaj grafický akcelerátor) až tak nerozhodí, zúfalo malé množstvo opakujúcich sa objektov potiahnutých nevýraznou textúrou nepoteší a pohyby ako z nemých filmov nepoložia na kolená spínajúc k nebesám za božskú nádheru. Áno, je to tak, Patriots sa podobajú na prvého Turoka a aj ten obsahoval viac grafických efektov. Dobre, bod za to, že na chvíľu ostávajú po strelách na stenách (ej, aký to rým) stopy. Ale to je tak všetko. Každé prostredie je zúfalo prázdne, pomerne malé, obmedzené a fádne. Dokonca jedna úroveň predstavuje cestu, tunel a cestu. To je všetko, ani na kopček sa nedá vyliezť, takže musíte protivníka v strome (zrejme ďalší z tisíc plus jedného bugu) zostreliť z horúceho asfaltu. Tri druhy nepriateľov nám už vrásky nespravia. Aby som však chudáka nemenovaného redaktora uchránil – po zastavení sa nastáva pomerne „blivózna“ situácia. Hrdina zrejme dýcha, prostredie sa približuje a odďaľuje, no skôr ako realistický dojem to vo mne vyvolalo nutkanie navštíviť najbližšie toalety. Ešteže musíme byť v práci triezvi. Akékoľvek animácie v podobe intra nehľadajte, máme tu predsa čiernu obrazovku s bielymi písmenkami, ktoré na vysvetlenie ošemetnej situácie budú stačiť. Aby som však nehanil, menu je vcelku pekné. Vďaka položke Exit Game.

INTERFACE 5 / 10

Na ovládaní sa nedá nič pokaziť. Šípka dopredu znamená pohyb vpred. Šípka vzad pohyb vzad. Strafovanie, pochybný skok, zmena zbrane kolieskom na myši (alebo vyvolanie klávesovou skratkou), streľba a nabíjanie. Áno, to všetko tu nájdeme. Prečo je však zoom na strednom tlačítku myši, to nepochopím, ale aspoň som si vyskúšal, aké to je nepríjemné. Pohyb je však značne neprirodzený, akoby sa postava skôr kĺzala ako behala. Body nahor idú za nefunkčnosť klávesovej skratky ALT+F4. Správne čítate, smerom nahor. Koľkokrát som sa v záchvate bezmocnosti stláčal tento zaručený odchod do večných lovísk a on sa nedal. Po asi 2 hodinovom utrpení som totiž zistil, že si hra automaticky neukladá pozíciu (napríklad na začiatku úrovne), ale všetko musíte previesť manuálne. A ani nemusíte hádať, ako ďalško som bol v hraní, keď som to zistil.

HRATEĽNOSŤ 1 / 10

Do tretej úrovne som sa snažil zachovať dôstojnosť a pokúšal sa pokoriť Patriots bez použitia kódov. Márne. Po asi 10 pokusoch o odvedenie rukojemníkov na vyznačené miesto som rezignoval. Stupídnosť charakterov by mala byť ocenená. Lenže to nie je všetko. Zábava je to úbohá, pretože nepriatelia vyskakujú odnikadiaľ, skrývajú sa na svojich pozíciách až do spustenia skriptu a hrateľné to rozhodne nie je. Robia podivné manévre a ich debilita sa predvídať nedá, preto je strieľanie pomerne úmorné. Blúdenie po pustých miestach nudí a navyše je systém hry zúfalo nalinkovaný – musíte všetko vykonať v danom poradí, inak hra nepokročí ďalej. Preto som sa radšej rozhodol zábavu umelo zdvihnúť nad bod mrazu, nahodil nesmrteľnosť, vzal do ruky kladivo a išiel rozbíjať hlavy teroristom. Nekecám, po zásahu im hlave exploduje (aj po headshote, ale to už nie je tak zábavné) a z krku vystrekne krv. Pár minút vtipného pobehovania som mal za sebou, tak som následne používal brokovnicu ako automat (vzdialenosť zásahu nezohráva žiadnu úlohu, takže sa dá brokovnica použiť aj ako snajperka) a hor sa na lov. Je to zúfalo primitívne, neskutočne nudné – keby išlo o simulátor strieľania na statický terč známy z policajných výcvikov, nenamietal by som, ale hranie Patriots pripomína skôr grotesku. Možno si niekto pomyslí, že by to mohlo byť vcelku zaujímavé odreagovanie, ale v tom prípade vám radšej odporučím staršie tituly bežiace na archaickom Build engine – Shadow Warrior, Blood, Redneck Rampage alebo samotný king Duke Nukem 3D.

MULTIPLAYER

Túto položku som chvalabohu v menu nenašiel.

ZVUKY 2 / 10

Nepriateľ vie zvresknúť a vydávať smrteľný chrapot. Zbraň vydáva akési pazvuky, no aspoň nie je ticho. Hrdina kráča a je to počuť – teda ak to na mňa niekto v redakcii nenarafičil a nebehal mi poza chrbát, vytvárajúc tak dôstojnejšiu atmosféru. A to je všetko. Hostage sú nemí, hrdina má zašitú pusu, ale pri pohľade na celú hru to beriem radšej ako klad a dávam neochvejne dva body. Nezaslúžene, ale nemôžem byť predsa tak krutý.

HUDBA 1 / 10

V menu hrala melódia, áno, pamätám si na ten zúfalý motív, neustále sa po niekoľkých sekundách opakujúci. Počas hrania ma chvalabohu autor skladby neotravoval a za to si zaslúži jeden bod. Je to jednoducho borec.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 1 / 10

Dá sa dať v hodnotení aj nula? Nemám tú odvahu to vyskúšať. Predsa, čo ak by to išlo a ja by som musel ostatné hodnotenia prepisovať. Viete koľko sekúnd by mi to zabralo? Minimálne tak tri a to predsa odo mňa nemôžete požadovať. Úrovní je chvalabohu približne desať – približne z jednoduchého dôvodu. V adresári s misiami je ich uvedených 12, ale pri nahrávaní niektoré program preskočil. Netuším prečo a ani to radšej vedieť nechcem. Moja jednotka spolubojovníkov sa chvalabohu po smrti respawnovala na začiatku úrovne, pretože v opačnom prípade by si pípli tak na zopár sekúnd a potom by som sa na ich predstavení nemohol baviť. Nedokážu trafiť teroristu ani z niekoľkých metrov, to už ho mohli umlátiť pažbou pušky. Protivníci sú na tom rovnako. Neskrývajú sa, jednoducho len idú za cieľom, čo sa dá pochopiť pri samovrahovi (opásaný výbušninou sa na vás s revom valí, čo je vcelku vtipné v momente, kedy pred ním utekáte a on vás naháňa po celej úrovni... a že na hre nenájdem žiadne zábavné prvky), ale keď do mňa páli nejaký dilino s raketometom z jedného metra, niečo s ním asi nebude v poriadku. Terorista. Ako som už spomenul, rozloha máp je malá, takže sa všetko odohráva na obmedzenej ploche a aspoň to netrvá tak dlho.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 1,1 / 10

Dve jednotky v hodnotení. Len škoda, že nehodnotíme školskou stupnicou. Patriots: A Nation Under Fire je jednoducho úplný odpad, a hoci je to budget, ktorým čo to odpúšťame, v prípade Patriots sa nedá odpustiť nič. Pretože nie je čo. Nudné zabíjanie teroristov kladivom v otrasnom spracovaní nie je určené pre nikoho. Conspiracy má vážneho konkurenta v súboji o najhoršiu strieľačku z vlastného pohľadu všetkých čias. Exit game, uninstall... much better.