PS3 Home - virtuálny svet podľa Sony

8. mar 2007 o 12:20 Ján Kordoš

Sony sa zatiaľ s novou Playstation 3 vcelku darí a kupujúcich neodradili ani mierne zaujatí herní novinári a značne premrštená cena. Pôrodné bolesti každej z nových konzol sú však tradičným problémom a nikto sa im nikdy nevyhol. Po pár mesiacoch prichádza vytriezvenie, grafické pozlátko prestane zaslepene lákať a dôležitou sa stáva samotná hrateľnosť ponúkaných hier.

Prvá vlna hier nás obišla kvôli oneskorenému vydaniu Playstation 3 oproti ostatnému svetu, avšak 23. marec je dňom D, kedy sa začne next-gen predávať aj u nás so všetkými hrami – hlavne tými lepšími, pretože ako už bolo spomenuté, začiatky bývajú pre každý kus nového hardvéru ťažké. Po niekoľkých mesiacoch na trhu však začínajú vychádza aj zaujímavé myšlienky a jednu z nich predstavil prezident Sony Phil Harrison na GDC 2007. Ako ste sa už určite dovtípili, ide o projekt PS 3 Home, ktorý sa dá v skratke charakterizovať ako virtuálny svet podľa Sony. S podobnou myšlienkou sa pohráva aj iná MMO hra Second Life, v ktorej môžete aj zarobiť reálne peniaze. Ide však o čisto PC záležitosť, navyše má rozsiahlejší záber, pri ktorom vyzerá PS3 Home ako chudobný príbuzný. Postupným prechodom konzol do siete začína vývojárom vŕtať v hlave aj nápad pre PC lukratívnych MMO svetov. Nikdy to však nebolo v podobe akú predstavilo Sony. Na začiatok odporúčame pozrieť si upútavku priamo od Sony, ktorá bola na výstave prezentovaná.



V konečnom dôsledku ide o svet, kde si môžete žiť svoj virtuálny život, stretávať sa ostatnými hráčmi, len tak klábosiť alebo si zariaďovať svoj vlastný virtuálny byt. Na začiatku je však prioritou vytvorenie svojho avatara. Editor tvorby postavy je skutočne prepracovaný a umožňuje záujemcom mnoho možností, ktoré postačia určite každému a nemalo by dochádzať k situáciám, že na každom druhom kroku narazíte na rovnako vyzerajúce postavy. Dôraz je kladený na vymodelovanie tváre, kde si nastavujete aj zanedbateľné detaily a nič vám nebráni vo vytvorení si samého seba či vysnívanej podoby. Nasleduje obliekanie, ktoré súvisí so štýlom, ktorý uznávate, ktorý je vášmu srdcu najbližší a jednoduch7m sp;sobom sa zaraďujete do komunít. Veľmi jednoducho tak zistíte zameranie skupiny ľudí.

V editore môžete stráviť akúkoľvek dlhú dobu a určite si dáte na vytvorení vlastného virtuálneho ja záležať. To však nie je všetko. Každá postava dostane svoj vlastný byť, ktorého zariadenie leží znovu na vašich pleciach. Vybavenie nábytkom, rozvešanie obrazov (napríklad artworkov z hier), farebné kombinácie jednotlivých predmetov – jednoducho aby ste sa cítili vo virtuálnom svete príjemne a prečo to nepovedať: ako doma. Zaujímavo vyzerá špeciálna miestnosť s vlastnými trofejami získanými v hrách. Určite poznáte odomknuté bonusy za rôzne aktivity. Niečo na štýl archivements points z Xboxu 360. Svojou galériou sa však nemusíte kochať len vy sami, ale je prístupná i ostatným účastníkom PS3 Home, takže si môžete spoločne zaspomínať na herné dojmy a skúsenosti.



Bolo by však príliš minimalistické, keby ste voľný čas mohli tráviť len vo virtuálnych bytoch, a preto istotne veľmi radi vyrazíte „niekam von“. Rozsiahla komunita ľudí zabezpečí, že vždy niekoho stretnete a môžete sa s nimi baviť ako v reálnom svete. Rozhovor môže prebiehať dvomi spôsobmi. Klasickým vypisovaním viet, zobrazujúcich sa v komixových bublinách (text zadávate cez externe pripojenú klávesnicu alebo cez virtuálnu), či hlasovým prejavom pomocou headseatu. Pripomína to klasický chat, avšak v omnoho príťažlivejšej podobe. Samotné rozprávanie sa s ostatnými by však hráčom určite nestačilo, preto môžete spoločne s partiou vyraziť do niektorej z pripravenej lokácie. Nikto nebude nikomu brániť v baleniu opačného pohlavia na diskotékach, spoločne s priateľmi si zahráte bowling či biliard alebo sa len tak prechádzate, blúdite obrovským svetom a bavíte sa ako v skutočnosti. Nehrozí, že by vás niekto klepol a okradol, nemusíte sa obávať žiadnej ľudskej pliagy. Jednotlivé minihry budú postupne pribúdať, pričom jedna z tých zaujímavejších je aj možnosť hrania na akýchsi virtuálnych automatov. Jednoduchá, graficky nie najpríťažlivejšia, avšak vynikajúca hrateľnosť. A nestojí vás to X mincí.

Cestovanie medzi jednotlivými miestami nemusí nikoho zdržovať vďaka využitiu rýchleho presunu, ktorý je aktivovaný cez (samozrejme virtuálny) handheld od Sony, Playstation Portable. Vyberiete si cieľovú destináciu a okamžite sa ocitáte na inkriminovanom mieste. Pre ostatné spoločnosti, ktoré sa nemusia výhradne venovať len hernému biznisu, je tu možnosť reklamy. Obrovské plochy pre bilboardy či iné formy prezentácie určite prilákajú mnoho investorov a napokon sa z výhradne umelého sveta stane niečo skutočne živé, pripomínajúce náš svet, avšak s možnosťami, ktoré v skutočnom živote nemusíte zažiť. Nové šaty si tak môžete pokojne nakupovať v Kenvele, najesť sa pôjdete do McDonaldu a večer si kúpite svoje obľúbené pivo. Istotne, Second Life s niečím podobným prišiel už dávno, avšak Sony má omnoho viac finančných možností, aby si svoj virtuálny svet vyšperkovalo k svojej a hráčovej dokonalosti.



Jednou z podslužieb, ktorá bude pre mnohých neskutočne príťažlivá je možnosť špeciálne vytvorenej hry LittleBigPlanet (video), na ktorej pracuje aj Mark Healey (Rag Doll Kung-Fu). Nepôjde o hru v tradičnom štýle – základom je skúšanie nových a nových vecí a vytváranie nového obsahu pre ostatných hráčov.

PS3 Home je rozhodne zaujímavý projekt od Sony. Vrhá sa do pomerne neznámeho, v rámci konzol, sveta, avšak ako to už väčšinou býva, všetci hráči budú na tento počin zvedaví. Budú skúšať, zažívať nové veci, nájdu si nových priateľov – virtuálny život sa pomaly začne stávať skutočnosťou. Už dlhšiu dobu sa hovorilo o veľkom prekvapení, ktoré sa chystá Sony odhaliť na GDC 2007 a rozhodne nesklamali. Projekt PS3 Home prístupný úplne zdarma na PlaystationNetwork niekedy v zime tohto roku. Vývojári majú teda na vyladenie celého konceptu teda ešte pár mesiacov. Vyzerá to však zaujímavo.