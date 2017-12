Hviezdne corpus delicti

Astronómovia zobrazili plynné stopy po dávnom obrovskom výbuchu okolo hviezdy, ktorá sa v ére modernej astronómie správa miernejšie. Dosiaľ ju z búrlivej minulosti podozrievali najmä teoretici. Pozorovatelia ich teraz podporili dôkazom v štýle "dymiacej pištole".

V časopise Nature to oznámil tím Michaela Sharu z Amerického múzea prírodnej histórie v New Yorku (USA). To, čo sa vedcom podarilo, je naozaj hodné názvu inštitúcie, kde Shara pracuje. Pomocou vedeckého satelitu NASA GALEX, ktorý pozoruje vesmír v ultrafialovom žiarení, objavili zvyšky plynnej obálky, ktorú kedysi dávno pri výbuchu odhodila hviezda Z Camelopardalis - čiže Z Žirafy - 531 svetelných rokov od nás. (Na snímke NASA/GALEX/Nature sú vidieť najme pod hviezdou vpravo dole).

Je to vlastne dvojhviezda. Skladá sa z malej veľmi hustej a horúcej zložky, takzvaného bieleho trpaslíka a väčšej chladnej červenej hviezdy. Tá stráca hmotu, ktorá sa po prechode diskom okolo bieleho trpaslíka ukladá na jeho povrch. Keďže sa najprv istý čas hromadí v disku a až po týždňoch či mesiacoch "vyklopí" na bieleho trpaslíka, pri dopade uvoľní veľa energie. Hviezda načas zjasnie. Volá sa to vzplanutie trpasličej novy.

Trpasličie novy sa veľmi podobajú novám, ktorých výbuchy sú miliónkrát silnejšie a odhadzujú pri nich masívny plynný obal. Vysvetľujú sa termonukleárnou nestabilitou v hmote, ktorá sa spomenutým spôsobom dlhodobo ukladala na povrch bieleho trpaslíka. Preto sa objavili názory, že trpasličie novy a novy sú vlastne rôzne evolučné štádiá tých istých dvojhviezd a že ich vzájomné premeny sú iba otázkou času (tisícročí až niekoľkých desaťtisícov rokov). A že k novám majú zvlášť blízko práve hviezdy podobné Z Camelopardalis. Občas totiž vzplanutia až na niekoľko rokov "vypnú" a ešte viac pripomínajú hviezdy, ktoré vybuchli ako novy.

Náznakov bolo veľa, no chýbali dôkazy. Teraz sa jeden zvlášť presvedčivý našiel. A týka sa jedného z prototypov trpasličích nov. Hviezdna astronómia je napriek obrovskému zdokonaleniu pozorovacej techniky v mnohom stále neurčitá - priveľmi záleží na teoretických predpokladoch. Vždy poteší, keď sa potvrdia.

