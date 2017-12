Slovak Telekom stále očakáva predaj Rádiokomunikácií

8. mar 2007 o 14:20 SITA

BRATISLAVA 7. marca (SITA) - Manažment spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST) dúfa, že sa firme podarí predať jej odštepný závod Rádikomunikácie tento rok. “Predaj závisí od rozhodnutia akcionárov. Z pohľadu manažmentu by však bolo najlepšie Rádiokomunikácie predať,“ povedal predseda predstavenstva a prezident ST Miroslav Majoroš. Problematický je v súčasnosti postoj zástupcov štátu, keďže nová vláda jasne deklarovala negatívny postoj k predaju strategického majetku.

Odštepný závod ST, ktorý zabezpečuje distribúciu a šírenie rozhlasových a televíznych signálov, bude v najbližšom období potrebovať výrazné investície. Slovensko totiž čaká v 5-ročnom horizonte digitalizácia televízneho vysielania. "Neviem si predstaviť, že by investície do digitalizácie vysielania mali ísť z rozpočtu Slovak Telekomu. To nemôže od firmy nikto očakávať a my to robiť nebudeme," vyhlásil Majoroš.

V súčasnosti sa o kúpu Rádiokomunikácií zaujíma päť uchádzačov, ktorí vlani predložili záväzné ponuky na kúpu firmy. Podľa Majoroša sa výška všetkých ponúk pohybovala veľmi výrazne nad očakávaniami, pričom najvyššia z nich bola takmer dvojnásobná oproti očakávanej sume za predaj daného majetku. V prípade Rádiokomunikácií ide o miliardy korún, sumy však Majoroš nespresnil. Problematickými Rádiokomunikáciami by sa malo najbližšie zaoberať marcové zasadnutie predstavenstva ST. "Najneskôr do apríla to treba rozhodnúť, inak budeme musieť zvoliť nejakú inú stratégiu," povedal šéf Slovak Telekomu. Ako dodal, váhanie s rozhodnutím môže vplývať aj na potenciálnych investorov, ktorí predložili ponuky.

Predaj Rádiokomunikácií sa ťahá už niekoľko rokov. Ešte v roku 2004 minister dopravy Pavol Prokopovič tvrdil, že záujem získať ich majetok má štát, ktorý by ho potom ale zasa predal. Podľa vyjadrení Pavla Prokopoviča ešte z konca roka 2002 by sa cena za spätné prevzatie Rádiokomunikácií mohla pohybovať v rozpätí 1,5 až 2 mld. Sk. Ešte predtým bola tomuto ministrovi veľmi blízka myšlienka, aby majetok Rádiokomunikácií po ich získaní štátom spravovali subjekty, ktoré služby firmy využívajú. Ide napríklad o STV a Slovenský rozhlas. Všetci však mali záujem o kontrolu majoritného podielu v prípadnej spoločnej firme, čo sa ukázalo ako nereálne.

Súčasná vláda sa mala situáciou okolo Rádiokomunikácií zaoberať v októbri minulého roka na stretnutí s majoritným akcionárom ST Deutsche Telekomom, výsledok plánovanej aktivity však nie je známy. "Buď sa dotiahne rozbehnutý tender a od 1. januára 2007 sa predajú investorovi alebo si podnik ponechá štát," povedal ešte pred plánovaným stretnutím vlani minister dopravy Ľubomír Vážny. Ambíciou vlády je však podľa Vážneho nepredávať významné a strategické podniky, a teda ani Rádiokomunikácie. "Sami sa zamýšľame nad tým, prečo majú všetci taký vehementný záujem kúpiť Rádiokomunikácie. Myslím si, že za tým niečo je. Nie štát, ale manažéri dosadení štátom sú zlí," povedal vtedy Vážny.

Rádiokomunikácie okrem šírenia rozhlasového a televízneho vysielania svoje služby poskytujú aj mobilným operátorom. Odštepný závod ST vlani zaznamenal výnosy 965 mil. Sk a čistý zisk 318 mil. Sk. Majoritným akcionárom Slovak Telekomu, a.s. je nemecký Deutsche Telekom s 51 - percentným podielom akcií. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku SR 15 % akcií.