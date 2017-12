Empire Earth III - ako si podmaniť svet

Žáner real-time stratégií je pre platformu osobných počítačov zemou zasľúbenou a preto sa stále častejšie stretávame s novými a novými ohlásenými projektmi z tohto žánru. Nedávno sme sa dozvedeli prvé útržky z pripravovaného tretieho dielu Empire Earth II

7. mar 2007 o 17:00 Ján Kordoš

Kde spravili súdruhovia chybu

Môžete nám trhať chlpy z nosa, ale posledný diel Empire Earth nepotešil početnú základňu fanúšikov. Po Stainless Steel Studios prebralo na svoje plecia vývoj Mad Doc Software a v spolupráci so Sierrou chceli nadviazať na úspech prvého dielu. Lenže základný koncept príliš nezmenili a obrovské obdobie snímajúce počiatku ľudstva od praveku až do neďalekej budúcnosti skôr miatlo, ako dostalo do vytrženia z mnohých možností. Neskutočne veľký počet epoch bol nezmyselný a navyše málokedy sa podarilo nájsť rozdiely medzi jednotlivými vekmi, čo napokon logicky vyústilo v chaos. Podobne zameraná séria Age of Empires od Ensemble Studios sa svojim tretím dielom zamerala na obdobie kolonizácie Ameriky a zmenšený uhol pohľadu jej prospel. Do popredia vstúpila rozmanitosť nielen jednotiek a budov, ale aj všetkých hrateľných strán. Práve v tomto Empire Earth II mierne pokrivkávalo a niektorými zmenami sťažovalo rozhodovanie hráčov, hoci nešlo o vyslovene zlé nápady. V konečnom dôsledku však viacerí radšej prešli k zábavnejšej konkurencii. Práve toto si uvedomili v Mad Doc a do tretieho dielu plánujú výraznú zmenu, avšak základná myšlienka expanzie ľudstva od počiatku do sci-fi vekov ostáva medzi nami.

Na Empire Earth III sa začalo pracovať okamžite po uvedení druhého dielu na trh a preto si mohli tvorcovia ďalšie postupovanie premyslieť. Viac nemusí byť vždy viac, pričom práve krok k väčším odlíšeniam medzi vekmi napokon okresalo ich počet na prijateľnú úroveň. Neznamená to však, že by sme mali prísť o mnoho jednotiek, len každá epocha bude výrazne odlišujúca sa technologickými postupmi od tej predošlej. Tento postup sa samozrejme týka nielen budov, ale aj stromu nových technológií a objavov, ktoré budeme môcť skúmať. Kozmetickým zmenám medzi tisíc plus jedným vekom preto zamávame a radšej si budeme užívať prepracovaný dizajn diferencovaných jednotiek v tej ktorej dobe. Aby boli odlišnosti viditeľnejšie, rozhodli sa tvorcovia spraviť hru po grafickej stránke detailnejšou – jednotky nebudú prezentované maličkými panáčikmi či tankami, ale modely budú výrazne väčšie, čím získame dojem skutočne iného sveta nielen po stránke vlastných, ale aj súperových jednotiek.

Raj na Zemi

Ono to s tým rajom napokon nebude tak horúce, predsa len, základom Empire Earth III je boj, ale neprídeme ani o tradičné budovanie základní. Najdôležitejšou zbraňou (nielen) v singleplayeri bude orientovanie sa na voľnú kampaň, ktorá nebude zviazaná násilne oddelenými úrovňami. Základnú myšlienku planéty a ťahového pohybu hráča na nej si totiž Empire Earth III prepožičal napríklad z UFA od Altar Games. Máme našu planétu (so skutočnými alebo náhodne generovanými kontinentmi) a základný taktický presun vedieme tradične ťahovým spôsobom. Presun po ohraničených územiach tak vyzerá omnoho reálnejšie než neustále používaný systém misií. S tým súvisí aj multiplayer, ale tomu sa budeme venovať na inom mieste. Trojrozmerný model planéty tak predstavuje ten najzákladnejší model mapy, na ktorom vidíte rozloženie síl a je len na vás ako si naplánujete ďalší postup za ovládnutím celej planéty, čo je vlastne jediná úloha voľnej kampane. Pohyb medzi teritóriami bude jednoduchý a prehľadný zároveň.

Pomocná ruka

Niečo za niečo, hovorí sa. A v prípade Empire Earth III to bude platiť dvojnásobne. Zatiaľ čo hlavná úloha ovládnutia sveta je každému jasná, budete dostávať často sekundárne úlohy, riešiteľné mnohými spôsobmi či úplným ignorovaním. Povedzme, že nejaká mocnosť vás požiada o pomoc v záchrane istej osoby, ktorý je držaná iným menším zoskupením. Môžete sa na prosby zvysoka viete čo a ponuku ignorovať alebo rovno neutrálneho zástupcu rovno zničiť. Akceptovaním ponuky však získate nového spojenca, ktorý bude stáť po vašom boku. A to nielen v priebehu jednej mapy, ale až do konca celej kampane, takže nemusíte nové kontakty nadväzovať znovu a znovu. To rozhodne už stojí za zamyslenie a paktovanie z rôznymi mocnosťami veľmi rýchlo ukáže kto komu ruku umýva a následné rozdelenie mocností bude nad slnko jasné. Avšak k ničomu nemusí prísť, nemusí sa strhnúť lavína typu „nepriateľ môjho priateľa je i môj nepriateľ“, môžete všetko nechať svojmu osudu. Nikto vám to nebude vyčítať, nenarazíte na slepú uličku, pretože ste nešli po ceste príbehu vytvorenú vývojármi.

Medzi ďalšie dôležité prvky patrí samozrejme umelá inteligencia nielen protivníkov, ale aj vlastných jednotiek. Tá by mala byť nesmierne prepracovaná. Podobné slová počúvame pričasto, ale keďže zakladateľ spoločnosti Ian Davis má doktorát z robotiky, určite sa máme na čo tešiť. Základná myšlienka je totiž v nutnosti vloženia AI bez akýchkoľvek podvodov. Počítaču tak nebude umožnené čítovať, nebude poznať danú mapu vopred, ale podľa postupného skúmania vyhodnocuje situáciu a postupuje vpred podľa jedného z modelov osobnosti. Náročnejší stupeň obtiažnosti tak bude predstavovať komplexného hráča a multiplayer obľubujúci hráči tak majú o poriadny tréning postarané.

Posledný nech zhasne

Po prvotných nedôverčivých pohľadoch to nevyzeralo až tak ružovo. Ono druhý diel Empire Earth tak trochu ustrnul na plytčine a preto nik Empire Earth III nečakal s tak bohatými inováciami. Lenže napokon to vyzerá tak, že Empire Earth III je takmer úplne novým projektom, ktorý má so svojimi predchodcami zhodný len základný koncept real-time stratégie prechodu od pravekej spoločnosti do neďalekej budúcnosti. Osviežujúce nápady určite potešia, veď v žánri RTS sa toho nového v poslednom čase veľa neurodilo. Niekedy v druhej polovici tohto roku uvidíme, či nás Mad Doc so Sierrou nevodili za nos.