Phantasy Star Universe - bojovka na japonský spôsob

Bojoviek nikdy nie je dosť. Aspoň čo sa týka bojoviek z japonskej produkcie, na ktoré majú konzoly takmer výhradný monopol. Ak čakáte od čias Final Fantasy VII na ďalší výhradne japonský projekt, mám pre vás dvé zlé správy: prvá je, že Phantasy Star Unive

7. mar 2007 o 8:00 Tomás Berecz

Pred šiestimi rokmi spôsobila na konzoliach Dreamcast, Nintendo GameCube a Xbox obrovský boom hra Phantasy Star Online. Na PC bola portovaná spoločne s GameCube a Xbox verziou o rok neskôr, avšak len v Ázii. Bola jedným z prvých MMORPG hier. Na vzore sveta PSOnline vznikol svet PSUniverse. Bohužiaľ tento svet bez internetového pripojenia neviete preskúmať do takej hĺbky ako by sa patrilo. Síce hra obsahuje aj offlinovú časť, tá je tu však skôr pre zvýšenie počtu položiek v menu ako pre prínos do hráčskeho zážitku z hry. Pre príbehovú časť totiž musíte mať aktívne pripojenie na internet, ktoré však slúží pre sťahovanie aktualizácií.

V samotnej hre na vás čakajú štyri rasy: Ľudia, Casti, Newmani a Beasti. Vybrať si z rasy možete len v Extra móde, ktorý sa sprístupní počas hry. V Story móde hráte za mladíka Ethana Webbera. Samostatná hra v Story móde je podávaná ako seriál a je hlavne založené na princípe interaktívnych filmov. Boj medzi jednotlivými cut-scénami tu je len aby hráč nezabudol, že sa nestačí pozerať, ale treba niečo pred počítačom aj robiť. Ako každý iný seriál, je aj tento rozdelený do niekoľkých častí. Keďže je každá časť zaradená na inú planétu (resp. na inú časť planéty), nemusíte sa toho obávať, že uvidíte to isté dvakrát. Úrovne sú dobre nadizajnované, škoda, že pri snahe cez určitú časť rýchlo prebehnúť sa často zaseknete do okolia.

Nebudem však toľko kritizovať a radšej poukážem na svetlejšiu časť hry, ktorou je príbeh. Úvod znie síce klasicky: “...vojna, pustošiaca sústavu Gurhal bola pred sto rokmi ukončená a nastal mier, trvajúci dodnes. Do tochto mieru prišli zlí seedi, ktorí začali krehký mier drviť na prach...”. V čom však Japonci excelujú, je výprava. Spôsobom, ako podávajú príbeh uveríte, že ste skutočne Ethan Webber, sedemnásťročný chlapec, kráčajúci v šľapajách svojho otca. Budete sa báť o svoju mladšiu sestru Lumiu, keď bude v ťažkostiach. Naopak, sa budete smiať neskutočným prkotinkám aké vedia stvárať len baby, keď ich plieska puberta.

Zbrane sú rozdelené do niekoľkých kategórií. Jednoručné zbrane môžete kombinovať do skupín, ktoré si počas boja meníte podľa situácie. V prípade pomalých nepriateľov využijete jednorukého meča a pištole alebo dvoch pištolí. Ak sa ich však nahromadí veľa, vezmete obojručný meč alebo pre rýchlu kadenciu úderov na jedného oponenta použijete zbrane kopijového charakteru. Ku každej zbrani si môžete kúpiť viacero špeciálnych pohybov. Najprv ich priradíte a akonáhle ich budete používať začnú levelovať. V jednotlivých častiach hry sa postupne dostane k stále lepším a lepším kúskom, ktoré sa ale nelíšia ničím iným len farbou, odtieňom a štatistikami, tvar budú mať stále rovnaký.

GRAFIKA 5 / 10

Grafický kabát má svoje lepšie dni za sebou. Pred tromi rokmi by bol priemerom, v súčasnosti je to však hlboký podpriemer. Objekty v hre majú málo polygónov, čo platí aj pre postavy. Animácie sú svižné, ale ich počet a celková krása oku neulahodia. Na druhú stranu musím dať poklonu autorom za výber farebných paliet k jednotlivým lokáciám, ktoré dotvárajú aspoň atmosféru krajiny do uveriteľnej podoby.

Najviac je smutné, že si opäť niekto nedal dostatočnú námahu urobiť poriadnu konverziu grafiky z konzolovej verzie. Pritom pri výbere grafických detailov si môžete vybrať vysoké rozlíšenia. Táto voľba však len zbytočne zvýši už aj tak neslíchané hardwarové nároky.

INTERFACE 5 / 10

Položky menu sú organizovamé do intuitívnej stromovej štruktúry. Vadiť môžu menšie ikonky, na ktoré si treba zvyknúť. HUD je realizovaný tenkými priesvitnými lištami, čo aspoň opticky zväčšuje viditeľnú plochu okolitej krajiny a napravuje niečo málo z toho, čo samovoľné správanie kamery kazí.

Ovládanie však už je z celkom iného súdka. Na myš môžete rovno zabudnúť. Pohyby postavy, natáčanie kamery, mierenie strelnými zbraňami, to všetko prebieha pomocou klávesnice. Naďalej pretrváva úplná ignorácia myši ako polohovacieho zariadenia, čím najviac trpí ovládanie kamery, ktorého realizácia mi pomocou jedného tlačítka resetovania pohľadu pripadá prinajmenšom absurdná.

HRATEĽNOSŤ 5 / 10

Prvé tri, možno štyri hodiny strávite dohraním prvých dvoch epizód. Smutnou skutočnosťou je, že za týmto bodom už nemá zmysel ďalej hrať. Jediné čo vás bude tlačiť ďalej je príbeh. To čosi medzi, ževraj hra, prestane čím ďalej tým viac baviť aj skalných fanúšikov žánru. Osobne ma PSU donútilo k opätovnému zahraniu Final Fantasy VIII, aby som sa pozrel ako majú hry podobného razenia vyzerať.

Síce hra obsahuje veľké množstvo bonusového materiálu, akým je napríklad oblečenie, či odomknutie si extra módu, kde si môžete konečne vytvoriť vlastnú postavu. Má to však jeden veľký háčik. Neexistuje tu ani jeden pádny dôvod, prečo by ste chceli hru hrať odznova, aj keď s vlastnou postavu. Bonusové vybavenie vám okrem nepatrne väčšieho vizuálneho zážitku neponúkne zhola žiaden prínos.

MULTIPLAYER - / 10

Multiplayer nebol testovaný.

ZVUKY 4 / 10

Zvuková kulisa patrí k tým slabším. Hlavným dôvodom je nedostatok kvantitatívny. Z reproduktorov sa melie stále dokola ten istý balast hluku, pričom zvuky jednotlivých zbraní sa vrámci druhu (kopie, obojručné meče...) nelíšia vôbec. Samotné postavy prehovoria len v predrenderovaných cut-scénach, nahovorené repliky sú na inom mieste nahradené textovými bublinami nad hlavou tej či onej postavy.

HUDBA 4 / 10

Z hudobného prejavu hry budete nadšení. Až prvých dvadsať minút. Toľko totiž trvá, kým sa všetky melódie neohrajú a nezačne hudba otravovať. Pri srdci zahreje iba úvodná a záverečná znelka každej kapitoly. Kombinácia ľahkého japonského popu s orchestrálnymi prvkami a anglickým textom vyčarí úsmev na tvári, nech ste už v akomkoľvek psychickom rozpoložení.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Obtiažnosť je niekde medzi strednou a ľahkou. Jediným miestom, kde by mohli byť problémy sú finálny bosovia úrovne, ale maximálne tak na dve, tri lekárničky. Tie však v rôznych formách po úrovniach nájdete v oveľa hojnejších počtoch.

Umelá inteligencia používa ľahko prehliadnuteľný skriptovaný pohyb. Všemožné monštrá budú vsádzať predovšetkým na kvantitu, nie na vynaliezavosť. Ono, keď sa váš život dá zhrnúť premisou spawnúť sa zo vzduchu - tvrdohlavým priamočiarim pohybom dobiedzať do neplnoletých a nakoniec umrieť po troch štyroch úderoch, je ťažké o nejakej vynaliezavosti vôbec uvažovať.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 4,5 / 10

Phantasy Star Universe nie je vyslovene zlá hra, to nie. Trpí však mnohými príznakmi nedonosenej rýchlo spackanej konverzie. Takýmto dojmom pôsobí nielen grafika, ale napríklad aj hudobný doprovod počas misií. Rozhodne najväčšou “vychytávkou” je však jednoznačne ovládanie klávesnicou a len klávesnicou, čo hernú pohodu otriasa od prvých okamihov až do záverečných titulkov. Keby si dal niekto tú námahu a pridal ovládanie myšou, pár hudobných samplov do bojov alebo hoci len troška vylepšil (pridal) umelú inteligenciu nepriateľov, mohlo by sa Phantasy Star Universe hrať dobre.