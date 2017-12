Vyzretá strategická klasika

Strategická hra v reálnom čase Total Anihilation je dodnes považovaná za klenot žánru. Po dlhých rokoch nám autori servírujú sľubné pokračovanie s názvom Supreme Commander, ktoré rozhodne svojmu „predkovi“ hanbu nespraví.

7. mar 2007 o 0:25 Michal Gardian

Zásluhu na tom však nebude mať príbeh. Futuristický konflikt troch frakcií tu bol toľkokrát, že od tuctovosti ho nezachráni ani kúzelník. Autori sa jednoznačne sústredili na zábavné jadro nefalšovanej real-time stratégie a všetky „čačky“ nechali bokom. Vďaka variabilite a vnútornej logike misií sa podarilo transformovať príbehové zvraty skôr do samotného diania na obrazovke a nielen pasívneho sledovania rozprávaného príbehu. Na každej hernej mape vás čakajú nové strategické výzvy a prekvapenia a prakticky stále sa niečo deje. Výborný je manažment základne či zdrojov energie a počty a variácie bojových strojov by sa pomestili aj do troch konkurenčných hier. Umelá inteligencia vás drží stále v pohotovosti a existencia zdrvujúcich zbraní poteší každého znalca žánru.

Doslova fenomenálne je vyriešené ovládanie, taký častý kameň úrazu inak skvelých stratégií. Nad bojiskom máte výborný prehľad vďaka zoomu s obrovským rozsahom. Môžete si vytvárať „obraz v obraze“ alebo si užívať inteligentnú správu základne a automatizáciu výroby.

Ani za grafiku sa Supreme Commander nemusí hanbiť. Detailné bojisko oživujú monumentálne efekty deštrukcie a „živé“ bojové jednotky. Trocha horšie je na tom zvuková kulisa, ktorá nedisponuje ani chytľavou hudbou, ani mimoriadne dokonalými zvukmi. Najväčším kameňom úrazu sú však obrovské nároky na výkon počítača, ale tentoraz nie primárne na grafickú kartu. Umelá inteligencia totiž dáva poriadne zabrať aj najrýchlejším procesorom a plynulú hru si mnohí užijú jedine v boji so živým spoluhráčom.

Supreme Commander však aj tak môžeme označiť za skvelú strategickú hru, ktorá zbytočne neexperimentuje. Naopak, ukazuje, čo všetko sa dá dosiahnuť aj poriadnym dotiahnutím klasického konceptu.

www.supremecommander.com

