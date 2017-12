Tipy na víkendové surfovanie

Škrabanie zemiakov, púšťanie lietadielok, obdivovanie architektúry. Preskúmajte svet záhradných rastlín, ponorte sa do informácií o tehotenstve a objavte skrytú tvár satelitných fotografií. Nudíte sa? Pripravili sme pre vás tipy na víkendové surfovanie.

10. mar 2007 o 1:05 (mg, mag, tu)

Ako ďaleko dohodíte papierové lietadielko?

Minulý týždeň sme vás naučili skladať niekoľko druhov papierových lietadielok, dnes si môžete na trenažéri odskúšať techniky ich hádzania. Nastavíte si model, druh papiera a zvyšok je už iba na technike. Čo natrénujete na počítači cez pracovnú dobu, tým môžete cez víkendy excelovať pred svojimi deťmi. Ako na to? Stačí ak navštívite web http://www.solidworkspilot.com/

Satelitné mapy s nečakaným detailom

SlužbaGoogle Maps dokáže v mnohých prípadoch ponúknuť detailnejšie snímky ako očakávate. V priestoroch kde dorazíte zoomom na maximum a stále máte zobrazené fotografie postačí, ak v odkaze zmeníte pri parametri „z“ hodnotu na vyššiu – napríklad 20, 22 či 23. Mnohí používatelia internetu sú prekvapení, aké skvosty na mapách nájdu. Ako potom vyzerajú armádne snímky?

Záhradné rastliny

Ak už teraz uvažujete o tom, čím by ste si na jar spestrili záhradku, skúste Encyklopédiu záhradných rastlín na adrese http://www.garten.cz/enc.php. V databáze je skoro 600 rastlín, s podrobným opisom i fotografiami. Nečakajte na poslednú chvíľu a snažte sa už dnes naplánovať svoju záhradku do posledného detailu. Nie každá rastlina znesie vedľa seba rivala, ktorého by ste tam chceli mať vy.

Informácie o tehotenstve

Jedným zo serverov, ktoré môžu poradiť v tehotenstve, ale i pred ním, je http://www.tehotna.sk. Web poskytuje informácie o správnej výžive v tehotenstve, možných komplikáciách, čo treba v jednotlivých situáciách robiť a podobne. Súčasťou servera je aj Denník mamičiek obsahujúci priame skúsenosti tehotných žien. Je však iba na vás čo si zoberiete k srdcu a čo nie.

Rýchlejší ako blesk

Čo by ste povedali na malú pomoc v kuchyni? Ak patrí škrabanie zemiakov medzi vaše prednosti a chcete kolegom ukázať že to dokážete rovnako dobre s počítačom ako so škrabkou v ruke, môžete sa pustiť do práce. Otvorte si stránku http://www.gorillaz.com/item.php?N=potato&URL=potato a ukážte čo je vo vás. Nezabudnite však na odvrátenú stranu zemiaku.

Hlasujte za nových 7 divov sveta

Svet je plný monumentov a dych vyrážajúcich stavieb, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Pridajte sa aj vy medzi tvorcov budúcnosti a staňte sa porotou, ktorá volí novodobých 7 divov sveta, ktoré budú ohurovať budúce generácie. Máte zvolených jasných favoritov? Potom odovzdajte svoje hlasy na stránke http://www.new7wonders.com/index.php

Najnezmyselnejší web sveta

Čím atraktívnejšia a zaujímavejšia webová stránka je, tým lepšie. Ideálne je ak je plná informácií, zábavy či čohokoľvek iného čo upúta vašu pozornosť. Kým väčšina prevádzkovateľov hrá nevyhlásenú súťaž o najúspešnejšieho, existujú i takí, čo sa snažia vyrobiť čo najnezmyselnejší web. Čo poviete na http://www.switchitoffandon.com/?

Zoznámte sa s architektúrou USA

Nemusíte cestovať do Ameriky iba preto, aby ste objavovali tradičné prvky domácej architektúry. Internetový katalóg http://www.aia150.org/aia150_afa_default ponúka stovky kategorizovaných fotografií, ktoré pokrývajú obdobie posledných troch storočí. Mimochodom, nájdete tam i také exempláre, ktoré dnes už nestoja.