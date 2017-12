Kam idú slávne počítače po smrti

Kam sa podeli slávne počítače minulosti? Našťastie, neskončili na skládkach. Mnohé z nich nájdete na mieste, kde ešte pred piatimi rokmi sídlilo vedenie Silicon Graphics: v Múzeu počítačovej histórie v kalifornskom Mountain View.

7. mar 2007 o 0:00 Milan Gigel, Mountain View, Kalifornia

V múzeu vás nečaká neosobná prechádzka medzi chladnými exponátmi, z ktorých sa po vypnutí prúdu vytratil život. Sprevádzať vás budú odborníci, ktorí vám sprostredkujú atmosféru minulosti. Dozviete sa, prečo ľudia vymysleli počítače, aké problémy museli pri ich prevádzke riešiť, aké nečakané zvraty zatriasli svetom informačných technológií.

Múzeum je doslova nabité skvostmi, ktoré by nemali upadnúť do zabudnutia. Nájdete tu elektromechanický stroj, ktorý dokázal za sedem rokov spracovať sčítanie obyvateľov Spojených štátov, prejdete sa okolo časti legendárneho ENIAC–u a uvidíte i šifrovací stroj Enigma a desiatky veľkých sálových počítačov z obdobia studenej vojny. Svoje miesto v expozícii našli i špeciálne počítače určené pre armádu, ktoré zaisťovali navigáciu raketových systémov; uvidíte dokonca i prvý modem, do ktorého skrine by sa vošli dvaja ľudia. Dnes jediný procesor dokáže uskutočniť toľko výpočtov ako polovica strojov vystavených v múzeu.

Neustály dozor nevyhnutný

Prvé počítače boli nielen pomalé, ale pracovali aj s príliš malými objemami dát. Kým sa svet núl a jedničiek vyšplhal do sveta rýchlych polovodičov, musel prejsť érou feromagnetických a elektrónkových prvkov. Tie neboli príliš spoľahlivé a preto museli na chod počítačov nepretržite dozerať špecialisti. Priebežne menili zlyhávajúce elektrónky a nebolo zriedkavosťou, ak nastala chyba i niekoľkokrát za hodinu.

Dnešný reštart magickou trojicou tlačidiel je malichernosťou v porovnaní s hľadaním chyby v kolose, ktorý neraz zabral niekoľko miestností. Prvé počítače však mali jednu podstatnú výhodu - obsah ich RAM zostal zachovaný i pri odpojení od napájania. Postarali sa o to kilometre drôtikov, navinutých spolu s magnetizovateľnými očkami na štvorcových rámoch. Po každom zotavení bolo možné spustiť program bez toho, aby ho bolo treba znovu nahrať.

Zahrajte si s Deep Blue

Veľkou evolúciou prešlo i ukladanie dát. Ortuťové a feromagnetické pamäte vystriedali polovodiče, dierne štítky, pásky, kazety a niekoľkomegabajtové disky s kotúčom s vyše metrovým priemerom vystriedali malé a výkonné pevné disky a flash čipy. Počítačová technika neustále menila svoju tvár a z vedeckých strojov, ktoré vedelo obsluhovať iba pár vyvolených, sa postupom času stali zariadenia, ktoré nájdete na každom pracovnom stole, v každej domácnosti.

V múzeu však nájdete i mnoho zaujímavostí z celkom nedávnych čias. Google venoval jeden z prvých serverových rackov, ktorý zabezpečoval chod vyhľadávača. Pokochať sa môžete nad Wozniakovým prototypom Apple I z roku 1975, pred očami sa vám vystrieda plejáda stolových a prenosných počítačov, ktoré vo vás vyvolajú spomienky na vaše prvé stretnutie s digitálnou technikou. Bez povšimnutia nezostali ani roboty určené na vzdelávanie, herné stroje na krátenie voľných chvíľ či softvéry, medzi ktorými žiari Microsoft Windows 1.0, VisiCalc, SideKick či dokonca ruský Tetris.

Nezabudlo sa ani na šachových majstrov a ich nekončiace súboje so superpočítačmi. V interaktívnej multimediálnej šachovej sekcii sa nielen oboznámite s ich víťazstvami a prehrami, ale budete mať možnosť posadiť sa vedľa Deep Blue, aby ste si pozreli rozhodujúci súboj človeka s počítačom.

V spoločnosti historických exemplárov vám možno napadne, že dnešné počítače si zaslúžia viac obdivu a úcty. Natoľko nám zjednodušili život, že buchnáty a hrubé slová pri každej poruche či zamrznutí si nezaslúžia.

www.computerhistory.org

Sčítací stroj Census z roku 1890 dokázal pre niekoľko ľudí zaistiť prácu na sedem rokov. Americká vláda ho využila na spracovanie údajov zo sčítania obyvateľov. Údaje z hárkových dotazníkov boli najprv vydierované pantografom na papierové štítky a tie boli potom „digitalizované” jednoduchou čítačkou. Ak sa v mieste otvoru uzavrel elektrický okruh pomocou snímacej ihly, posunula sa ručička počítadla o jednu pozíciu. Jediným snímaním sa sčítalo 36 rôznych vstupných dát. Vyžadovalo to však dostatočnú zručnosť pri dierovaní.

Prvý server Google z roku 1999. Dátové centrum bolo tvorené tridsiatimi takýmito „chladničkami”, do ktorých boli zasunuté základné dosky osadené procesormi, pamäťami, sieťovými kartami a diskmi. Chybné súčiastky sa tak dali rýchlo vymieňať.

Aby ste však získali počítač, potrebovali ste k tomu ešte klávesnicu, napájací zdroj a displej. Trvalo ešte nejaký čas, kým sa do obehu dostali osadené stavebnice a následne počítače v plnej výbave i so softvérom.