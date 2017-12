YouTube uzatvára dohody s menšími mediálnymi partnermi

Spoločnosti Google Inc. sa nedarí uzatvárať dohody s veľkými mediálnymi koncernami, akými sú NBC či Viacom Inc. a získať tak možnosť uverejňovať ich videá na stránke YouTube. Podpisujú však kontrakty so stovkami menších mediálnych partnerov.

6. mar 2007 o 0:00 (sita)

Odkedy YouTube odkúpila spoločnosť Google, predstavitelia stránky tvrdia, že začali spolupracovať s viac než 200 menšími mediálnymi spoločnosťami. Niektoré z týchto dohôd boli medializované. Nedávno napríklad YouTube oznámila, že sa dohodla so zámorskou basketbalovou NBA a plánuje vyčleniť priestor pre autorizované klipy NBA. Následne YouTube podpísala zmluvu s hudobným vydavateľstvom Wind-up Records, ktorá stránke umožní ponúkať streamované hudobné videá. Prevažná väčšina dohôd o poskytnutí licencie však prebehla bez medializácie. YouTube údajne spolupracuje s viac než 1000 vlastníkmi autorských práv, pričom škála jej partnerov je široká - od televízneho kanálu Sundance Channel až po malých nezávislých producentov videa. Predstavitelia stránky hodnotia tento vývoj ako znak, že čoraz väčší počet spoločností začína byť spokojných s možnosťou uverejňovania svojho materiálu na stránke. Analytici tvrdia, že pre YouTube je omnoho jednoduchšie získať súhlas od malých mediálnych spoločností, než presvedčiť koncerny typu NBC či Viacom. Tie sa totiž nechcú vzdať kontroly nad uverejňovaním svojho najcennejšieho audiovizuálneho materiálu a príjmov z reklamy s ním spojenou.