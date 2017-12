Faces of war - reálna tvár vojny

Faces of War je priamym pokračovaním úspešných Soldier: Heroes of WW II. Prináša najmä vizuálne zmeny, no stále je to prepracovaná stratégia s obrovským množstvom možností. Pre fanúšikov prvého dielu priam povinnosť.

2. mar 2007 o 9:00 Tomáš Mašek

Samostatnou kapitolou sú vozidlá. Vo Faces of War nie sú vaši vojaci odkázaní iba na vlastné nohy. Veľmi často bude môcť, prípadne dokonca musieť, používať tanky, autá, dodávky, motorky, džípy, či obrnené vozidlá. Hra sa riadi celkom reálnym princípom – napríklad tank skrátka nedokáže obslúžiť iba jeden vojak. Dokáže ho odšoférovať, no pokiaľ chce strieľať, musí zastaviť, zdrží sa taktiež nabíjanie a tým pádom kadencia tanku. Aby bol teda tank plne využitý, musí byť ovládaný piatimi vojakmi – vtedy je možné strieľať a otáčať vežou počas jazdy, zároveň páliť z predného alebo vrchného guľometu a kadencia streľby je na najvyššej úrovni, pretože sa o ňu stará nabíjač. Ostatné vozidlá sú samozrejme menej náročné na obsluhu, no vždy tu funguje rovnaký princíp – aj pokiaľ ide o obyčajný džíp s namontovaným guľometom, sú na jeho plnohodnotné využitie potrební dvaja vojaci.

Pri využívaní techniky treba pamätať na to, že nejazdí na vodu. Niet horšieho pocitu ako keď po triumfálnom obsadení nepriateľského tanku zistíte, že vám už bliká kontrolka nafty...

Okrem primárne bojových vozidiel sú tu aj obyčajné vetriesky na rýchlejšiu prepravu vojakov (ale aj munície a akéhokoľvek „tovaru“), luxusné autá nacistických dôstojníkov či staré známe motorky so sajdkou. Na svoje si teda prídu aj milovníci veteránov – niektoré vozidlá sú vskutku skvosty a je radosť na ne pozerať.

Faces of War kladie relatívne veľký dôraz na taktické využívanie rôznych typov zbraní. A netýka sa to len, už spomínaných, sniperských pušiek, alebo bazook, ale najmä rôznych protitankových, protipechotných či protilietadlových diel, ťažkých guľometov, húfnic, mínometov a podobne. Takéto zbrane hromadnejšieho ničenia získavate z veľkej časti od nepriateľa. Po ohľaduplnom zlikvidovaní nepriateľských vojakov (najlepšie bez poškodenia zbrane samotnej) môžete na ich miesto vyslať vlastnú jednotku, ktorá sa s radosťou chopí obsluhy. Funguje tu podobný princíp, ako pri vozidlách – nie každú zbraň plnohodnotne obslúži jediný vojak – minimálne na presun zbrane na inú pozíciu sú nutní zväčša dvaja vojaci, no často je jednoduchšie „zapriahnuť“ delo za vetriesku a previezť ho inam. So schopnosťou taktického využitia zbraní väčšieho kalibru a kadencie získavate oproti protivníkovi zreteľnú výhodu a treba sa preto snažiť čo najviac ju využiť. Bez problémov tak vyrovnáte nápor neprimeranej početnej presily, ktorému v misiach často budete čeliť.

Čo je však na Faces of War však najfascinujúcejšie? Bez váhania, deštrukcia, ktorej podlieha interaktívne prostredie. Zničiť sa tu dá úplne všetko, každý kúsok detailne spracovaného terénu, každá budova, každý domček sa dá zlikvidovať. Niežeby som sa vyžíval v deštruktívnych orgiach, no je to skrátka realita a Faces of War ponúka možnosť deštrukciu takticky využiť. Zbúraním domu môžete narýchlo vyrobiť improvizované zátarasy pre nepriateľské tanky, zostrelením kostolnej veže získajú vaši snajpri ľahkú korisť v podobe ukrytých nepriateľských vojakov. Výborný je aj reálny fyzikálny model, ktorý megalomanským výbuchom dodáva ten správny šmrnc – trosky budov lietajú na všetky strany, tvoriac pri tom nové a nové variácie terénu, nové možnosti krytov či nové prekážky pre vozidlá. V tomto ohľade je Faces of War dotiahnutý do úplnej dokonalosti. Poďme sa však teraz pozrieť na jednotlivé čiastkové hodnotenia.

GRAFIKA 9 / 10

Engine, ktorý poháňa Faces of War, má niečo do seba. Ale niečo aj za sebou. Rozhýbal totiž aj starších Soldiers, najmladší už teda nie je. Prešiel však rozsiahlou modernizáciou a výsledok prevyšuje aj tie najsmelšie predstavy. Grafike snáď okrem vysokých hardwarových nárokov niet čo vyčítať – všetko je detailné, farebné, živé, no radosť pozerať. Výbuchy, dym, oheň a iné efekty, ktoré vám často zaplnia monitor sú naozaj prepracované a v spolupráci so svetelnými efektami, realistickými tieňmi a ďalšími modernými vychytávkami vytvoria vskutku réalnu vojnu v pohodlí vašej izby. Reálnu, až z toho ide hrôza.

Realitu podčiarkuje aj prepracovaný fyzikálny engine, ktorý morbídne „rozlieta“ telá mŕtvych vojakov, trosky budov a vraky vozidiel po vašom monitore.

Úroveň detailov sa dá pomerne dobre nastavovať, i keď zreteľný vplyv na framerate má napodiv (a bohužiaľ) iba zmena rozlíšenia.

INTERFACE 7 / 10

Oproti Soldiers je znateľne pozmenený, väčšinou k lepšiemu, i keď chybičky by sa vychytávať dali. Plusom je systém klávesových skratiek na každú dôležitejšiu funkciu, ktorú budete v zápale boja potrebovať. Vďaka tomu budete aj na prvý pohľad chaotické situácie zvládať s prehľadom. A keby nie, stále je tu možnosť zapauzovať hru (i keď sa dá pauzovať iba klávesou PAUSE, ktorá sa nedá prestaviť – možno to znie malicherne, ale skúste uprostred tuhých bojov hladať na klávesnici to malé, zabudnuté, nepoužívané tlačítko...). Pauza však nie je celkom dokonalá a i keď sa rozkazy počas zastavenia času rozdávať dajú, hra vám to nijako neuľahčí a o chvíľu začnete strácať prehľad, komu ste zadali aké úlohy.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Na úvod sa patrí spomenúť, že Faces of War ponúka hru sa všetky tri hlavné mocnosti – Nemecko, Spojencov a Sovietsky zväz. Každá kampaň obsahuje 12 misií, z toho niekoľko tutorialových, no dohromady to dáva skoro 30 rozsiahlych operácií a relatívne dosť dlhú hraciu dobu. Čo sa týka historickej presnosti – autori ju negarantujú stopercentnú, no všetky misie sa odohrávajú na základe reálnych konfliktov. Nemecká kampaň pokrýva ofenzívu v Ardenách, za spojencov sa vylodíte v Normandii a ako Sovieti triumfálne obsadíte Berlín. Na Faces of War je jednoznačne najväčším plusom takmer dokonalý dizajn jednotlivých úrovní. Neexistuje, aby ste sa počas hry nudili, za to skutočne patrí autorom veľká chvála. Čiastočne sa im to podarilo vďaka nelineárnemu systému, podobnému ako bol v Soldiers – v misiach máte zadané iba ciele, prípadne niektoré vedľajšie úlohy, no ako ich splníte, je na vás. V hre máte prakticky neobmedzenú slobodu (až na misie, kde vás prekvapí nejaký časový limit) a veľmi veľa možností. Faces of War takto predišlo problému stereotypu, keďže sa neustále deje niečo nové, často sa striedajú prostredia bojov a aj úlohy sú veľmi variabilné, nestihnete sa začať nudiť.

K vyváženej hrateľnosti prispieva veľký počet jednotiek, ktoré budete môcť ovládať a aj celkom detailný prístup k problematike. Aby som to viac vysvetlil – napríklad pri tankových bojoch sa zohľadňuje nielen typ tanku, ale aj hrúbka panciera na jednotlivých stranách – vzadu je pancier najslabší a tank je tam teda najzraniteľnejší.



Aj na hrateľnosti by sa však dali vychytávať chybičky. Bohužiaľ, Faces of War asi veľmi povrchne prešlo fázou betatestovania, pretože do plnej verzie prenikli niektoré fatálne bugy, ktoré od začiatku do konca znepríjemňujú hranie. Patrí sem najmä problematické ovládanie vojakov v tíme. Často odmietnu plniť vaše rozkazy a budú si robiť po svojom, čo je najmä v zápale boja na zbláznenie. Inokedy sa zasa bezhlavo rozbehnú za svojim veliteľom cez polovicu mapy a niet sily, ktorá by ich zastavila (jedine smrť...). Skrátka v tomto ohľade budete musieť čo-to prehltnúť, no myslím, že odmenou vám bude veľmi prepracovaná a vysoko kvalitná hrateľnosť. Nebyť hlúpych chýb, hodnotenie mohlo ísť vyššie.

MULTIPLAYER

Ponúka hru po LAN, aj internete, kooperačný aj deathmatch mód. Vzhľadom na obmedzené podmienky však multiplayer nebol testovaný.

ZVUKY 8 / 10

Štandardne kvalitné ozvučenie, využívajúce možnosti priestorového zvuku. Skvele dotvára chaos na obrazovke a atmosféru vojny. Niet čo dodať.

HUDBA

6 / 10

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Nuž, toto bude asi najväčší kameň úrazu Faces of War. Stupeň náročnosti sa dá pred každou misiou nastaviť – buď je to arcade mód, alebo tactics mód. Zatiaľ čo v móde arcade sú vaši vojaci priam nesmrteľní a máločo ich rozhodí, tactics je neuveriteľne frustrujúci a náročný. Možno by to chcelo pridať medzistupeň a obtiažnosť trochu viac vyvážiť. Ale darmo plakať nad rozliatom rumom, v tomto ohľade autori už nič nezmenia a treba sa s tým zmieriť. Neblahú situáciu zlepšuje slušná umelá inteligencia, najmä protivníkových jednotiek. Často sa snažia vás obkľúčiť, využiť slabiny, obchádzajú a vyhýbajú sa silno bráneným miestam a skrátka veľmi precízne využívajú všetky svoje možnosti.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,3 / 10

Faces of War je veľmi slušným a prepracovaným pokračovaním Soldiers. Komu sa pôvodná hra páčila, rozhodne sklamaný nebude a príde si na svoje, aj napriek tomu, že žiadne veľké zmeny sa nekonajú. Prepracovaný dizajn úrovní, perfektná grafika, dlhá hracia doba, či neuveriteľné množstvo možností vám ponúkne vskutku nevšedný zážitok, aký môže ponúknuť len máloktorá RTS. Hru trochu degraduje problematickejšie ovládanie a niekoľko bugov, tie sa však dajú prehliadnuť a v konečnom dôsledku až taký vážny vplyv na kvalitnú hrateľnosť nemajú.

Buďme vďační autorom a distribútorovi, že po úspechu Soldiers nezaspali na vavrínoch a ani neskĺzli z dobrej cesty a priniesli ďalšiu, síce dnes už menej originálnu, no stále výbornú hru. A ako čerešničku na torte len dodávam, že hra sa predáva za ľudových 649,- Sk, takže je o kus prístupnejšia aj slovenskému hráčovi.