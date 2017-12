The History Channel: Civil War - sever proti juhu

Len tak si to cupitám, po krásnej zelenej trávičke, okolo spievajú guľky, umierajú ľudia, slnko krásne pečie na chrbát, z blata do kaluže, nič ma nerozhodí. Zrazu paf! Čo sa to tak blyští? Čože to na tom kopci tak hrdo stojí?

1. mar 2007 o 15:20 Paľo Delinčák

Základným kameňom bola myšlienka vytvoriť niečo nevšedné, také, čo tu ešte nebolo – a to občianska vojna. Bystrejší z vás ma môžu atakovať slovami, že tento konflikt tu už bol. Áno, lenže nie v “až tak kvalitnom” prevedení. Stratégie obmieľali túto vodu už dosť dlho, ale strieľačka z prvej osoby kápla božskou až teraz. Dej hry je zasadený do občianskej vojny v Amerike, kde sa proti sebe postavil Juh a Sever. Severná armáda (Únia) bola priemyselná časť a zjavne im vadili poľnohospodársky otroci na juhu (Konfederácia). Nuž tak čo, nevyvoláme vojnu? Prečo nie? Aspoň sa zapíšeme do dejín. V hre je celkovo 12 misií, rozdelených rovnako pre obe strany. Pred samotným začiatkom misie si vždy pozriete brífing, v ktorom sa dozvedáte presné informácie o vývoji vojny v danej bitke, presun armád a prezriete si pár dokumentárnych fotografií. Je vidieť veľký vplyv televízneho kanálu – The History Channel, ktorý vypomáhal, resp. dával všetok materiál Cauldronu. Po poučení nasleduje loadovacia obrazovka, na ktorej je pohodený denník (štýl a lá Medal of Honor). Z urývku sa taktiež dozviete vcelku zaujímavé informácie, ale vidíte z neho aj to, že v každej misií hráte za iného panáka, takže žiaden ústredný hrdina, ktorý by svojimi odvážnymi činmi prešpikoval príbeh. Totiž, príbeh v hre ani nie je.

Čo sa týka atmosféry, je to tak 50 na 50. Niekedy to priam kypí adrenalínom, že neviete koho streliť skôr a niekedy zas nudne putujete a strieľate tupých protivníkov... Každopádne je celá hra obliznutá akou takou atmosférou. Celý pôžitok z bojov krásne stupňujú rôzne efekty, výbuchy. Veľkým plusom sú historické flinty. Od muškety cez gattling až po šabľu... Všetky tieto krásne kusy môžete držať v rukách. V kútiku mysle som sa pohrával s myšlienkou zastrieľať si z muškety. Aspoň virtuálne. A predsa! Moja túžba bola vyslyšaná. Spočiatku si na zbrane treba zvykať, sú pomalé a nepresné, ale to im neuberá na originalite. Všetko je to krásne podfarbené tým, že môžete kombinovať výstrel z muškety s následným poklusom a nezmyselným mávaním šable po nepriateľoch. Keď zábava nie je ponúknutá priamo na tanieri, tak sa musíme zabaviť sami! Je len na vás, aký štýl si zvolíte, či už budete sedieť niekde v rohu s predpotopnou odstreľovacou puškou a posielať jedného po druhom na onen svet alebo sa vrhnete skrz protivníkom priamo k cieľu. Možností je veľa.

GRAFIKA 4 / 10

Ako začat... Keďže sa mi v mysli bijú myšlienky “pre a proti”, nie je ľahké hádzať na hru špinu, ale nechcem a ani nemôžem ju vynášať smerom hore, do výšin, ku kráľom, ktorí si vysoké hodnotenia zaslúžia. I keď viac prevažujú záporné myšlienky. Grafické spracovanie je otrasné - na dnešné pomery. V jednom preview autori ospevovali trávu, stromy, a všetko ostatné, kde holdovala zelená farba – vegetácia. Mala byť vraj krásna, úchvatná a očarujúca. Myslím, že sľubovali aj HDR efekty... Graficky ma hra skôr sklamala ako očarila. Čo je určite škoda.

INTERFACE 6 / 10

Interface dostal najvyššie hodnotenie zo všetkých hodnotených častí. Kvôli čomu? Veľmi pekne spracovaná 2D grafika ako je napríklad menu. Taktiež veľké plus má starý (ale dobrý) známy image, ktorý je odkopírovaný od Medal of Honor - list papiera, na ňom nejaký textík a okolo predmety, zbrane a podobne. Vynikajúco sú spracované taktiež historické dokumenty, resp. čiastočne aj brífingy. Avšak veľkým záporom je nerealistickosť, teda skôr negramotnosť pohybov - vašich aj ostatných.

HRATEĽNOSŤ 3 / 10

Hrateľnosť je veľmi mizivá. Všetok ten krásny pocit, že vás niečo baví dokonale odbúrava dĺžka hry. Skôr, než sa poriadne zažeriete a vcítite do konfliktu, zazriete záverečné titulky. Kvôli tomuto sa stráca akákoľvek zábava. Jednoducho povedané, v tom najlepšom to skončí. Nevadí, každopádne sa minimálne odreagujete, i keď nezabavíte.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje. No napriek tomu sa tu pozastavím – je to plus, či mínus? To závisí od jedinca. Pri FPS hrách a hlavne tam, kde sa hrá viacero hráčov ide o rýchlu streľbu a presné mierenie. Lenže tu to nie je možné, i keď na druhú stranu, taká jazda na koni spojená s nejakým zmysluplným módom by mohla byť vcelku sranda. Ale pravdupovediac – nedokážem si to predstaviť.

ZVUKY 4 / 10

Úroveň zvukových samplov je taká nemastná neslaná. Nič, čo by vás očarilo, ohúrilo, zdvihlo adrenalín, odradilo, znechutilo. Skrátka nič... Slabší priemer. I keď niektoré zvuky ako chrápanie spiacich vojakov v stanoch celkom dobre povzbudili. Prečo za štyri? Pretože hra je nadabovaná celkom úctyhodne, hlasy sedia postavám, takže v tomto smere sa tak trošičku vyšvihla hore.

HUDBA 4 / 10

Málo, sakra málo! Nevadí, tá troška čo tam je, je dosť kvalitná, resp. hodí sa k obdobiu. Neviem, čo viac by som k nej napísal, azda len to, že plnohodnotný soundtrack z hry nehľadajte.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Čo sa týka náročnosti, tak ju hravo zvládne aj mladší hráč. Pričom na výber je z troch obtiažností – easy, normal a hard. Na najľahšej sa z vášnivej akcie stáva len nudná behačka... Nuda sa občas preruší výstrelom, i keď autori mali snahu spraviť dynamický prechod cez jednotlivé úrovne – nepodarilo sa im to. Niekedy sú úlohy príliš zdĺhavé. Raz sa mi stalo, že po chvíľke strieľania a poklusu som úplne zabudol na to, čo to mám vlastne spraviť. Úlohy sú typu – bež tam, vyčisti, znič delá, a podobne. Nič svetoborné. Súdok číslo dva je inteligencia. To je vec, nad ktorou sa v poslednej dobe pozastavujem čoraz častejšie. Či už v reálnom svete alebo v tom kybernetickom. Škoda len, že som zdesený z nízkej inteligencie a nie z nadpriemernej... Okej, nič sa nedá robiť. Ani chlapíci z Cauldronu sa nijako nevytiahli (neurážam jedincov, ale hru). Komické situácie nastávajú pri prestrelkách – nabehnete medzi bandu nepriateľov aj so svojou tlupou a všetci idú ku podivu po vás... Alebo vaši kolegovia tupo bežia oproti strelám a hrajú sa Nea z Matrixu. To ale ani z ďaleka nie je všetko. Keď si pospájate všetky “rozumové” prechmaty zo všemožných i nevšemožných gamesiek, tak dostanete úroveň nepriateľov v Civil War.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 4,3 / 10

Len tak si to cupitám, po krásnej zelenej trávičke, okolo spievajú guľky (wtf? - pozn. kordi), umierajú ľudia, slnko krásne pečie na chrbát, z blata do kaluže - nič ma nerozhodí. Zrazu paf! Čo sa to tak blyští? Čože to na tom kopci tak hrdo stojí? Gattling! Gattliiiiiiiiing! Juuuuuuu... Je to on. On. On, jedine on. Ten niekoľko kilogramový stacionárny guľomet. Prvý zo svojho druhu. Krásny. Eh, ale k téme tohto chlievika. Dal som slabší stred. Veľmi veľkým záporom je dĺžka hry, teda lepšie povedané krátkosť hry. Extrémne krátka doba hrania – na jeden dlhý večer alebo ak si ráno privstanete, na obed nemáte čo robiť. Každopádne som bol milo prekvapený časovým zasadením. Len tak ďalej, nech sa FPS žáner trošku preberie. Škoda, že je v hre dosť veľa bugov. Párkrát sa mi stalo, že som vystrelil na jedného vojaka, ten zomrel a keď som čo i len zamieril na druhého (bez výstrelu) – umrel aj on. Jednoducho zrazu padol. Veľa vecí je tu aj naskriptovaných, kým nespravíte tamto, tak sa z lesa budú hrnúť hordy a hordy tých istých maníkov čo doteraz...