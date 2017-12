Vďaka Nokii si možno priamo na ulici stiahnuť do mobilu pesničku

1. mar 2007

Nokia prináša na Slovensko novinku v reklame: všetci, ktorí od 20. februára do 5. marca pôjdu v Bratislave okolo hrajúcich vitrín citylight, nachádzajúcich sa Poštovej ulici, Kamennom námestí, Hodžovom námestí, Zochovej ulici a Šafárikovom námestí, si môžu do mobilného telefónu legálne stiahnuť pieseň skupiny Support Lesbiens „English Stereo“. V priebehu prvého týždňa od spustenia akcie si pieseň stiahlo vyše 5100 ľudí.

Nokia takto realizuje originálnu reklamnú kampaň na hudobné telefóny Nokia 5300 Xpress Music a Nokia 5200. „Chceli sme využiť nové reklamné plochy na sťahovanie hudby, a to najmä full trackov. Vybrali sme bluetooth citylighty, pretože pesničku nielen hrajú, ale umožňujú komukoľvek, kto má telefón s technológiou bluetooth, aby si zdarma pieseň okamžite stiahol. Špeciálne na tento účel sme si nechali do citylightov implementovať tzv. „Blue to“ servery a ako prvá spoločnosť na Slovensku tak využívame ich plný potenciál. Slováci sú technologicky vyspelý národ a nové možnosti, ako MP3 a bluetooth, ich vždy oslovia veľmi rýchlo. Technológiu bluetooth sme vybrali vďaka jej ľahkému použitiu. Umožňuje rýchly prenos dát ako obrázky, hudbu alebo video do mobilu,“ hovorí Šárka Baronová, manažérka marketingu a komunikácie Nokia ČR a SR. Služba je k dispozícii aj pre tých, ktorí nemajú mobilný telefón značky Nokia.

Blue to servery, nainštalované v citylightoch, aktívne prehľadávajú okolie reklamnej vitríny až do vzdialenosti 100 metrov. Po nájdení mobilného telefónu alebo iného zariadenia so signálom bluetooth ho citylight identifikuje a v priebehu niekoľkých sekúnd odošle správu s hudobným obsahom. Tú stačí uložiť a potom počúvať „English Stereo“ kedykoľvek dostanete chuť. Blue to server takto eviduje každú odoslanú pieseň a na konci kampane poskytne zadávateľovi presné čísla o počte stiahnutí. Okrem toho citylighty neustále hrajú spomínaný hit od Support Lesbiens.

Rovnaká reklamná kampaň sa uskutočnila aj v Českej republike v Prahe.