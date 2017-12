Videá: Def Jam Icon, Simon the Sorcerer 4, The Darkness, The Godfather (PS3), Teenage Mutant Ninja Turtles

Simon the Sorcerer 4

Štvrtý Simon Kúzelník bude rozhodne kvalitnejší, než jeho posledný predchodca. Po dvojici ručne kreslených point & click adventúr sa trojka neustále odkladala a napokon sme sa dočkali síce vtipného, avšak vizuálne odpudivého a takmer neovládateľného paskvilu v troch rozmeroch. Na štvorke pracuje nemecká spoločnosť Silver Style Entertainment a podľa uvoľnenej videoukážky si na svojom projekte dáva záležať minimálne po roztomilej grafickej stránke. Sarkastických vtipov by nemalo ubudnúť, avšak nebudeme chváliť deň pred večerom a počkáme si na anglickú verziu Simon the Sorcerer 4.

The Godfather (PS3)

Virtuálny Krstný Otec na PC sa nám až tak v redakcii nepáčil a napokon sme sklamanie neskrývali ani v recenzii. Ak si však svoju dávku mafiánskeho eposu chcú vychutnať aj majitelia PS3, možno im vo výbere pomôže ukážka priamo z hrania. Titul je rozhodne zameraný na akciu a komu to nevadí a nectí si rodiny po starom, možno nájde v tejto konzolovej verzii zaľúbenie.

The Darkness

Komixová adaptácia The Darkness pre next-geny bude rozhodne záležitosť, ktorá by sa neplnoletým hráčom nemala dostať do rúk. Svedčí o tom aj nehrateľná ukážka, ktorá je síce v nevalnej kvalite, avšak krvavosť a brutálnosť je zaznamenateľná ihneď po pár ukážkach. Inu, s temnotou nie sú žarty.

Teenage Mutant Ninja Turtles

Nindža korytnačkám sme sa prednedávnom venovali a teda dobre viete, že do nich vkladáme veľké nádeje. Niet sa čomu čudovať, veď na tomto projekte pracujú tvorcovia série Prince of Persia. Ak chcete vidieť ako to bude vyzerať v hre samotnej, ako bude kto bojovať, čo ponúkne kombinácia charakterov, sťahujte video popretkávané ukážkami zo staršieho traileru. A my si dáme zatiaľ pizzu.

