Microsoft plánuje produkovať internetový softvér

Úspech Google pri získavaní reklám "otvoril Microsoftu oči", vyhlásil nový hlavný softvérový architekt Microsoftu, Ray Ozzie. Microsoft však plánuje viac, než len napodobňovať Google produkovaním desktopových programov či kopírovaním jeho vyhľadávacieho m

1. mar 2007 o 0:01 (sita)

odelu.

Ozzie oznámil analytikom a investorom na konferencii v Las Vegas, že Microsoft plánuje prísť v budúcnosti s internetovým softvérom. "V našom priemysle nastávajú práve veľké zmeny," povedal Ozzie. Prebiehajúci prelom v oblasti informatiky prirovnal k zmene, aká nastala v začiatkoch PC éry 80. rokov 20. storočia.

Microsoft by mal však najprv ponúknuť kohézny balík programov, určených pre internet. Ozzie bližšie nešpecifikoval, kedy by sa tak malo stať. Google medzitým rozširuje svoju ponuku z vyhľadávacích služieb na voľne dostupné, internetové programy, podobné Wordu a Excelu.

Namiesto výhradne internetových programov, Microsoft plánuje dodať na trh softvérový balík pre PC, ktorý by združoval internetové služby a integroval ich s čoraz viac sa rozvíjajúcimi mobilnými zariadeniami. Túto stratégiu Ozzie nazval "softvér plus služby". Podľa januárových prieskumov, vykonaných Comscore Networks Inc., Microsoft je na americkom trhu na treťom mieste, po spoločnostiach Google a Yahoo Inc. Ozzie povedal, že v súčasnosti ľudia na internete používajú vyhľadávacie služby veľkých internetových portálov.

Microsoft predpokladá, že internetoví užívatelia budú chcieť tieto vyhľadávacie služby implementovať do všetkých programov, od Outlook e-mailu a kalendárového programu až po stránky hráčskych komunít počítačových hier.

"Zadávatelia reklám hľadajú cieľovú skupinu zákazníkov. Pokiaľ im ju Microsoft dokáže poskytnúť, nevidím dôvod, prečo by s nami nespolupracovali," dodal Ozzie.