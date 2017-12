Ženské internetové portály sa tešia obľube

O ženské internetové portály sa zaujímajú dve pätiny internetovej populácie. Najznámejším ženským časopisom prístupným online je zena.centrum.sk, ktorý pozná každý desiaty používateľ internetu. Necelá desatina opýtaných pozná aj internetové portály lesk.z

1. mar 2007 o 0:00 (sita)

oznam.sk a wanda.atlas.sk.

Do desiatky najznámejších patrí aj portál zena.sme.sk, ktorý poznajú tri percentá opýtaných. Navštevujú ich mladí ľudia vo veku do 29 rokov, študenti a ľudia s maturitným vzdelaním, predovšetkým sú však tieto portály známe ženám. Vyplýva to z výsledkov štúdie Znalosť slovenských portálov realizovanej spoločnosťou TNS SK v decembri 2006 prostredníctvom iPanelu respondentov, ktorý pozostáva z používateľov internetu registrovaných na stránke vyskumy.sk. Na výskume sa zúčastnilo 1 070 internetových používateľov.

Najnavštevovanejším ženským magazínom na internete bol od januára 2006 do januára tohto roka portál lesk.zoznam.sk. Najväčšiu návštevnosť zaznamenala táto stránka v januári 2007, keď jej týždenná návštevnosť presiahla hranicu 90 000 návštevníkov a tiež tesne pred príchodom letných prázdnin - v júni 2006.

Internetová populácia čoraz viac vyhľadáva aj stránku wanda.atlas.sk, ktorej týždenná návštevnosť narástla v priebehu roka takmer trojnásobne. Záujem o portál zena.centrum.sk má síce klesajúcu tendenciu, no i napriek tomu

je stále tretím najnavštevovanejším ženským portálom. Týždenná návštevnosť portálu zena.sme.sk v minulom roku pravidelne presiahla hranicu 10 000 návštevníkov za týždeň.

Potvrdil to kontinuálny výskum spoločnosti TNS SK - TNS Audit Media zameraný na mapovanie návštevnosti internetových stránok.