T-Mobile: s Easy Plus sú SMS správy a večerné volania za 1 Sk

T-Mobile od 21. februára 2007 rozširuje výhody vernostného programu pre Easy zákazníkov. Vo večerných hodinách môžu posielať SMS za 1 Sk i volať za korunu za minútu.

T-Mobile od 21. februára 2007 rozširuje výhody vernostného programu pre Easy zákazníkov. Každý zákazník s vernostným programom Easy Plus môže počas pracovných dní od 20.00 – 6.00 h a neobmedzene cez víkendy a sviatky telefonovať v sieti T-Mobile Slovensko za 1 Sk/min.

Benefit výhodných volaní za 1 Sk platí automaticky pre nových aj existujúcich zákazníkov s Easy Plus. Všetci Easy zákazníci s vernostným programom majú zároveň stále možnosť posielať SMS správy každý deň od 6.00 do 18.00 h v sieti T-Mobile Slovensko za 1 Sk.

Podmienkou využívania Easy Plus je jeho aktivácia na bezplatnej Easy linke 12350 a následné dobitie kreditu najmenej za 500 Sk. Telefonovanie a esemeskovanie za 1 Sk môže zákazník využívať nasledujúcich 30 dní.

Akciu v rámci vernostného programu si zákazník môže predĺžiť na ďalších 30 dní a to dobitím svojho kreditu sumou 300 Sk (ak sú Easy zákazníkmi dlhšie ako 6 mesiacov) resp. 500 Sk (ak sú zákazníkmi Easy kratšie ako 6 mesiacov). Pravidelným dobíjaním svojho kreditu si Easy zákazník môže akciu predlžovať až do odvolania.