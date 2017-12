Robert Chvátal: Cena za minútu hovoru nie je všetko

Po takmer piatich rokoch odchádza z postu generálneho riaditeľa T-Mobilu a smeruje na rovnakú pozíciu do susedného Rakúska. Generálny riaditeľ T-Mobile Robert Chvátal.

20. feb 2007 o 8:36 Ivan Kahanec

Po takmer piatich rokoch odchádza z postu generálneho riaditeľa T-Mobilu a smeruje na rovnakú pozíciu do susedného Rakúska. Hovorí, že v firmy v telekomunikačnej brandži každoročne investujú miliardy a telefonovanie teda nemôže byť úplne zadarmo. ROBERT CHVÁTAL.

Čo bude pre T-Mobile znamenať príchod nového operátora O2?

"Je pomerne skoro na to, aby sme mohli hodnotiť vplyv O2 na trh. Je totiž veľký rozdiel medzi registrovaným záujemcom a riadne platiacim zákazníkom. Treba počkať, kým sa ukáže reálny počet zákazníkov O2. Konkurencia sa prirodzene zvýši."

Vytvorí O2 tlak na zníženie cien na predplatených kartách?

"Jedna vec je cena za minútu hovoru a druhá vec sú ďalšie služby, ktoré klient dostáva. Ide napríklad o cenu SMS správy, volania na infolinku, vernostný program či celková úroveň starostlivosti o zákazníka. Dôležité je aj to, koľkým ľuďom sa človek dovolá. Ak má teda zákazník telefonovať výhodne po celom Slovensku, tak volať v rámci väčšieho operátora sa mu určite oplatí viac."

Oplatila sa investícia do Flash-OFDM? Ste spokojný s rozhodnutím staviť na túto technológiu a nie napríklad na HSDPA, ako nadstavbu siete 3G/UMTS?

"My sme s Flash-OFDM veľmi spokojní. Je to preto, že parametre tejto technológie sú lepšie ako u 3G/HSDPA a zároveň dokážeme touto technológiou ľahšie pokryť väčšie územie. Navyše, na konci roka 2006 sme mali 30-tisíc zákazníkov, ktorí využívali Flash-OFDM, teda službu Rýchly internet. Pokrytie touto sieťou plánujeme ďalej rozširovať a aj posilňovať na už pokrytých miestach. Naši zákazníci totiž toto pripojenie do internetu veľmi využívajú, až tak, že naši kolegovia zo západnej Európy nám to môžu závidieť. Jeden používateľ prenesie v priemere niekoľko gigabajtov mesačne, oproti desiatkam alebo stovkám megabajtov, ktoré prenesú klienti mobilných operátorov v zahraničí. Pripojenie prostredníctvom HSDPA ponúkame tiež, zatiaľ však len v hlavnom meste."

Je teda pre vás 3G nezaujímavá technológia?

"Sieťou 3G plánujeme pokryť celú Bratislavu, aby sme mohli poskytovať roaming najmä zahraničným biznismenom. Pre nich to má zmysel. Rozširovanie siete 3G a HSDPA je otázkou zmysluplnosti investície a jej ceny. Je to teda aj otázkou času."

Ako sa pozeráte na tlaky Európskej komisie na znižovanie roamingových poplatkov? Prinútila vás eurokomisia k znižovaniu cien?

"Pravda je taká, že aj bez toho sme v rámci T-Mobile skupiny ponúkali výhodnejšie telefonovanie v roamingu. Volanie v zahraničí však v tomto roku výrazne zlacnie."

V niektorých prípadoch sa stávalo, že bolo volanie cez operátora mimo nadnárodnej skupiny (ako napríklad T-Mobile alebo Orange) výhodnejšie ako volanie cez operátora, ktorý patril do tej istej skupiny ako zákazníkov domáci operátor...

"Toto by už nemalo byť témou."

Prejaví sa pokles prepojovacích poplatkov medzi operátormi na Slovensku do cien pre klientov?

"Neprejavia sa priamo tak, že by sme špeciálne kvôli tomu pripravili nový mesačný program. Zákazník to však pocíti na celkovej ponuke a službách operátora. Napríklad v ponuke dotovaných telefónov či počte minút v balíkoch. Prepojovacie poplatky už v súčasnosti netvoria veľkú časť príjmov mobilných operátorov a ich vplyv je dnes marginálny."

Vypláca sa dotovanie telefónov?

"U nás má dotovanie telefónov historické korene ešte z čias, keď boli veľmi drahou záležitosťou. Zákazníci si zvykli na vysoký štandard akciových telefónov a ich dotovanie preto tak ľahko nevymizne. My v priemere dotujeme telefón sumou asi 100 eur, pričom ceny telefónov sa pohybujú od 50 do 400 eur. Mnoho telefónov, ktoré stoja 100 až 150 eur, sa predávajú v akcii za korunu. Trochu to už začína byť problém, pretože ceny za volania klesajú a vďaka neobmedzeným volaniam vo vlastnej sieti sa už stráca progresivita, kedy pri väčšom počte prevolaných minút zaplatil zákazník aj viac peňazí. Dá sa povedať, že je to menej a menej efektívne, ale je to začarovaný kruh."

Prečo ste sa rozhodli odísť z T-Mobile Slovensko do T-Mobile Austria?

"Nebolo to ľahké rozhodnutie, keďže na Slovensku sa aj vďaka ľuďom cítim ako doma. Česko aj Slovensko sú si kultúrne aj jazykovo veľmi podobné. Dostal som však ponuku, ktorá sa ťažko odmieta. Myslím si, že ak by sa T-Mobilu na Slovensku nedarilo, tak by ani táto ponuka neprišla. Opúšťam niečo, za čo sa nehanbím, ba práve naopak, som na to hrdý. Ísť do Rakúska je pre mňa výzvou, pretože trh je tam konkurenčnejší, keďže sú tam štyria operátori. Je tam doslova brutálna cenová konkurencia."

Ste jeden z mála manažérov, ktorí šli zo strednej Európy na Západ. Pociťujete v tomto zmysle tlak?

"Vnímanie, že z vyspelých trhov idú manažéri do strednej Európy, aby tu rozdávali rozumy, platilo pred niekoľkými rokmi. Treba si však uvedomiť, že brandža mobilnej komunikácie je v podstate rovnako stará na Západe ako u nás. Štartová čiara teda bola pre všetkých rovnaká. Neodchádzam však do typicky rakúskeho podniku, ktorý by žil pomaly v dobe železnej opony. Idem do podniku, ktorý má firemnú kultúru veľmi podobnú tej v slovenskom T-Mobile."

Stále sú v ponuke T-Mobilu programy, pri ktorých sa už pomerne dlhú dobu nemenia ceny volaní po prevolaní minút v balíku. Prečo sa tieto ceny nemenia?

"Zákazníci si môžu vybrať z viacerých mesačných programov, objavujú sa aj programy s neobmedzenými volaniami. Ľuďom, ktorí prevolajú viac, ako majú v predplatenom balíku, sa zväčša oplatí prejsť na vyšší paušál.

Treba však povedať aj to, že operátori investujú každoročne nemalé peniaze do rozvoja siete a nových technológií, čo sa im musí vrátiť. Len vlani sme takto investovali asi tri miliardy korún. Nejde teda o fazuľky a my jednoducho nemôžeme neustále iba "rozdávať" hovory za korunu."