Myst Online žije

16. feb 2007 o 12:55 Ján Kordoš

Svet Mystu má bohatú históriu, popísalo sa o ňom i mnoho kníh, ktoré rozvíjali príbehy a vysvetľovali minulosť alternatívnych svetov, medzi ktorými cestujete pomocou kníh. Rôzne veky fascinovali fantáziou tvorcov, ktorí dokázali skutočné divy. V prípade MMO verzie by mali byť nové Veky postupne pridávané a doplňované dobrodružstvá s logickými hádankami by tak malo udržať pri hre čo najviac potenciálnych zákazníkov. Kladne treba ohodnotiť aj možnosť Voice Chatu. Keďže v našich končinách služba Gametap nie je aktívna, zatiaľ si Myst Online: Uru Live môžu užívať len v Severnej Amerike a v niektorých európskych štátoch. Uvidíme ako sa tento projekt uchytí a ak sa mu začne dariť, nie je nikde napísané, že by sa služba Gametap nedostala aj do našich končín. Zatiaľ je to však hudba budúcnosti. Oživenie Uru Live je rozhodne zaujímavým krokom. Či bude úspešným, to je vo hviezdach.

Zdroj: Firingsquad