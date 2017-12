Vláda USA plánuje využiť mobily v boji proti HIV

Vláda USA s niektorými výrobcami mobilných telefónov oznámila iniciatívu využiť mobilné telefóny v krajinách tretieho sveta na obmedzenie šírenia vírusu HIV.

16. feb 2007 o 10:22 SITA

Vláda Spojených štátov amerických s niektorými výrobcami mobilných telefónov oznámila iniciatívu využiť mobilné telefóny v krajinách tretieho sveta na obmedzenie šírenia vírusu HIV a iných nákazlivých chorôb. Celý projekt má rozpočet zhruba 264 miliónov korún (10 miliónov dolárov).

Pod menom Telefóny pre zdravie, program združuje operátorov mobilných sietí, výrobcov mobilných telefónov a firmy, zaoberajúce sa technologickým rozvojom z privátneho sektora spoločne s vládnymi a zdravotníckymi organizáciami. "Explozívny nárast využívania mobilných telefónov v krajinách tretieho sveta vytvoril jedinečnú príležitosť významne zmeniť spôsob, akým sa krajiny vysporiadavajú so zdravotníckymi problémami," povedal Dr. Howard Zucker zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Partneri iniciatívy - Rozvojový fond asociácie GSM (GSM Association's Development Fund), program PEPFAR; Výpomocný plán prezidenta USA pre boj proti AIDS (the U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief), spoločnosť Motorola Inc., MTN a Voxiva - sa zamerajú v úvodnej fáze projektu na desať afrických krajín. V prípade úspechu sa neskôr projekt rozšíri na viacero afrických a ázijských krajín, s cieľom podporiť boj proti tuberkulóze, malárii a podobným nákazlivým chorobám. "Ľudia, žijúci s HIV v rozvojových krajinách si zaslúžia kvalitnejšiu zdravotnícku starostlivosť a táto iniciatíva zaručí, že zdravotníci a programový manažéri dostanú načas relevantné informácie, ktoré potrebujú. A to i v prípade, že pomáhajú pacientom v tých najodľahlejších oblastiach," uviedol Mark Dybul, jeden z koordinátorov projektu.

Náplňou programu je vybaviť zdravotníkov v teréne mobilným telefónom Motorola s nainštalovanou aplikáciou, ktorá im umožní zaznamenať lekárske údaje o pacientoch. Tieto informácie budú potom zaslané prostredníctvom GPRS do centrálnej databázy. Pokiaľ sieť GPRS nebude dostupná, údaje môžu byť odoslané formou krátkych správ alebo textu. Dáta budú analyzované a archivované systémom a okamžite prístupné zdravotníckym pracovníkom na internete. Systém bude tiež podporovať posielanie núdzových textových správ a iných informácií pracovníkom v teréne. "Zdravotníci budú môcť použiť tento systém na objednávanie liekov, posielanie výstražných správ, sťahovanie manuálov ošetrovacích postupov a prístup k iným dôležitým informáciám. Manažéri na regionálnej a národnej úrovni sa môžu dostať k informáciám v reálnom čase prostredníctvom internetovej databázy," povedal Paul Meyer, predseda spoločnosti Voxiva, ktorá vyvinula softvér.

V niektorých afrických krajinách je absolútny nedostatok možností internetového pripojenia a väčšina dokumentov a formulárov existuje iba vo vytlačenej forme. Avšak GSMA - aliancia zastupujúca svetový bezdrôtový priemysel - odhaduje, že viac než 60 percent Afričanov žije v oblastiach pokrytých signálom mobilnej siete. Očakáva sa, že toto číslo sa zvýši na 85 percent koncom dekády, vďaka rozvoju infraštruktúry.

"V snahe pomôcť rozvojovým krajinám tretieho sveta vysporiadať sa s problémovými nákazami sú rýchle a presné komunikačné kanály nevyhnutnosťou. Nasadenie tohto zdravotníckeho softvéru v Afrike jasne demonštruje spôsob, akým môžu vlády využiť expandujúcu mobilnú infraštruktúru pre pomoc svojich občanov," vyhlásil Rob Conway, šéf GSM Asociácie, ktorá hostí medzinárodný kongres 3GSM v Barcelone.