Race: The WTCC Game - iba ďalší špičkový simulátor

Ešte sme si ani poriadne nestačili zvyknúť na GT-éčka a už nám SimBin servíruje ďalší simulátor, tentokrát s licenciou World Tourning Car Championship. Malý časový rozdiel medzi vydaním GTR2 a Race dáva tušiť, že sa hry budú na seba podobať viac ako je zd

12. feb 2007 o 9:00 Boris Kudlač

Z GTR2 (a už je to tu) sa zrecyklovalo, čo sa dalo. Niečo ubudlo a nič sa nepridalo. Hra ponúka takmer všetko, čo jej predchodca (myslím, že ho tak kľudne môžem nazvať), iba v bledo modrom. Hlavným odlíšením je pravdaže sezóna WTCC a s ňou spojená licencia na všetko potrebné okolo nej. Čakajte teda skutočné mená skutočných jazdcov, skutočné trate a proste všetko ako v skutočnosti. Šampionát WTCC je známy v našich končinách hlavne vďaka prenosom z kanálu Eurosport. Jedná sa o závody tourning cars, teda sedanov športovo upravených pre závodenie na okruhoch. Na trati proti sebe stoja značky BMW (320 a 320si), SEAT (Leon a Toledo Cupra), Alfa Romeo (156 a 156GTA) a Chevrolet (Lacetti), do hry však prenikli aj Honda (Accord Euro R) a Peugeot (407). No dobre, tak nie všetko je tak, ako v skutočnosti. Šampionát sa skladá z 10-tich závodných víkendov na 10-tich tratiach, rozosiatych na troch kontinentoch. Patria sem už notoricky známe trate ako Monza, Magny Cours či Brands Hatch, zajazdíte si však aj na elektronickej podobe Autodromu v Brne a čerešničkou na torte je čínska trať Macau. Samotný závod pozostáva z dvoch etáp. Každá etapa je hodnotená zvlášť, vyhráva ten, kto má na konci víkendu dokopy najviac bodov. Zaujímavou vlastnosťou je pridávanie, resp. uberanie hmotnostných penalizácii pre vyrovnanie rozdielov medzi tímami. Jazdci, ktorí skončili po víkende na bodovaných priečkach, sú v ďalšom závode penalizovaný hmotnostným prídavkom (víťaz “berie” až +20 kg). Ostatní sú naopak “odľahčení”.

Sezóna WTCC 2006 je teda hlavnou náplňou hry, ale v Race nájdete samozrejme aj klasické módy, ako Practice, Race Weekend, Quick Race, Time Trial a jeho mierne upravenú verziu Driver Duel, kde sa môžete porovnať s najlepšími. Stojíte proti najlepším kvalifikačným časom skutočných jazdcov, teda profíkov z reálu, a nemusím ani dodávať, že ich prekonanie bude jednou z najväčších víziev hry. Vo vyššie menovaných módoch sú dostupné, okrem vozov zo sezóny WTCC, ešte tri modely, ktoré v sezóne nenájdete. Dva z nich patria do kategórie retro – Alfa Romeo 75 a BMW M3, obe zo sezóny WTCC87. Posledným je Mini Cooper S. Oproti GTR2 sa do hry nevošla Driving School (jazdecká škola), čo je trochu škoda (nahradili ju suché začiatočnícke tipy), no dá sa to zvládnuť aj bez nej.

Ešte jedna poznámka na okraj: hra sa musí pri inštalácii aktivovať cez Steam.

GRAFIKA 7 / 10

O grafike sa dá povedať presne to isté, čo v prípade GTR2. Nepostrehol som žiadne vylepšenie a mám silný pocit, že sa s enginom ani nepohlo. Modely aút sú stále dokonale detailné a ťahajú vizuálnu stránku zo šlamastiky, do ktorej by sa bez nich dostala. Okolie ostalo fádne a neživé, textúry na trati a vozoch sú zase kontrastne vynikajúce a ostré. Kokpity sú opäť spracované geniálne, takže nejaké drobnosti v okolí trate si aj tak všímať nebudete. Nič sa našťastie nezmenilo ani v hardvérových požiadavkoch, takže všetko šlape ako hodinky a pocit z rýchlosti si vychutnáte aj na priemernom stroji.

INTERFACE 10 / 10

Ak sledujete prenosy z WTCC na Eurosporte, budete sa v hre cítiť, ako by ste ju sledovali v TV. Interface je totiž kompletne prebratý (ešte aj toto je licencované) a treba povedať, že aj veľmi vydarený. Designovo je jeden z najlepších, čo som videl. Orientácia v ňom nerobí žiadne problémy, všetko je tam, kde sa to očakáva. Kiež by to tak bolo u všetkých hier... O ovládaní nemôžem taktiež povedať nič, čo by som už nespomenul v recenzii na GTR2. Chce to volant, až s ním sa zo závodu stáva unikátny zážitok. Odjazdiť sa dá aj na klávesnici, ale bude treba ešte viac sústredenia, o gamepade platí to isté (na klávesnici sa mi to hralo dokonca lepšie, gamepad bol až priveľmi citlivý).

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Aj keď je Race až priveľmi podobné GTR2, sú oblasti, v ktorých to znamená jednoznačné plus. Jednou z nich je práve hrateľnosť. Je to síce recyklované GTR2, ale je to rovnaká zábava. A pre niekoho to bude možno ešte väčšia. Tourning cars sú výkonovo o triedu nižšie ako GT a dajú sa skrotiť o dosť ľahšie ako špeciály GT. Zvládnutie ovládania teda nebude také krkolomné a trvá kratšiu dobu.

Čo vlastne robí z Race tak chytľavú a návykovú zábavu? Je to hlavne atmosféra pretekov, ktorá sa do hry podarila tak dobre preniesť. Pocit, že “ste tam” vás dostane behom prvého kola a po chvíli už nebudete chcieť “vyjsť z auta”. Jeden závod, druhý, tretí...a medzitým prešlo pár hodín ako nič. Závodenie dokáže úplne vtiahnuť do hry, kedy nevnímate okolitý svet a jediné, o čo sa staráte je, aby ste nasledujúcu zákrutu prešli presne v ideálnej stope. Keď chcete vyhrávať, inak to ani nejde. Silne doporučujem hrať celý závod pohľadom z kokpitu, je to úplne iný zážitok. Až tak si uvedomíte, že trate vôbec nie sú také rovné ako sa zdajú. V kokpite to s vami hádže doslova každú chvíľu, keď stupíte na plyn, vtiahne vás to do sedadla atď. Sila týchto efektov sa dá v menu nastaviť, takže, ak by bol niekto po závode príliš “roztrasený”, môže si ich kľudne znížiť. Reálnosť dotvára aj prach a špina na prednom skle, ktorá sa na neho počas jazdy zachytáva. Na skle sa občas objaví aj malá puklina od zatúlaného kameňa. Drobnosti, ale práve tie doťahujú atmosféru do dokonalosti. Sú tu ale aj faktory, ktoré ju občas kazia. Model poškodenia je na dnešné pomery úbohý. Po náraze sa síce plechy trochu pokrčia, ale poškodenie veľmi viditeľné nie je (žiadne oškreniny). Zabudnite na rozbité sklá alebo úlomky. Celkovo zrážky pôsobia sucho, pri náraze vo vysokých rýchlostiach sa auto len odrazí, nanjvýš odpadne nárazník. Vplyv na ovládanie to samozrejme má, dokonca sa dá nastaviť citlivosť poškodenia, chcelo by to ale možnosť nastaviť ju na takých 150%.

Ďalšou vecou, ktorá môže znepríjemniť pôžitok je potreba, často nutnosť, manuálne dolaďovať nastavenie auta, napr. posunúť prevodové stupne do vyšších otáčok, pretože je auto na dlhších rovinkách príliš skoro v maximálnych otáčkach. Nie každému sa bude chcieť hrať s nastaveniami, a preto by tu mohli byť prednastavené profily na každú trať. Lenže nie sú. Aspoň sa zahráme aj na mechanikov.

Drobné chyby, ale nemôžu pokaziť celkovú kvalitu hry, ktorá je, jednoducho povedané, “simbinovská”.

MULTIPLAYER

Nebol testovaný.

ZVUKY 8 / 10

Zvuky mierne sklamali, kvality GTR2 nedosahujú, ale možno to je iba subjektívny pocit. Stále sú však na veľmi slušnej úrovni, čo pocítite hlavne pri štartoch, alebo vo chvíľach, keď sa bude zvuk dobiehajúceho auta za vami postupne zosilovať a vy aj bez pohľadu do spätného zrkadla budete vedieť, asi ako ďaleko sa súper nachádza. Značne to pomáha pri orientácii a hneď je jasné, kedy je čas pritlačiť na pílu. Sklamanie ale nastane v už spomínaných nemastných-neslaných kolíziách. Nárazy skoro vôbec nepočuť, resp. ich efekt nezodpovedá tomu, čo by sa stalo v skutočnosti. Nerynčí žiadne sklo, nič neškrípe, iba tupý, nevýrazný náraz. Slabota. My chceme poriadnu ranu! Šmyky, odlietavajúci štrk a podobné záležitosti sú však v poriadku.

HUDBA 10 / 10

Prečo musím stále hodnotiť hudbu aj tam, kde to nemá zmysel? No čo už. Tá jediná skladba, hlavná téma hry, žánrovo len ťažko zaraditeľná, ktorá vás sprevádza v menu, je naozaj chytľavá. Myslím, že sa bude pozdávať aj vám. Takže prečo jej nedať plné hodnotenie?

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Takmer žiadne zmeny oproti GTR2 v tejto oblasti. To znamená veľmi dobrú AI, občas pokrivkávajúcu pri štartoch, alebo kolíziách. Ale čo, veď aj tá umelá inteligencia je len človek. Každý máme chyby. A je dobre, že ich majú aj protivníci a že nejazdia vždy rovnako a neomyľne. Snažia sa síce pevne držať ideálnej stopy, ale nie vždy sa im to darí. Stane sa, že ich musíte obchádzať po tom, čo dostali hodiny alebo vyleteli do štrkovej zóny. Stáva sa bohužiaľ aj to, že keď zo štrkovej zóny vychádzajú, neberú ohľad na nikoho a spôsobia ďalšiu kolíziu. Našťastie to nie je až také časté, skôr budete mať pocit, že sa mýlia iba zriedka. To záleží hlavne na obtiažnosti, ktorú je možné, ako vždy, po percentách nastaviť podľa chuti. Profilové nastavenia obtiažností (Novice, Semi-Pro, Pro), ovplyvňujúce možnosť nastavenia trakčnej kontroly, ABS alebo pomoci pri udržaní stability, ostali bezo zmien.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,4 / 10

Zrecyklované a novo natrené GTR2 s nálepkou licencie World Tourning Car Championship. Ak sledujete každý závod tejto série, určite budete chieť mať doma možnosť si to aj vyskúšať. Pre niekoho, kto vlastní niektorú predchádzajúcu hru od SimBin nie je nutnosťou, ale dokáže rozšíriť zbierku o ďalší kvalitný kúsok. A pre ostatných, dobrý prvý krok k reálnejšiemu závodeniu