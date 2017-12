Walkman Sony Ericsson W880i má v páse menej ako centimeter. Zoznámte sa s ním

V ďalšej časti vás zoznámime s najtenším mobilom od Sony Ericsson. Je to hudobný walkman W880i. Spolu s ním však Sony Ericsson predstavil aj lacnejší model W610i.

10. feb 2007 o 12:16 Marián Pavel - SME online

Sony Ericsson W880i

Najtenší mobilný telefón od Sony Ericssonu W880i s hrúbkou len 9,4 mm nie je žiaden chudáčik ožobračený o funkcie. Práve naopak – 3G telefón s luxusne vyzerajúcim brúseným kovovým krytom má plnohodnotnú výbavu hudobných mobilov walkman.

Nad displejom je umiestnený malý objektív VGA kamery na videohovory. Dizajnéri vyriešili celkom zaujímavo skupinu ovládacích tlačidiel – tradičnému päťsmerovému tlačidlu odsekli na dvoch miestach zaoblenie a dôvtipným farebným krúžkom s vygravírovanými symbolmi do neho včlenili ovládanie hudobného prehrávača.

Netradične je riešená aj klávesnica – v troch stĺpcoch, ktoré od krytu oddeľuje inak brúsený povrch s ryhou po obvode sú podlhovasté prúžky tlačidiel. Tie sú vystúpené nad povrch telefónu a nepatria k tým najkomfortnejším. Zadný kryt je z pogumovaného čierneho plastu, objektív fotoaparátu nechráni žiadna krytka.

Zaujímavé tlačidlo sme našli na boku – je pružné a jeho posúvaním doprava alebo doľava vyvoláte buď informácie o stave telefónu, alebo vo fotorežime ovládate priblíženie obrazu.

Menu telefónu i funkcie poznáme z modelu W810i.

Sony Ericsson W550i

Podobný dizajn má aj model W550i, ktorý patrí do strednej triedy. Aj keď nie je taký tenký ako W880i, s hrúbkou 14 mm sa v konkurencii nemusí hanbiť. Ovládacie tlačidlá v tomto modeli majú opäť originálne riešenie – tentoraz sú ich okraje lemované vystúpenou pochrómovanou lištou. Je pomerne tenká, takže ak ju vymeníte za masívne funkčné tlačidlá, na ktoré sme boli zvyknutí doteraz, budete si na ňu musieť zvykať. Rovnako je riešené aj ovládacie päťsmerové tlačidlo. V jeho strede je potvrdzovacie tlačidlo z efektne priehľadného oranžového plastu. Aj v tomto prípade si vývojári zvolili úzke a podlhovasté tlačidlá klávesnice. Nie sme asi na jednej vlnovej dĺžke – osobne sme vždy preferovali skôr tlačidlá s väčšou dotykovou plochou. Ak si tiež položíte W550i vedľa kovového W880i, pôsobí až príliš plastovo. Nuž cena je cena, a W550i je presne pre tých, ktorí sú ochotní pristúpiť aj na kompromisy. Ďalším z kompromisov je displej so staronovým rozlíšením 176 x 220 bodov, ktoré poznáme zo starších modelov S-E.

Na zadnom kryte je objektív 2-megapixelového fotoaparátu spolu s LED diódami zasadený do kruhu z lesklého plastu, nevyzerá to zle. Tesne vedľa neho je masívny dierkovaný kryt reproduktora.

Telefón sa bude predávať v dvoch farbách, nám sa veľmi páčila kombinácia čiernej s výraznou oranžovou farbou.

Aj menu W550i poznáme zo starších telefónov, nenašli sme v ňom žiadne zmeny.