Ako fotí K810i? Prinášame vám sériu 16 fotografií!

Počas veľmi krátkeho zoznámenia s fotonovinkou sa nám podarilo urobiť šestnásť fotografií, na ktorých si môžete pozrieť kvalitu 3,2-megapixelového fotoaparátu v K810i.

9. feb 2007 o 9:43 Marián Pavel - SME online



Nanešťastie sme nevystihli dobré slnečné podmienky, v ktorých lepšie vynikne kresba a farby, no fotoaparát v K810i sa podľa nášho názoru veľmi dobre vysporiadal aj pri fotografovaní so zamračenou oblohou. Pri fotografovaní v interiéri sme vyskúšali makro, všetky fotografie sú zosnímané s automatickým nastavením hodnôt. Pripomíname, že ak by bolo viac času na to, aby sme si hodnoty bielej a ďalšie nastavenia prispôsobili, výsledok by bol ešte lepší.

Fotografie neboli upravované.