Mobily zistia polohu užívateľa, online svet bude mať podobu 3D

Odhadnúť to, akým smerom sa bude uberať technický pokrok, nie je jednoduchá úloha, a možno práve preto predstavuje pre odborníkov veľkolepú výzvu.

10. feb 2007 o 12:40 SITA

Len prednedávnom bola zverejnená štúdia s popisom inovácií, ktoré môžu výrazne zasiahnuť do života jednotlivcov i spoločnosti. Prehľad nazvaný IBM Next Five in Five zahŕňa inovácie, ktoré majú potenciál v najbližších rokoch zmeniť prácu i zábavu ľudstva.

Podľa neho budú ľudia môcť využívať "vzdialený prístup zdravotnej starostlivosti". Znamená to, že pacienti s chronickými problémami, alebo dlhodobými ochoreniami budú môcť využívať možnosť byť automaticky monitorovaní zdravotníkmi. Tí budú môcť ich stav priebežne sledovať pomocou senzorov umiestnených v domácnostiach, alebo priamo na telách pacientov. Vďaka tomu sa bude môcť pacient cítiť bezpečne a lekárom to umožní nastaviť najvhodnejšiu liečbu.

Prehľad ako druhé uvádza, že mobilné telefóny budú ešte výkonnejšie a obsiahnu ešte viac funkcií. Technológie umožnia sledovanie pohybu konkrétnych osôb. Mobily, ako aj vreckové počítače dokážu zistiť miesto, kde sa ich užívateľ práve nachádza. Mobilné telefóny by mali byť schopné rozpoznávať, kde sa ich majitelia nachádzajú a podľa toho sa adekvátne prispôsobiť prostrediu. Každý mobilný telefón bude vedieť rozpoznať, či sa jeho majiteľ nachádza na prednáške v škole, alebo na pracovnom stretnutí a podľa toho bude schopný presmerovať prichádzajúce hovory do schránky.

Pokrok nastane aj na poli komunikácie a dorozumievania sa, ktoré sú v čase dnešnej globalizácie čoraz dôležitejšie. Niektoré inovácie v oblasti rečových technológii už teraz umožňujú monitorovacím agentúram sledovať v angličtine čínske a arabské televízne spravodajstvo prostredníctvom internetu. Cestovatelia zasa využívajú vreckové počítače na preklad ponuky jedál v japonských reštauráciách. Americkým lekárom zasa pomáhajú komunikovať s ich hispánskymi pacientmi. Nové technológie a prekladové služby v reálnom čase budú v krátkej budúcnosti zabudované do mobilných telefónov, automobilov či vreckových počítačov.

Keďže obľúbenosť internetu v spoločnosti rastie, inovácie prihliadajú aj na jeho rozvoj. Online svet by sa mal premeniť na trojrozmerný.

Takýto internet umožní nové metódy vzdelávania a napredovať bude aj prístup k spotrebiteľovi. Zmeniť by sa mali aj vzťahy, respektíve komunikácia s rodinou, kamarátmi, učiteľmi, lekármi či obľúbenými obchodmi.

Nové technológie sa však zamerajú aj na oblasť ekológie. Potrebám ekologického charakteru sa pokúsia vyhovieť informačné technológie,

výskum materiálov a pokrok fyziky. Na vývoj mikroprocesorov už dnes vo veľkej miere vplývajú nanotechnológie. Vďaka ním sa dnes počítače, či mobilné telefóny a ostatná spotrebná elektronika rýchlo zmenšujú. V blízkej budúcnosti sa nanotechnológie začnú využívať aj na filtrovanie vody.

Aj takto by mali prispieť k rozvoju ekológie a ochrane životného priestoru. Zároveň by sa tým mal eliminovať stále väčší nedostatok pitnej vody.

Informácie zverejnil internetový portál 21stoleti.cz.