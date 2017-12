Víkend s novinkami Sony Ericsson

8. feb 2007 o 21:31 Marián Pavel - SME online

MOBIL.SME.SK pre vás pripravil sériu detailných fotografií nových modelov spoločnosti Sony Ericsson, ktoré verejnosti prvý raz predstaví na budúci týždeň na veľtrhu 3GSM v španielskej Barcelone.

Už od piatka sa počas akcie Víkend so Sony Ericsson sa zoznámite s nástupcom jedného z najlepších fotomobilov na svete Cyber-shot K810i, ultratenkým, no plnohodnotným walkman telefónom W880i, ale zoznámime vás aj s dvojicou telefónov pre menej náročných K200i a K220i.

Nezabudneme ani na cenovo dostupný walkman mobil W610i a cenou podobný, no na fotografovanie zameraný Cyber-shot K550i.