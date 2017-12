Rozhovor s riaditeľom O2 J. Šedivým: Kontrola dokladov je neúčinná

Telefónica O2 považuje predkladanie dokladov za krok späť a ako jediný z operátorov ich momentálne ani nevyžaduje. Na otázky odpovedal generálny riaditeľ O2 JURAJ ŠEDIVÝ.

9. feb 2007 o 0:00 Marián Pavel

Ak operátor skontroluje identitu zákazníka, polícii tým uľahčí vyšetrovanie. Prečo si myslíte, že kontrola dokladov je krok späť?

„Otázne je, čo môžeme očakávať od systému overovania totožnosti, ktorý overuje iba to, či osobné údaje osoby, ktorá kupuje SIM kartu, súhlasia s údajmi uvedenými na doklade. Nevie overiť, či predložený doklad je pravý. Systém nevie zabezpečiť ani to, že osoba kupuje SIM kartu naozaj pre seba. Nákupy cez tretie osoby sú veľmi jednoduché a nemožno im účinne zabrániť. Zároveň ide pri predaji SIM karty o jednorazový akt a vytvorená databáza rýchlo starne. Takáto koncepcia nerieši otázku priebežnej aktualizácie dát. Preto si myslíme, že samotná fyzická kontrola občianskeho preukazu je neúčinná.“

Hovoríte, že ste štátu schopní predložiť vlastné riešenie, ktoré by malo nahradiť kontrolu dokladov. Čo tým presne myslíte?

„Predpokladáme, že zmyslom zákona je to, aby operátor viedol primerane presné a aktuálne údaje v databáze. Zodpovednosť za ich presnosť je podľa zákona vždy na tom, kto ich poskytuje. Dnes existujú technické prostriedky na báze elektronickej komunikácie, ktorými môžeme zabezpečiť veľmi komfortnú aktualizáciu dát. Sme pripravení diskutovať aj o koncepcii priebežnej aktualizácie a čistenia tejto databázy.“

Ministerstvo však na verifikácii údajov trvá a zrejme sa bude usilovať, aby sa povinnosť overiť identitu zákazníka zaviedla v novele zákona. Ako budete reagovať, ak ju v takejto forme presadí ?

„Výklad platného zákona je momentálne jednoznačný aj podľa nezávislých právnych názorov, preto by som nechcel špekulovať, ako budeme reagovať na prípadnú zmenu tohto zákona.“

Orange a T-Mobile sa môžu cítiť poškodení tým, že úrady od nich overovanie osobných údajov vyžadujú. Akú podporu má u nich vaša aktivita?

„Nemôžem komentovať spôsob, akým konkurencia overuje údaje. Myslím si, že interpretácia zákona je z nášho hľadiska jasná. Celý telekomunikačný sektor, ale aj iné odvetvia dnes prechádzajú od fyzického kontaktu so zákazníkmi do režimu elektronickej komunikácie. Tak my, ako aj ostatní telekomunikační operátori máme záujem, aby sa celý kontakt so zákazníkom postavil na modernejšej a účinnejšej báze, ako je fyzické overovanie dokladov totožnosti.“

Kontaktoval vás niektorý z úradov s požiadavkou, aby ste kontrolovali osobné doklady svojich zákazníkov?

„Nie.“

Telekomunikačný úrad momentálne kontroluje vaše postupy. Poznáte výsledky tejto kontroly?

„Kontrola sa práve začala. Sme pripravení poskytnúť všetky údaje a informácie, ktoré bude úrad potrebovať.“