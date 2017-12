NTT DoCoMo pracuje na vývoji novej platformy mobilov

BRATISLAVA 8. februára (SITA/AP) - Šesť japonských spoločností plánuje spoločne vyvinúť základnú platformu pre výrobu mobilných telefónov novej generácie. Cieľom je skrátiť čas a znížiť objem finančných ...

8. feb 2007 o 12:40 SITA

BRATISLAVA 8. februára (SITA/AP) - Šesť japonských spoločností plánuje spoločne vyvinúť základnú platformu pre výrobu mobilných telefónov novej generácie. Cieľom je skrátiť čas a znížiť objem finančných prostriedkov, potrebných pre vývoj. Najväčší japonský operátor NTT DoCoMo Inc. a päť výrobných podnikov dúfajú, že ukončia vývoj novej platformy - systému, ktorý obsahuje všetok základný hardware a software, spoločný pre mobilné telefóny - do leta roku 2008. Konzorcium tvorí výrobca polovodičov Renesas Technology Corp., výrobca mobilných telefónov Sony Ericcsson Mobile Communications, výrobca elektroniky Fujitsu Ltd., Mitsubishi Electric Corp. a Sharp. Corp.

Hovorcovia spoločností uviedli, že spoločný vývoj základnej platformy pre takzvanú tretiu generáciu mobilných telefónov alebo 3G mobilov, im pomôže znížiť finančné náklady a čas, nevyhnutný pre vlastný vývoj. Tým sa otvára príležitosť investovať viac času a prostriedkov na vývin špecifických doplnkových technologických prvkov a väčšiu rozmanitosť vyrábaných modelov. Renesas plánuje dodávať platformu na celosvetový W-CDMA trh, rovnako ako zákazníkom v Japonsku. W-CDMA je bezdrôtová technológia prenosu dát tretej generácie, ktorá umožňuje rýchlejšie internetové pripojenia a sťahovanie digitálnych súborov v rámci sietí mobilných telefónov. Platforma bude tiež podporovať telefóny založené na 2G technológiách.

Mobilné telefóny sú v Japonsku všadeprítomným fenoménom - ľudia ich používajú na rozmanité činnosti, od počúvania hudby a sťahovanie videí, až po posielanie e-mailu a surfovanie na internete. Niektoré novšie modely telefónov slúžia tiež ako elektronické peňaženky.