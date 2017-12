Medzinárodný prieskum: Mladí ľudia sú na internete zraniteľní

Násilie na počítačoch, e-privacy a nebezpečné sociálne vzťahy – to sú len niektoré nebezpečenstvá, ktoré sa snaží pripomenúť spoločnosť UPC v spojení s InSafe, hlavným subjektom stojacim za predvčerajším Dňom bezpečnejšieho internetu.

8. feb 2007 o 12:40 (upc)

Už po štvrtýkrát bol v utorok 6. februára po celom svete zaznamenaný Deň bezpečnejšieho internetu. Jeho organizátorom je European Schoolnet; a koordinátorom organizácie Insafe, ktorá predstavuje sieť národných uzlov, koordinujúcich propagáciu bezpečnosti internetu v Európe.

Tieto organizácie podporuje Európska komisia a majú partnerov na 20 európskych ministerstvách školstva. Patrónkou Dňa bezpečnejšieho internetu je už tretí rok Viviane Reding, európska komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá.

Spoločnosť UPC sa prostredníctvom svojich dcérskych spoločností v niekoľkých krajinách na tejto iniciatíve aktívne podieľalo. V rámci Dňa bezpečnejšieho internetu sponzoruje celoeurópsky on-line prieskum, ktorého cieľom je získať viac informácií o tom, ako mládež internet využíva, ako i o nebezpečenstvách, ktorým pri tom čelí. Od 6. decembra 2006 do 6. februára tohto roku sa tohto prieskumu zúčastnilo viac než 12 000 mladých ľudí.

Výsledky prieskumu

Predbežné výsledky ukázali, že až 56 % respondentov vo veku od 10 do 18 rokov by na webových zoznamovacích stránkach zverejnilo svoje osobné údaje, resp. svoj osobný dátový profil, a uviedlo v ňom množstvo podrobností o svojom živote. Taktiež, až 35% respondentov vo veku 10 rokov a mladších, podľa výsledkov prieskumu bežne posiela ďalej svojim kamarátom obrázky prezentujúce násilie či sexuálne ukážky, ktoré dostali do svojej e-mailovej schránky.

Tieto zistenia naznačujú, že treba spraviť viac pri vysvetľovaní rizík, ktoré v sebe webové stránky ponúkajúce či vyžadujúce publikovanie osobných profilov skrývajú. Prieskum však taktiež odhalil, že sa mladí ľudia radi niečo dozvedia o bezpečnom správaní sa na internete: viac ako polovica – až 53 % - uviedlo, že by si pozorne vypočuli rady učiteľa o nebezpečenstvách na internete.

Úplné výsledky prieskumu zverejnila komisárka Viviane Reding na svojej utorkovej tlačovej konferencii.

„Cezhraničný“ celosvetový blogaton

Tisíce ľudí zo 100 organizácií bolo zaneprázdnených písaním pri účasti na celosvetovom „blogatone“, čiže maratóne v písaní internetových blogov. Témou blogatonu, ktorý sa konal v rámci osláv Dňa bezpečnejšieho internetu, v tomto roku je „prekračovanie hraníc“. Podujatie otvorili blogeri v Austrálii a tá potom putovala počas 24 hodín cez celý svet, aby skončila v Severnej Amerike.

Podrobnejšie informácie o prieskume nájdete na stránke http://www.solidground.nl/Insafe/