Poď, nech ťa pobozkám na zobák

Vedci doložili laboratórnym výskumom dve ďalšie zaujímavé paralely ľudského správania živočíchov - vtákov a rýb.

8. feb 2007 o 0:00 Zdeněk Urban, spolupracovník SME

"Pomojkaj ma"

Poznáme to. Keď sa nám v styku s inými ľuďmi prihodí niečo zlé alebo nepríjemné, prirodzene vyhľadávame spoločnosť partnera, príbuzných a priateľov, aby nás "pomojkali". Pomáha to uvoľniť stres, ktorý sa v nás nahromadil pri konflikte a opäť nadobudnúť otrasenú sebaistotu. Okrem človeka sa takéto správanie v plnom rozsahu dosiaľ pozorovalo iba pri ľudoopoch, konkrétne šimpanzoch. Považovalo sa to za dodatočný dôkaz ich rozvinutej schopnosti empaticky "čítať", čo sa deje v mysliach blížnych. V menšom rozsahu aj pri iných primátoch a cicavcoch.

Amanda Seedová z Cambridgeskej univerzity (Veľká Británia) s kolegami teraz overila, že sa takto správajú aj vtáky. Napísali o tom v časopise Current Biology. Konkrétne išlo o havrany čierne. Týchto obyvateľov našej prírody i miest poznáme najmä skupinovo. Žijú až v niekoľkotisíchlavých kolóniách, kde uzatvárajú "manželské" partnerstvá, neraz celoživotné. Pobyt v skupine prináša konflikty. Výnimkou nie je ani havrania. Vtáky sa sporia napríklad o zvlášť lákavé kúsky potravy, alebo o výnimočne vhodný materiál na vybudovanie hniezda.

Seedovej tím sledoval desať havranov chovaných v zajatí, z toho boli štyri páry. Videonahrávky odhalili, že po konfliktoch jednotlivých havranov s členmi iných stálych párov nasledovalo "mojkanie" s partnerom. Vrátane prikladania a trenia zobákov, akejsi analógie nášho bozkávania. Týkalo sa to iniciátorov i terčov konfliktného správania. "Mojkať" sa začínali účastníci konfliktov vrátane agresorov, aj ich do konfliktu nezapojení partneri. Na rozdiel od šimpanzov sa však havrany podobným štýlom neuzmierovali s druhou stranou predchádzajúceho konfliktu. To možno vysvetliť monogamnosťou havranov (šimpanzy sú polygamné, ba promiskuitné).

"Najprv sa popozerám"

Živočíchy bývajú veľmi úsporné pri narábaní s materiálnymi zdrojmi. Dávajú na seba pozor a nikdy neriskujú zranenie bez vážneho dôvodu. Aj s energiou šetria, ako sa len dá. Veľmi dobre si rozmyslia, s kým z vlastného druhu sa pustia do konfliktu. Presilu na strane súpera niekedy ukazujú jednoznačne rozpoznateľné znaky (parožie jeleňov). Inokedy si však treba potenciálnych súperov dobre všímať a zostaviť si spoľahlivú hierarchiu "na koho mám a na koho nie".

Tím Russella Fernalda zo Stanfordovej univerzity (USA) teraz v časopise Nature uverejnil pozorovania prekvapivo zložitého správania takého typu pri cichlidovitej rybe druhu Astatotilapia burtoni. V prírode obýva jazero Tanganika vo východnej Afrike. Je to však aj obľúbený laboratórny druh. Samce tejto ryby sú mimoriadne teritoriálne. Neustále sa zapájajú do konfliktov, aby zlepšili svoje postavenie v sociálnej hierarchii, čo určuje prístup k potrave a partnerkám.

Fernald s kolegami zistil, že "šikovný" samec nemusí na to, aby zistil svoje postavenie, vybojovať konflikty postupne so všetkými potenciálnymi súpermi. Stačí, ak si všíma konflikty iných dvojíc. A spoľahlivo rozpoznáva jednotlivých samcov v okolí. Takto napokon dokáže určiť "váhu" potenciálnych súperov, ba zostaviť si v mysli celé ich poradie od najsilnejších po najslabších. A podľa toho potom rozhoduje, či má šancu na úspech a stojí mu za to, aby sa pustil do konfliktu.

Dosiaľ sa také správanie popri ľuďoch pozorovalo iba v prípade iných primátov, potkanov a niektorých vtáčích druhov. Pri rybách nikdy. Ide o takzvané tranzitívne odvodzovanie, jeden zo základov logiky. Deti si ho osvojujú ako štvor- či päťročné. (Príklad: Zuzka je vyššia ako Jurko. Jurko je vyšší ako Janko. Zuzka je teda vyššia ako Janko.)