Star Trek: Legacy - Iba meno nestačí!

Bethesda si svoju pozíciu na hernom trhu nezaslúžila len tak pre nič za nič. Takže keď sa toto meno pri nejakej hre objaví, môžeme prirodzene očakávať úspech. Mad Doc Software, tak isto niesú žiadni nováčikovia. Kde sa teda stala chyba? Prečo spojenie dvo

7. feb 2007 o 9:00 Tomáš Koza

Vytvárať a vydávať hru sú dve diametrálne rozdielne veci. Bethesda poskytla práva, hru vydala ... Mad Doc software ju vytvorili. Kto za to teda môže? Nechcem spraviť z tohto článku hon na čarodejnice, preto sa odpovedi vyhnem. V každom prípade vám musí byť jasné, že do vývoja hovorí aj vydavateľ aj výrobca. Star Trek Legacy mala do herného priemyslu znova vniesť značku Star Trek a to všetko k 50 narodenínám Star Treku samotného (čo sa nestihlo tak ako sa sľúbilo...). Prečo teda autori vydali úplne odlišnú hru akú nám sľubovali? Prečo bol vývoj na PC zatlačený do úzadia na úkor konzol? Prečo? Toto je len zopár otázok, ktoré ste si pri hraní tejto hry mohli klásť.

Pozrime sa na hru ale najprv trochu nestranne. Star Trek Legacy je arkádový simulátor, s veľmi drobnými prvkami stratégie. Ide teda v podstate o to, že máte k dispozícii okolo dvoch troch lodí, z nich vždy jednu ovládate a ostatným dávate rozkazy. Medzi jednotlivými loďami sa môžete kedykoľvek prepínať, takže ak prídete o loď, ktorú práve ovládate nie je to žiadny problém, misiu dohráte aj bez toho (ak to samozrejme nie je Enterprise). Za splnené úlohy a zničených nepriateľov dostávate na konci misie kredity, za ktoré si môžete dokúpiť novú loď do svojej flotily (bohužiaľ ich však nemôžete vylepšovať). Maximálny počet lodí je však 4, takže niektoré budete musieť časom predať a nahradiť ich lepšími.

Vlastne to je základný kameň celej hry. Prechod od jednej misie k druhej, získavanie kreditov a kupovanie nových lodí. Pretože ako tak prechádzate úrovne, ktoré vám autori nachystali posúva sa aj čas smerom od začiatkov Federácie až po návrat Voyageru zo strastiplnej cesty po delta kvadrante. Vyskúšate si teda triedu NX, ako aj Constitution či Defiant. Stretnete všetkých piatich veľkých kapitánov. Od Archera, cez Siska až po Janewayovú. A toto všetko zažijete zaobalené do celistvého príbehu o jednej šialenej žene z rasy vulkáncov.

Kupovanie lodí a jednoduché strieľanie vám nestačí? ... nemajte obavy, Star Trek Legacy má pre vás ešte veľa ďalších prekvapení. Ako napríklad možnosť rozdeľovať energiu medzi motory, štíty a zbrane. A navyše budete môcť použiť asi 3 krát transportér, asi 2 krát scanner a zopár krát aj warpový pohon. Vám to ešte stále nestačí? Ako je to možné, veď každý správny fanúšik Star Treku, by si mal vystačiť s peknými loďami a hlasmi známych osobností. S tým asi autori hry počítali, bohužiaľ sa však značne prepočítali. Nie, mne to nestačí. Nie, nám to nestačí. A nie, nebude to stačiť nikomu. Pretože v tejto hre sa nedá robiť skoro nič, táto hra vám neponúkne okrem loga Star Trek a kompletnej licencie na všetko čo sa toho týka zhola nič. Lenže s tým si nevystačí ani bežný fanatik. Kde je kolonizovanie planét, vyrábanie lodí a komplexný strategický systém? Pýtam sa, kde sa pri vývoji stratili všetky tie veci čo nám z Bethesdy nasľubovali. Veď ešte aj na niektorých screenshotoch boli prvky, ktoré sa vo finálnej verzii vôbec neobjavili.

GRAFIKA 7 / 10

Starý engine obohatený o nové efekty. Výsledok vyzerá na prvý pohľad veľmi pôsobivo. Vesmírne lode vyzerajú na plných detailoch a najmä po zapnutí self-shadowingu, lepšie než na televíznej obrazovke. Streľba z fázerov, či torpéda by mohli vyzerať ešte o niečo lepšie, no veľký problém by som v tom nevidel. Bohužiaľ však výbuchy lodí, jedna z najdôležitejších súčastí hry, pôsobia značne primitívne a sú niekde na úrovni hry Klingon Academy, ktorá vyšla už veľmi veľmi dávno. Planéty sú v pohode, hmloviny sú hrozné. Opäť ďalšia zmes protikladov. Jednoducho táto hra je po vizuálnej stránke ako na hojdačke. Občas narazíte na krásne scenérie, potom otočíte loď a chce sa vám zvracať. Škoda, veľká škoda, dnes máme technológie na to (a mnoho z nich boli v hre využité) aby Stra Trek hra vyzerala minimálne tak dobre ako televízny seriál či film. Prečo sú však niektoré veci na úrovni 5 ročných hier, mi ostáva záhadou.

INTERFACE 4 / 10

Na čísle vlastne vôbec nezáleží. Tri, či štyri, možno aj päť, je to úplne jedno. Stačí proste povedať, že Star Trek Legacy je absolútne user-not-friendly a pokúsiť sa zdolať jeho ovládanie je ako snažiť sa prestať fajčiť. Ide to, ale ľahké a príjemné to teda nie je. Star Trek Legacy bola totižto vyvíjaná aj pre konzoly a mám taký pocit, že pécéčko bolo len do počtu. Ovládanie je totižto ako robené pre ovládač k Xboxu. Rozdelenie energie medzi jednotlivé podsystémy by ste na Xboxe zvládli jednoducho pomocou malej páčky na ovládači, no lenže keď to máte robiť s myšou, ide takmer o logickú hádanku. Ktorým smerom myš potiahnuť aby ste kurzor dostali tam kam chcete? Na odpoveď som neprišiel ani po dohraní tejto hry a celý čas som sa spoliehal v podstate na náhodu. Toto je len jeden príklad, môžem pokračovať keby ste chceli. Stačí však povedať len toľko, že zameriavanie lodí, či strieľanie je rovnakým „dobrodružstvom“ a že vesmír vôbec nie je 3D, takže na lopingy môžete rovno zabudnúť (aj keď je to jeden z najefektívnejších manévrov v každom simulátore).

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Dať sedem z desať hre, na ktorú všetci (vrátane mňa) nadávajú, je odvážny krok. Poďme sa ale baviť o hrateľnosti, o čistej neoklieštenej hrateľnosti, do ktorej nám nebudú zasahovať predsudky zo zlého ovládania, nesplnených sľubov a nevyužitého potenciálu. Ja som hral Star Trek Legacy veľmi rád, s chuťou, aj keď s trpkou slinou v kútikoch úst, som ju dohral. Užil som si príbeh, užil som si lode, užil som si jednotlivé misie. A prečo aj nie? Veď som trekkie a príbeh v tejto hre je koniec koncov veľmi slušný (ak to berieme na pomery Star Treku). Našiel som v tejto hre nejednu pamätnú misiu, napríklad ničenie obrovskej borgskej sféry, pred ktorou som musel každú chvíľu utekať a postupne ju nahlodávať až kým sa to neskončilo víťazstvom. Čaro misií spočíva v tom, že ich môžete prejsť ako najväčší looser, so zničenou flotilou a warpovým jadrom na pokraju kolapsu. Stačí však skúsiť to znova a vrhnúť sa do súboja s inou filozofiou a hneď je výsledok úplne iný.

Nebudem vám však klamať, je to najhoršia Star Trek hra, za čo dám ruku do ohňa. Chýba nastavovanie lodí, ich vylepšovanie, viac možností, zbieranie údajov, či obsadzovanie nepriateľských lodí. Ide však o arkádu ... takže?

Som trekkie a preto ma hra bavila a preto som si ju užil. „Neobjektívny pohľad na hru, to je úplne jasné!“, mohol by povedať človek až príliš zažratý do objektívnosti. Pre koho je však táto hra určená? Pre ľudí čo Star Trek milujú, vy ostatní si môžete hrať čokoľvek, my budeme hry s logom Star Trek hrať, nech sú akokoľvek zlé. Pokiaľ teda nie je v ponuke nejaká lepšia ST hra. Lenže dnes je situácia taká, že žiadnej inej hry sa veľmi dlho nedočkáme. Preto teda stojí za to Star Trek Legacy si prejsť, je to síce kruté, ale je to tak. Monopol víťazí vždy, bez ohľadu na kvalitu. Temnej strane vesmíru, komercii a klamstvám teda podľahnete aj vy. Kapitulujete, tak isto ako ja, zavriete obe oči, silou mocou si budete nevšímať nedostatky a zahráte si Star Trek Legacy.

Čaro ostatných ST hier spočívalo aj v tom, že som bol ochotný hrať ich stále dokola aj keď bola hlavná kampaň už dávno za mnou. Bridge Commander či Klingon Academy som si užíval stále dokola a dokola vďaka skirmishu, ktorý bol za ten čas obohatený o mnoho modov. Legacy však ponúka len 2 trápne módy plné nudy a nič k tomu...

MULTIPLAYER 4 / 10

Úbohé dva módy a približne 17 máp, na ktorých veľmi nezáleží. Všetky chyby singleplayeru a takmer žiadny z jeho plusov. Chcete to ešte viac rozmazávať? Ja teda nie...

ZVUKY 9 / 10

Ako začať? Porozprávam vám o tom ako som sa rozplýval, keď som počul William Shatnera, či ako som skoro odpadol zo stoličky, keď sa po odmaskovaní defiantu z komunikátoru ozval Avery Brooks? Bolo by to zbytočné, ak moje pocity chápete, tak vám netreba nič vysvetľovať a ak nie, tak ani nikdy nepochopíte. V Star Trek Legacy totižto narazíte na všetkých veľkých kapitánov a každý z nich je nadabovaný hercom, ktorý ho stvárnil v príslušnom seriáli. Zvukové efekty vesmírnych súbojov nebudem popisovať dopodrobna, fotónové torpéda majú predsa ten istý zvuk už pekných pár rokov, čoho sa každý tvorca Star Trek hry drží do bodky. Aj keď aj v tomto je priestor na zlepšenie, napríklad pokiaľ ide o zvuk štítov blokujúcich fázerovú salvu.

HUDBA 8 / 10

Star Trek a Star Wars. Dva absolútne odlišné sci-fi fenomény. Niečo však majú spoločné a to absolútne geniálne soundtracky. V prípade Star Wars je to jednoduché, pretože jednotlivé skladby sú pre dotvorenie hernej atmosféry priam geniálne, no pokiaľ ide o kultové úvodné zvučky zo Star Trekov, je to problematické, pretože sú až príliš kolosálne a veľmi často menia svoje tempo a rytmus, takže do obyčajnej misie sa nehodia. Na radu tak vždy príde hudba nanovo vytvorená a to špeciálne pre hru. Nie je to síce presne to čo by človek vždy čakal, no aj tak je to dostatočne v duchu Star Treku.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Mnoho ľudí sa ohľadom Star Trek Legacy sťažovalo na nemožnosť ukladať hru počas misie. Pravda je však taká, že toto je jedna z mála vecí, čo hre na hrateľnosti pridáva. Mne osobne teda ten prvok neistoty počas misie pripadá ako plus. To, že si musíte dávať väčší pozor robí jednotlivé misie o trošku náročnejšími. Celkovo sa však nejedná o priveľmi náročnú hru, teda ak odmyslíme náročnosť zvládnutia ovládania a náročnosť na nervy pri všetkých tých bugoch. Čo sa týka umelej inteligencie, ťažko sa tu niečo v porovnaní s ostatnými Star Trek simulátormi niečo dá určiť. Možností je minimum, preto ani nepriatelia nepotrebujú extra dobrý kód na umelú inteligenciu. Stačí ak sa na vás vrhnú a začnú po vás strieľať. Ide predsa o arkádovú hru a základom týchto hier je absolútne primitívna umelá inteligencia. Ak sa nato teda pozriete z tohto pohľadu, chybu nenájdete.

Samozrejme nejaké tie chybičky sa v A.I. objavia, či už ide o nepriateľov alebo o plnenie rozkazov zadaných vašim vlastným lodiam. Čo však považujem za mínus je nemožnosť nastaviť akékoľvek profily správania sa pre vaše spriatelené lode, úplne by stačilo keby ste im mohli dávať aj iné rozkazy ako „go to location“. To sú rozkazy typu „ochraňuj ma“, či „v prípade ohrozenie uteč z boja“ až také inovatívne, že do štúdia Mad Doc Software o nich ešte nestihla prísť zvesť?

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5,3 / 10

Keby som recenziu písal hneď po dohraní tejto hry, skončilo by to len samými nadávkami. Bol som rozčarovaný tak ako každý iný recenzent či obyčajný hráč, ktorý na túto hru siahol. Stále som naštvaný, čo sa asi nikdy nezmení. Hru som však nedohral kvôli tomu, že som mal písať recenziu. Dohral som ju kvôli tomu, lebo som chcel. Lebo som chcel vidieť koniec, lebo som chcel vidieť všetky lodičky, lebo je to Star Trek. Autori teda vyrobili brak, no dokázali ho predať. Keď zákazník niečo chce, no v ponuke to nie je, môžete mu predať akýkoľvek podvrh, ktorý bude mať na sebe nálepku po ktorej túži a on za vami pribehne s otvorenou náručou a plnou peňaženkou.