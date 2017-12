Mobilní operátori sú za ochranu detí používajúcich mobily

Vedúci európski mobilní operátori v utorok v Bruseli podpísali dohodu o ochrane neplnoletých osôb používajúcich mobilné telefóny.

7. feb 2007 o 14:11 SITA

Operátori sa dohodli na podpore kontroly prístupu k obsahu určenému pre dospelých, rovnako budú podporovať kampane zamerané na zvýšenie informovanosti rodičov a detí, ako aj boj proti nezákonnému obsahu v mobilných telefónoch. Prevádzkovatelia mobilných sietí sa podpisom dohody zaručili aj k podpore klasifikácie komerčného obsahu podľa vnútroštátnych noriem slušnosti a vhodnosti. V dohode sa zaväzujú vytvoriť samoregulačné kódexy do februára 2008. Ako uviedla komisárka EÚ zodpovedná za telekomunikácie a médiá Viviane Redingová, táto dohoda je dôležitým krokom na ceste k bezpečnosti detí. Na základe iniciatívy Redingovej budú vedúci mobilní operátori chrániť deti tým, že sa pripoja k Európskemu rámcu bezpečnejšieho používania mobilných telefónov mladšími neplnoletými a deťmi.

Signatármi Európskeho rámca bezpečnejšieho používania mobilných telefónov mladšími neplnoletými a deťmi sú Bouygues Telecom, Cosmote, Debitel AG, Deutsche Telekom Group, Go Mobile, Hutchison 3G Europe, Jamba! GmbH, Mobile Entertainment Forum, Orange Group, Royal KPN N.V., SFR, Telecom Italia S.p.A, Telefonica Moviles, S.A., Telenor, TeliaSonera a Vodafone Limited.

Dohoda odvetvia reaguje na mnohé obavy vyjadrené v odpovediach na Verejné konzultácie Komisie o bezpečnejšom používaní mobilných telefónov, ktoré sa konali od 25. júla do 16. októbra 2006. Popri prínosoch mobilných telefónov boli v nich identifikované aj konkrétne riziká pre mladých ľudí ako napríklad šikanovanie, nadväzovanie kontaktov s deťmi na účely sexuálneho zneužitia, prístup k nezákonnému, škodlivému obsahu zameranému na pornografiu a násilie, ohrozenie súkromia najmä v dôsledku nemiestneho používania mobilov so zabudovanými fotoaparátmi a vyhľadávacích služieb. Z konzultácií jasne vyplynulo aj to, že o zodpovednosť za bezpečné používanie mobilov by sa mali deliť rodičia, opatrovatelia, mobilní operátori a poskytovatelia služieb spolu s verejnými orgánmi.