Apple zaútočil na Windows Vista

Zároveň so štartom nového operačného systému od Microsoftu spustil kampaň k Viste aj konkurenčný výrobca Apple.

7. feb 2007 o 0:00 Tomáš Bella

V televíznych šotoch predstavuje klasické PC ako nudného pána v stredných rokoch, ktorý sa oblečený v pyžame chystá na „vážnu operáciu“ – prechod na systém Windows Vista.

„Ako väčšina PC, musím vylepšiť svoju grafickú kartu, svoju pamäť,“ hovorí PC. „Ak sa z operácie náhodou už nevrátim,“ zveruje sa počítaču Apple, „chcem, aby si si vzal moje periférne zariadenia.“ Apple novou sériou reklám upozorňuje na to, že Vista funguje len na najnovších počítačoch.

Sériu reklám, v ktorých vystupuje mladistvý cool počítač Apple a neohrabané trápne PC, Apple v Spojených štátoch vysiela už takmer rok. Redaktori časopisu Newsweek však minulý týždeň prvýkrát prinútili zakladateľa Microsoftu Billa Gatesa, aby najnovší diel útočiaci na Vistu komentoval.

Gates uviedol, že reklamy síce nevidel, ale „nechápe, prečo sa Apple snaží vyvolať dojem nadradenosti nad ostatnými“. Ak má byť Apple v reklamách cool, konštatoval šéf Microsoftu, muselo by to znamenať, že cool je ten, kto ostatným klame, kedykoľvek samu to hodí. „Nemyslím si, že 90 percent populácie, ktorá používa Windows, si o sebe myslí, že sú nešikovní hlupáci, ako sa to snažia niektorí naznačiť,“ dodal Gates.

Mnohí priaznivci Apple obviňujú Microsoft, že viaceré prvky vo Viste prebral z existujúceho operačného systému od Apple. Samotná firma Apple pripravuje na jar svoj operačný systém Leopard s novými funkciami ako automatické zálohovanie a Microsoft už niekoľkokrát podpichla, aby „začal štartovať svoje kopírky“, píše agentúra AP.

Podľa Billa Gatesa sú obvinenia z kopírovania nezmyslom – Microsoft mal podľa neho viaceré prvky pripravené skôr ako Apple, ale čakal s uvedením nového systému, lebo riešil otázku jeho bezpečnosti.

„Buďme trochu realistickí, kto pôvodne prišiel so základným menu Súbor – Úpravy – Zobraziť – Pomoc? Chcete sa vrátiť späť k originálnemu Macu a zamyslieť sa, odkiaľ tieto základné koncepty grafického rozhrania prišli?“ povedal Gates redaktorom News­weeku.

Šéf Microsoftu, ktorý firmu opustí budúci rok v lete, v rozhovore naznačil aj novinky, ktoré by mohol priniesť ďalší operačný systém Windows okolo roku 2010 či 2011. V tom čase podľa Gatesa budú Windows prepojené s internetom a tak aj keď si ich majiteľ sadne do internetovej kaviarne a prihlási sa pod svojím menom, automaticky sa mu zobrazia súbory z jeho domáceho počítača, rovnaká pracovná plocha či obľúbené internetové stránky.

Zároveň bude výrazne vylepšené aj rozoznávanie hlasových povelov a podpora zobrazovania na elektronickom papieri či tableto­vých počítačoch.