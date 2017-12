Bezdrôtové technológie – vyznáte sa v nich?

Keď v 17. storočí začali Faraday a Hertz experimentovať s bezdrôtovou komunikáciou, zaiste netušili, že budúcnosť bude patriť práve tomuto fenoménu. Mobil vo vrecku, notebook s mobilným pripojením k internetu, bezdrôtová myš, tlačiareň či GPS prijímač sú

6. feb 2007 o 16:40 Milan Gigel

dnes samozrejmosťou. Káble sú jednoducho nanič – kto chce byť „in“ komunikuje bezdrôtovo.

Ak ste sa už niekedy stretli s označeniami WiFi, BlueTooth, WiMAX, UWB či IrDA, zaručene viete o čo ide. Technológií pre bezdrôtový prenos dát je neúrekom. Aby však dokázali zariadenia rôznych výrobcov medzi sebou spoľahlivo komunikovať, je dôležité, aby existovali štandardy, ktoré nám uľahčia život. Každý z nich sa hodí na niečo iné a ponúka špecifické možnosti.

Bezdrôtová komunikácia je bezpečná

I keď sú bezdrôtové technológie v obľube, stále sa nájde nemálo používateľov, ktorí sa obávajú ich vplyvu na zdravie. Žijeme v dobe, ktorá je prehustená elektromagnetickým smogom a neraz nosíme neustále vo vreckách mobil, ktorý pri hovore vyžiari do okolia omnoho silnejšie rádiové pole ako ktorékoľvek iné zariadenie. Čím kratšiu vzdialenosť je potrebné prekonať, tým slabší výkon postačuje.

Blikanie, ktoré oko nevidí

Možno si to neuvedomujete, ale každý večer keď sedíte pred televízorom používate diaľkový ovládač, ktorý v neviditeľnom spektre vysiela signály pre TV bez toho, aby od neho dostal odpoveď. I keď sa takéto ovládače používajú desaťročia, v princípe sa príliš nezmenili. Nájdete ich pribalené k televíznym kartám počítačov, dostupné sú pre herné konzoly, dokonca môžu byť zasunuté v dátovom slote notebooku.

„Infrák“ funguje i obojsmerne

Aby bolo možné komunikovať obojsmerne, vznikol štandard IrDA. V minulosti bol súčasťou takmer každého notebooku a lepšieho mobilu, dnes je však už na ústupe. A to aj napriek tomu, že súčasné infraporty komunikujú rýchlosťou 4 megabitov za sekundu a vo vývoji sú štandardy ktoré zvládnu 25 násobne rýchlejšiu komunikáciu. Problémom je ich krátky dosah siahajúci na vzdialenosť desiatky centimetrov a nutnosť správneho nasmerovania oboch komunikujúcich strán.

Jedno pásmo, každý vraví iným jazykom

Výrobcovia elektroniky s veľkou obľubou používajú 433MHz pásmo pre prenos malých objemov dát. Keďže sa nepresadil žiadny významnejší štandard, každý rieši prenos dát po svojom. Pásmo používajú lacnejšie myši a klávesnice so starou elektronikou, bytové meteostanice pre komunikáciu so senzormi, dokonca i autíčka na diaľkové ovládanie. Problémom je, že sa môžu vzájomne rušiť a tak stačí, ak okolo vás prebehne hrajúce sa dieťa a vaša myš prestáva poslúchať. Výhodou je nízka cena technológie a použiteľnosť pásma na celom svete.

BlueTooth, kráľ komunikácie s perifériami

Ak sa majú medzi sebou dorozumieť ľubovoľné dve zariadenia, musia výrobcovia rešpektovať štandardy. Jedným z nich je bluetooth, ktorý je najpopulárnejším pre komunikáciu s perifériami. Každé zo zariadení je identifikované jedinečnou adresou a bezpečnosť je zaistená párovaním pomocou hesla a šifrovaním spojenia. Výhodou je, že 2.4 GHz pásmo je rozdelené na niekoľko desiatok kanálov, ktoré sa neustále cyklujú v dohodnutom poradí. Vedľa seba tak môže existovať množstvo zariadení, ktoré sa nerušia a každé z nich môže nadviazať spojenie súčasne s niekoľkými protistranami. Typický dosah signálu predstavuje 1, 10 alebo 100 metrov, priepustnosť končí na hranici 2,1 megabitu za sekundu.

WiFi – špičková sieť nielen pre internet

Ak je potrebné prenášať väčší objem dát, výrobcovia siahajú po štandarde WiFi. Pracuje v rovnakom pásme ako bluetooth, avšak navrhnutý je tak, aby slúžil pre prevádzkovanie počítačových sietí. Dosah je závislý na výkone použitej antény a vysielacieho modulu, nie je zriedkavé ak sa touto technológiou premosťujú i niekoľko kilometrové vzdialenosti. Najčastejšie sa s WiFi stretnete pri notebookoch, tlačiarňach a kamerách. Jeho úlohou je nahradiť káble počítačovej siete. Dnes je už bežné, že si v kaviarni sadnete k svojmu drinku a pripojíte sa bezplatne na internet.

V obehu sú dve verzie s rôznou priepustnosťou. Staršia označovaná ako 802.11b – čiže „béčko“ dosahuje hranicu 11 megabitov, novšia – „géčko“ posúva hranicu na 54 megabitov. Výrobcovia sieťových zariadení postupom času vymysleli rôzne zdokonalenia a doplnky, ktoré umožňujú vyhecovať prenos dát na dvojnásobnú rýchlosť.

WiMAX – ultrarýchly internet

Tak, ako sa používajú GSM siete pre telefonovanie mobilmi, pre prenos internetu vznikol nový štandard WiMAX, ktorý je rýchlejším následníkom WiFi. Pracuje v pásme od 10 do 66 GHz a dosahuje priepustnosť až 70 megabitov za sekundu, ktorá sa s narastajúcou vzdialenosťou zužuje. Dalo by sa povedať, že ide o ADSL pripojenie bez káblov. Poskytovatelia internetu môžu vybudovať vysokokapacitné infraštruktúry bez toho aby museli investovať do drahej kabeláže.



Poslanie tejto technológie je zrejmé. Kým spojenie medzi poskytovateľom internetu a koncovým zákazníkom pôjde cez WiMAX, ku koncovým bodom sa už internet prenesie prostredníctvom WiFi.

USB porty budú bezdrôtové

I keď technológia bluetooth neodpílila zo scény káblové rozhrania USB, s využitím technológie UWB vznikajú nové štandardy, ktoré tak v dohľadnej dobe urobia. UWB využíva široký frekvenčný rozsah na to, aby bolo možné na krátke vzdialenosti dosiahnuť extrémne vysokú priepustnosť, ktorá bola doposiaľ dostupná iba prostredníctvom káblov. V hre je spracovanie multimédií, prenos videa vo vysokom rozlíšení, ale i komunikácia so skenermi či diskovými úložiskami.

Na trhu vniklo viacero štandardov, medzi ktorými nechýba konkurenčná dvojica Certified Wireless USB a WirelessUSB. V predaji sa objavilo už i niekoľko zariadení, ktoré váš počítač zbavia káblov. USB periférie pripojíte do bezdrôtového rozbočovača a ten bude s vašim notebookom komunikovať bezdrôtovo.

Bez káblov pripojíte čokoľvek

Dalo by sa povedať, že neexistuje žiadna periféria, ktorú by nebolo možné k počítaču pripojiť bez použitia káblov. I keď sa používatelia stretávajú najčastejšie s klávesnicami a myšami, ponuka je veľmi široká. Zaobstarať si môžete projektor ktorý obslúžite cez bluetooth, rovnakým jazykom „hovoria“ niektoré mobilné tlačiarne a skenery, dostupné sú slúchadlá, reproduktory, headsety, audiobrány, webkamery, externé pevné disky, fotoaparáty či GPS moduly. Ak však pracujete s notebookom, uprednostňujte bluetooth.

TIP: I keď k bluetooth myši či klávesnici vždy dostanete i USB kľúč pre ich sprevádzkovanie, ak je bluetooth vo vašom notebooku zabudovaný, nebudete ho potrebovať. Stačí ak ich prepnete do párovacieho režimu a pripojíte ich rovnako, ako akékoľvek iné zariadenie.