Brothers in Arms: Earned in Blood - medaila získaná v krvi!

O zážitky je najlepšie podeliť sa, kým sú čerstvé. Nuž vedzte: práve sme úspešne dokončili poslednú misiu Brothers in Arms: Earned in Blood, v súčasnosti asi najhrateľnejšej vojnovej hry pre mobilné telefóny.

6. feb 2007 o 10:20 Marián „Sarge“ Kluvanec

Kvapka nostalgie nikoho nezabije: spomínate si na 8-bitovú klasiku Commando? Drsný vojak ako osamelý hrdina v boji proti celej armáde. V jednej ruke samopal, v druhej cigara a na chrbte vrecúško s granátmi. Keď padnúť, tak štýlovo. K tomu pohľad zhora, pohyb do ôsmych smerov a dve tlačidlá na akciu. Približne taký bol titul, ktorý odštartoval celú sériu podobných hier. A teraz tu máme Brothers in Arms: Earned in Blood, hru na mobilné telefóny, ktorá čerpá práve aj zo spomínaného praotca izometrickej akcie.

Súčasná generácia mobilov v sebe skrýva netušené možnosti. Grafika ako z obdobia 16-bitových konzol, niekoľkokanálový zvuk a podpora softvéru do dátovej veľkosti takmer 1 megabyte. Keď som prvý krát uvidel nádherný renderovaný obrázok helmy (podfarbovaný hymnickou melódiou) z titulného menu BiA, okamžite sa naštartovala tá správna vojenská atmosféra. Stručný briefing nad mapou nepriateľského územia potvrdil adrenalín v žilách a išlo sa na vec. Prvá misia rýchlo vysvetlí základy ovládania a elementárne herné princípy (čo môžeme a čo nie) a treba povedať, že BiA ponúka od začiatku neskutočnú zábavu a vynikajúcu hrateľnosť. Napriek tomu, že ide o priamočiaru izometrickú strieľačku z čias II. svetovej vojny, ponúka množstvo ozvláštnení základného herného režimu (ten spočíva v chodení, vyhýbaní sa projektilom a paľbe). Takže napríklad v niektorých misiách nasadnete do tanku a budete zrážať nepriateľa pod svojho oceľového „tátoša“, inokedy zas dostanete za úlohu eskortovať medika cez nebezpečné územie, či sprevádzať priateľa pri frontálnom útoku na hlavnú baštu protivníka. Najakčnejšia je však misia kopírujúca vylodenie v Normandii – na pobreží sa to hemží rozanimovanými postavičkami, ktoré padajú pod guľometnou paľbou, zháňajú pomoc alebo hľadajú úkryt. Tu budete kľučkovať medzi mínami, svištiacimi strelami a dokonca aj padajúcimi bombami, ktorými vás občas pokropí nepriateľská letka. Samozrejme, odohráva sa to na pomerne malom displeji a nemožno čakať ani nejaké väčšie zázraky (na obrazovku sa naraz zmestí len dosť obmedzený počet postáv a objektov), ale v rámci možností ide o čertovsky dobré rozptýlenie.

BiA sa dá vnímať aj ako liek na zvyšovanie ega. Veď taká Medaila Purple heart pridá na hrdosti a sebavedomí každého chlapa v zelenom mundúre, nehovoriac o recenzentovi počítačových hier, ktorý sa uniforme vyhýba na míle (zato virtuálne si na ozbrojených cudzopasníkov rád zapoľuje). Získať vojenské vyznamenanie za statočnosť v boji však nie je jednoduché ani v reálnom živote, ani v jeho napodobnení v titule Brothers in Arms: Earned in Blood. Keď takmer tucet levelov zdoláte na prvý pokus za, povedzme, hodinku (ak patríte medzi veteránov), určite nezískate hneď vysoké hodnotenie a povýšenie. Skúste dosiahnuť vyššiu hodnosť ako kapitán a uvidíte, čo znamená „zapotiť sa pri hre“ v praxi. Takže relatívna krátkosť titulu v tomto prípade nie je negatívom, veď možnosť postupu v armádnej hierarchii je mimoriadne motivujúca a tak sa budete do levelov vracať zas a znova, len aby ste to tentoraz zvládli ešte lepšie. A vždy je to rovnaká zábava!

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,5 / 10

Ako vidno, BiA je viac než len nostalgická spomienka na akčnú klasiku Commando. Máme tu autonómny titul mimoriadnych kvalít, ktorý poteší predovšetkým fanúšikov dramatických vojnových udalostí. Ak navyše obľubujete historické reálie 2. svetovej vojny, budete – v rámci možností, ktoré mobilné hry v tomto smere ponúkajú - nadmieru spokojní. Treba však mať pritom na zreteli, že nejde o fotograficky realistický exkurz do európskej minulosti, ale v prvom rade o skvele hrateľný akčný titul. Na myseľ prichádza v tejto súvislosti citát zo staršej hry z tohto žánru, Cannon Fodder: „war has never been so much fun.“ K tomu len dodávam: yeah, right.

PS: Pred začiatkom každej misie si môžete prečítať výrok niektorej z historických osobností, ktoré sa venovali (aj) problematike vojny (napr. Churchill, Roosvelta, Clemenceau) avšak má to jeden háčik – úrovne sa obvykle loadujú tak rýchlo, že si uvedený text nestihnete celý prečítať... To je jedna z mála výčitiek, ktoré možno pri tejto hre spomenúť.

Testované na telefóne: Sony Ericcson K610i

PLUSY - grafika, animácie, herná variabilita, systém odmeňovania za úspešný výsadok

MÍNUSY - na ovládanie si spočiatku treba zvykať, pre niekoho príliš krátke misie a privysoká obtiažnosť