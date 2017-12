Bližšie rozobratie pekelným brán v Londýne

6. feb 2007 o 9:43 Ján Kordoš

Ďalšia rozprava sa týkala samotných zbraní – nejde totiž o to vytvoriť obrovské množstvo takmer totožných zbraní s minimálnou aurou pôsobenia. Preto sa tvorcovia rozhodli každý kúsok vypiplať a vložiť do neho život. V konečnom dôsledku to znamená, že svoje čaro nebudú mať len špeciálne sety, ale každá zbraň vo vašom inventári a môže vám prirásť k srdcu len vďaka podmanivému výzoru. Na záver sa téme zvrtla na podporu multiplayeru, v ktorej ostáva všetko po starom, no na rozdiel od konkurencie bude prístupnejšia pre hráčov ochotne sa združujúcich do rôznych zoskupení. Podzemný svet bude totiž žiť pod ľudskou rukou a práve na hráčoch bude, aby vytvorili fungujúci systém ponuky a dopytu po niektorých predmetoch. Navyše sa formovateľné skupiny môžu dohovárať oveľa jednoduchšie, čo zaváňa využitím dojmov z iných rýdzo online hier. Ako už vieme, grafická stránka bude úchvatná a za všetko poďakujeme podpore DirektX 10 – teda ak rozbijete prasiatko a necháte sa zlákať novým operačným systémom Vista. Ostatní nemusia zúfať, klasická DX9 verzia hry bude samozrejme prístupná. Uvidíme ako sa napokon bude killovačka z vlastného pohľadu (prípadne z kamery za hrdinom) ovládať, očakávania sú však vysoké.

Zdroj: Firing Squad