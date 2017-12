Telefónica O2 nechce overovanie dokladov, má alternatívny návrh

Tretí operátor Telefónica O2 pochybuje o efektívnosti overovania osobných dokladov pri kúpe predplatenej SIM karty. Reaguje tak na vyhlásenia Ministerstva dopravy a vnútra.

8. feb 2007 o 21:19 Marián Pavel - SME online

Tretí operátor Telefónica O2 pochybuje o efektívnosti overovania osobných dokladov pri kúpe predplatenej SIM karty. Reaguje tak na vyhlásenia Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií, ktoré chce aktuálne znenie zákona o elektronických komunikáciách sprísniť a zakotviť do neho povinnosť kontroly pre mobilných operátorov. Podľa dnešného vydania Hospodárskych novín by mal návrh novely prísť do parlamentu ešte tento mesiac a po schválení by mala začať platiť už v apríli. Pre operátora O2 by to mohlo znamenať povinnosť spätne overiť totožnosť niekoľkých desiatok až stoviek tisíc klientov.

Na nejednoznačný výklad zákona upozornil koncom januára ako prvý denník SME. Operátori Orange a T-Mobile pri predaji predplatených kariet osobné doklady vyžadujú a bez nich zákazník služby nezakúpi. Telefónica O2 naopak pri predaji predplatených kariet osobné údaje, ktoré zákazník uvedie nijak neskúma a neoveruje. Podľa viacerých právnych názorov sú správne oba postupy, pretože zákon operátorom priznáva právo, no nie povinnosť doklady kontrolovať.

O2: Kontrola dokladov neúmerne zaťažuje operátorov i zákazníka

Postup operátora O2 sa nepozdáva Ministerstvu dopravy ani Ministerstvu vnútra, ktoré požadujú kontrolu dokladov pre účely ľahšej identifikácie majiteľov kariet bezpečnostnými zložkami štátu. O2 považuje túto identifikáciu za neefektívnu a neúčelnú. „Sme presvedčení, že existujú omnoho účinnejšie prostriedky identifikácie a potlačovania zneužitia telekomunikačných služieb na nezákonné účely. Rozsiahle nezávisle štúdie, ktoré máme k dispozícii, a vlastné skúsenosti jasne dokladujú, že efektivita fyzického overovania identifikácie je na účely potlačovania nezákonných aktivít minimálna,“ hovorí riaditeľ Telefóniky O2 Slovakia Juraj Šedivý. Podľa názoru operátora verifikácia identifikačných dokladov neúmerne zaťažuje zákazníka a operátora. O2 sa tiež odvoláva na to, že väčšina krajín s inak veľmi prísnou jurisdikciou v oblasti potlačovania terorizmu a organizovaného zločinu túto povinnosť nezaviedla. „Sme presvedčení, že príslušné orgány dnes zo zákona disponujú omnoho účinnejšími prostriedkami identifikácie a potlačovania zneužitia telekomunikačných prostriedkov k nezákonným účelom,“ dodal pre SME Šedivý.

Operátor chce štátu ponúknuť alternatívne spôsoby

Telefónica O2 Slovakia je pripravená prezentovať príslušným orgánom svoje vlastné návrhy vedúce k efektívnemu zberu zákazníckych dát a ich priebežnej aktualizácii.

T-Mobile zvažuje, či sa k aktivitám O2 pripojí. Podľa Andreja Garguláka z komunikačného odboru predovšetkým treba zabezpečiť, aby všetci operátori dodržiavali rovnaké pravidlá a pracovali za rovnakých podmienok. Overovanie osobných údajov pri predaji predplatných kariet je podľa T-Mobile v záujme samotných zákazníkov, ktorí sú tak chránení pred prípadným zneužitím svojich osob­ných­ údajov tretími osobami.

Orange predpokladá, že v súlade s harmonizáciou európskej smernice o ukladaní dát do slovenskej legislatívy bude logické a žiaduce v registráciách pokračovať. „Diskusia so štátnymi úradmi na túto tému nie je nová a prebieha niekoľko rokov, preto snaha o jej vyvolanie je vylamovaním otvorených dverí,“ povedal hovorca Peter Tóth.

Ministerstvo dopravy čaká, v O2 je kontrola

Hovorca ministerstva Marián Jánošík povedal, že od O2 zatiaľ nijaký návrh nedostali. „Ak ho dostaneme, sme pripravení diskutovať,“ povedal. Ministerstvo naďalej trvá na tom, že O2 musí dodržiavať platné zákony. Postup O2 pri registrácii majiteľov predplatených kariet preto kontroluje Telekomunikačný úrad. Ku kontrole vyjadrí až po jej skončení.

O2 má aktuálne 600-tisíc zaregistrovaných zákazníkov. K vysokému počtu zaregistrovaných záujemcov prispelo aj to, že operátor nevyžadoval zložitú kontrolu osobných údajov a predplatené karty boli dostupné napríklad u predajcov priamo na ulici.