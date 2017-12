Nová záchrana sveta na obzore

6. feb 2007 o 8:54 Ján Kordoš

Prvou výraznou novinkou by mal byť systém Tactical Dynamics, ktorý umožní stratégom meniť charakter jednotiek priamo v bitkách, čím môže zvrátiť výsledok boja vo svoj prospech. Ako už býva zvykom, na každú jednotku bude platiť niečo iné a navyše gigantické stroje nepriateľskej rasy budú ovplývať rôznym využitím vďaka možnosti „socketovať“ jednotky ako sme si to mohli vyskúšať v nejednom akčnom RPG. Či to bude možné u všetkých jednotiek, zatiaľ netušíme, ale variabilita bojových strojov by výrazne stúpla. Druhým kladom bude plne zničiteľné prostredie, čo síce sľubuje takmer každá druhá hra, no v prípade Unniverse at War by sme sa mali dočkať vskutku podmanivého deštrukčného modelu. Nebude chýbať ani podpora multiplayeru, do ktorého si tvorcovia skrývajú menšie prekvapenie po vzore MMORPG a iných online svetov. Grafickú stránku hry môžete posúdiť zo zopár vypustených screenshotov a prečo to nepriznať, možno sa nám rodí nová strategická rodinka.

Zdroj: Games Tiscali, IGN