Dva nové fotomobily od Sony Ericssonu K810i a K550i majú opäť lepšie foťáky

Sony Ericsson dnes rozšíril rad fotoaparátov Cyber-shot o dva nové modely K550i a K810i. Model K810i prichádza s 3,2-megapixelovým fotoaparátom, K550i má dvojmegapixelový.

6. feb 2007 o 10:48

Sony Ericsson dnes rozšíril rad fotoaparátov Cyber-shot o dva nové modely K550i a K810i. Model K810i prichádza s 3,2-megapixelovým fotoaparátom s automatickým zaostrovaním a xenónovým bleskom v základnej výbave. V telefóne budú dostupné nové aplikácie, ktoré menej skúseným používateľom pomôžu zlepšiť kvalitu fotografií. Model K810i zároveň prichádza s novým konceptom ikoniek vyhradených pre fotoaparát na jednoduchší prístup do jeho ponuky funkcií, ktoré sa na boku telefónu podsvietia v režime fotografovania. To všetko dokáže telefón s hrúbkou 17 mm.

Model K550i je o 3 milimetre tenší, no má striedmejšiu výbavu. Je v nej 2-megapixelový fotoaparát s automatickým zaostrovaním a LED diódou, ktorá nahradí blesk. Telefón sa bude predávať aj vo variante K550im s podporou multimediálnych služieb i-mode (na Slovensku však nie sú dostupné).

Sony Ericsson K810i

Podľa výrobcu ide o jeden z najlepšie vybavených fotomobilov na trhu. Xenonónový blesk disponuje funkciou redukcie červených očí a funkcia Photo fix sa postará o optimálne nastavenie fotoaparátu v akýchkoľvek svetelných podmienkach. Ďalšia funkcia BestPic zaznamená až deväť snímok za sebou, ak fotíte objekt v pohybe a z nich si vyberiete najlepšiu. Nechýba ani stabilizátor obrazu.

V telefóne je aj aplikácia Picture Blogging na jednoduché blogovanie priamo z mobilného telefónu, s inými zariadeniami sa dá spojiť aj cez Bluetooth a USB.

Telefón má aj slušnú hudobnú výbavu: MP3 prehrávač, videoprehrávač a už stály doplnok výbavy, FM rádio s podporou RDS.

Interná pamäť telefónu má 64 MB, v základnom balení bude dodávaná pamäťová karta Memory Stick Micro s kapacitou 128 MB. Veľký 2-palcový displej s QVGA rozlíšením 240 x 320 bodov zobrazí 262144 farieb.

Batéria telefónu vydrží 10 hodín hovoru a 400 hodín v pohotovostnom režime v sieti GSM. V UMTS režime sa výdrž skracuje na 2,5 hodiny hovoru alebo 1,5 hodiny videohovoru a 400 hodín v pohotovostnom režime.

K810i je 3G telefón pre siete UMTS 2100, zároveň podporuje tri pásma GSM (GSM 900/1800/1900).

Predávať sa začne ešte pred letom v dvoch farbách: Noble Blue a Golden Ivory.

Sony Ericsson K550i

Model K550i pokračuje v silnej tradícii fotomobilov Cyber-shot s overeným 2-megapixelovým fotoaparátom s odsúvacím zadným krytom. Ponúka aj všetky komunikačné funkcie, na ktoré sú zvyknutí majitelia vyšších modelov: USB s podporou Mass Storage, Bluetooth s podporou priamej tlače z mobilu, k dispozícii je aj aplikácia Picture blogging. Dobrou správou je, že v sieti GSM podporuje okrem GPRS aj rýchlejšie dátové prenosy cez EDGE.

Telefón nesklame ani hudobným vybavením s MP3 prehrávačom, videoprehrávačom a FM rádiom s RDS. Internú pamäť s kapacitou 64 MB možno rozšíriť pamäťovou kartou Memory Stick Micro. Telefón má 1,9-palcový displej, ktorý zobrazuje 262144 farieb.

Batéria vydrží 7 hodín hovoru a 350 hodín v pohotovostnom režime.

K550i sa dostane na trh už v nasledujúcich štyroch týždňoch v dvoch farbách: Jet Black a Pearl White.